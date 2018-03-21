Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Курс Лори Сантос основан на принципах "позитивной психологии"

"Наукой доказано, что чтобы стать счастливым, необходимы сознательные усилия", - говорит Лори Сантос, профессор психологии в Йельском университете.

"Стать счастливым не так просто, это занимает время", - отмечает Сантос.

Уж она-то знает, о чем говорит. Лори Сантос читает в университете специальный курс "Психология и счастливая жизнь". Он стал самым популярным за всю историю Йельского университета, которая насчитывает уже 316 лет. Спецкурс посещают 1200 студентов - для университета это абсолютный рекорд.

Курс Лори Сантос основан на принципах "позитивной психологии", которая, в отличие от классической психологии, изучающей в основном проблемы и патологии, исследует способности человека к достижению счастья и позитивному изменению поведения.

Теория - это хорошо, но как быть с практикой? Как стать счастливым в реальной жизни?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам Лори Сантос, счастье, как правило, не валится на вас из ниоткуда: чтобы стать счастливее, надо работать над собой.

"Счастье не приходит просто так, необходимо прикладывать усилия, чтобы научиться быть счастливым", - говорит Лори Сантос.

По ее словам, счастье требует регулярной работы: надо постоянно упражняться - точно так же, как тренируются спортсмены, как оттачивают мастерство музыканты.

Занятия по спецкурсу о счастье проходят дважды в неделю.

Правообладатель иллюстрации Yale University OPAC Image caption Курс Лори Сантос о счастливой жизни побил университетский рекорд посещаемости. На курс записались около 1200 студентов Йельского университета

Что если вы хотите быть счастливыми, но не можете приехать на лекции Сантос в Йельский университет?

Мы подобрали несколько упражнений от Лори Сантос для начинающих практиковать счастливую жизнь:

1. Будьте благодарны

Каждый вечер в течение недели студенты, посещающие курс Сантос, должны записывать то, за что они могут поблагодарить кого-то, или вообще прошедший день.

Студенты, выполняющие это упражение, каждый день составляют список благодарности.

"Это может показаться совсем простым упражнением, но мы видим, что студенты, которые делают его, как правило, чувствуют себя более счастливыми", - говорит Лори Сантос.

2. Спите больше и лучше

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хороший сон снижает риск погружения в депрессию и улучшает настроение

Это простое упражнение на деле оказывается самым сложным, говорит Сантос.

Задача состоит в том, чтобы спать по восемь часов каждую ночь в течение недели.

"Это может показаться глупой затеей, но мы знаем, что хороший сон снижает риск погружения в депрессию и улучшает настроение", - говорит Сантос.

3. Медитируйте

Ваша задача - медитировать в течение 10 минут каждый день. По словам Сантос, регулярная медитация в то время, когда она была студенткой, помогала ей чувствовать себя лучше.

Сейчас, когда она работает преподавателем в университете, она рекомендует своим студентам познакомиться с научными работами, в которых говорится о том, что медитация или какая-либо другая деятельность, захватывающая все ваше внимание, помогает людям стать счастливее.

4. Проводите больше времени с семьей и друзьями

Последние исследования доказывают: если вы с удовольствием проводите время со своими друзьями и семьей, вы чувствуете себя счастливее, говорит Лори Сантос.

Наличие здоровых межличностных отношений и социальных связей - когда у вас есть возможность регулярно видеться с приятными вам людьми - значительно улучшает психофизическое состояние.

"Это не так сложно, просто проживите эти моменты по-настоящему, почувствуйте, что вы проводите это время вместе", - рекомендует Сантос.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Профессор Лори Сантос рекомендует больше времени проводить с друзьями и семьей

Отдавайте себе отчет в том, как вы проводите время. Концепция времени очень важна для того, чтобы научиться быть счастливым.

"Мы часто связываем понятие уровня жизни с тем, сколько у нас денег. Но исследования показывают, что чувство счастья больше зависит от того, сколько у нас времени", - подчеркивает Сантос.

5. Меньше времени проводите в соцсетях, старайтесь больше общаться в реальности

По словам Сантос, очень важно не быть обманутым фальшивым чувством счастья, которое дарят соцсети.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Оторвитесь от своего смартфона! Социальные сети, по словам ученых, дарят ложное ощущение счастья, тогда как реальное общение с друзьями поможет вам почувствовать себя счастливее

"Последние исследования показывают, что люди, активно пользующиеся социальными сетями, чувствуют себя менее счастливыми, чем те, кто тратит на соцсети меньше времени", - говорит Сантос.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хотите прожить долгую и счастливую жизнь? Учитесь быть счастливым!

Если вы действительно хотите быть счастливыми, взрастите в себе чувство благодарности, больше проводите времени с друзьями и близкими, дайте своему сознанию избавиться от всего лишнего хотя бы на пару минут, отключите все социальные сети и высыпайтесь.

Эти упражнения помогают студентам Йельского университета почувствовать себя счастливее, они могут помочь и вам.