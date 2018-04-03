Как борьба с пьянством в странах Балтии породила алкотуризм

В странах Балтии идет борьба с пьянством: правительства поднимают акцизы, чтобы сократить потребление спиртного. В ответ местные жители развивают массовый алкотуризм: за дешевым пивом финны едут в Эстонию, эстонцы - в Латвию, литовцы - и в Латвию, и в Польшу.

"Раньше финны ехали за алкоголем к нам в Эстонию, а теперь мы вместе с финнами едем в Латвию. Тут пиво в два раза дешевле, чем дома. Я возьму 100 литров", - говорит Русской службе Би-би-си Индрек, житель эстонского острова Хийумаа, которого мы встретили в алкогольном магазине в латвийском городе Валка. Кстати, сам магазин - тоже эстонский. Но об этом позже.

Индрек не собирается ограничиваться алкоголем: и финны в Эстонии, и эстонцы в Латвии, и литовцы в Польше скупают все, что дешевле, чем дома - от продуктов до кирпичей. Но на примере алкоголя разница в ценах, пожалуй, наиболее очевидна.

Банка датского пива в Эстонии стоит в два с половиной раза дороже, чем такая же банка датского пива в Латвии.

Разница цен - прямой результат налоговой политики Эстонии, которая ведет борьбу с пьянством, повышая ставки акцизного налога.

Такую же борьбу ведут Литва и Латвия. Правда, Латвия делает это медленнее. А Польша совсем этого не делает. В итоге в регионе образовались особые налоговые зоны - своеобразные алкоофшоры. Они как магнит притягивают путешественников, туристические автобусы и даже целые торговые сети.

В период с 2015 до 2018 года:

акциз на виски в Эстонии вырос на треть, на пиво - почти в два с половиной раза;

акциз на виски в Литве вырос на четверть, на пиво - в два с половиной раза;

акциз на виски в Латвии вырос на четверть, на пиво - в два раза;

в Польше за эти три года акцизы не изменились - ни на пиво, ни на виски.

В ЕС нет границ, а от столицы одной страны до территории другой страны - всего несколько часов езды. И чем выше акциз, тем дороже бутылки в магазинах, и тем сильнее соблазн покупать алкоголь у соседей - как Индрек с эстонского острова Хийумаа. В итоге - массовый алкотуризм.

Чтобы в этом убедиться, мы побывали в пяти странах: Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше. В каждой стране мы зашли в несколько магазинов с совершенно разной ценовой политикой, чтобы сравнить цены на четыре вида виски, один вид рома, два вида водки и два вида пива. И вот что мы увидели.

Финляндия: 34,28 евро за бутылку виски

Начнем с севера. Покупать алкоголь в Финляндии - редкое проявление нонконформизма: очень дорого и очень неудобно.

Во-первых, ставка акциза тут - одна из самых высоких в Европе (в соседней Эстонии - почти вдвое дешевле). Во-вторых, крепкое спиртное (больше 5,5%) в Финляндии продает только одна торговая сеть - государственный монополист Alko.

0,7 литра американского виски тут стоит около 35 евро, а билет на паром до соседней Эстонии - шесть евро, если позаботиться заранее.

Разница в цене даже одной бутылки покроет дорогу в обе стороны, потому что тот же американский виски в Эстонии можно купить и за 21 евро. Между Хельсинки и Таллинном ежедневно курсируют более десяти паромов. В общем, финны и эстонцы давно сделали выводы.

Эстония: 26,97 за ту же бутылку

Первое, что делает пассажир (как минимум, каждый второй) парома Хельсинки - Таллинн - занимает диван, на котором он потом уснет. Когда диван занят, пассажир может идти в бар или дьюти-фри - очереди туда выстраиваются еще до отбытия.

На пароме виски и водка дешевле, чем в Хельсинки, но дороже, чем в Таллинне: литр американского виски на пароме - 36,90 евро, в эстонском порту - 31,99 евро. Пассажиры этого то ли не знают, то ли игнорируют, потому что уже через час после отбытия половина бара спит, а вторая половина продолжает пить.

"Витя, давай за дом выпьем!" - по обрывкам разговоров в баре становится ясно как минимум то, что финны там - не самая заметная публика. Пассажир произносит тост, ставит стакан на стол и падает в объятия другого пассажира. За соседним столиком кивают и поднимают стаканы "за дом", за остальными столиками продолжают спать, бармен за барной стойкой извиняется - эспрессо нет, аппарат сломался. Просыпаться сегодня придется без кофе.

"Тут в основном эстонские рабочие, которые едут домой с заработков", - объясняют соседи.

"Летом все иначе, не так тихо. Летом пьют больше", - говорит бармен.

На борту парома финских туристов почти не слышно - зато их легко заметить на берегу.

Image caption На пароме Хельсинки - Таллинн виски и водка дешевле, чем в Хельсинки, но дороже, чем в Таллинне

"Бывают компании, которые приезжают просто пить, но они даже с парома не выходят - там и остаются. А другие приходят к нам: для финнов это в два раза дешевле, а россиянам просто нравится. Половина клиентов - туристы", - говорит Русской службе Би-би-си директор одного из таллиннских алкогольных магазинов Имре Полл.

Неоновая вывеска его магазина - первое, что видит пассажир парома Хельсинки - Таллинн, который покидает терминал в порту эстонской столицы. И таких магазинов в порту два. Еще один алкогольный магазин - прямо в здании терминала. А при выходе из него можно обнаружить не только алкогольные магазины, но еще и трактир и несколько баров. И это все еще порт.

"Нет, что вы, мы не за спиртным приехали. Мы приехали погулять по Таллинну, а спиртное - просто заодно. А вообще финны тут очень часто закупаются, очень-очень много берут", - говорит Кати из Финляндии. Ее муж толкает тележку с бутылками, рядом - двое детей. Каждая вторая семья в этом магазине говорит по-фински. И каждая вторая тележка набита до краев.

"Финны покупают все подряд. Хотя сейчас становится все более популярно ездить в Латвию - там дешевле, и Ригу можно посмотреть", - говорит Имре Полл.

И снова у южных соседей дешевле. Ставки акциза в Латвии в полтора-два раза ниже, чем у эстонцев. Именно по этой причине эстонские сети открыли сразу несколько алкогольных магазинов в Латвии, у самой границы с Эстонией - теперь эстонцы едут за выпивкой туда.

По оценкам Налогово-таможенного департамента Эстонии, в 2017 году алкогольно-налоговые сборы упали на 32 миллиона евро - и это после того, как Эстония дважды за год подняла ставки акцизов.

В знак протеста против высоких налогов эстонцы устроили автопробег: в день независимости около пяти тысяч человек проехали колонной из разных городов Эстонии до магазинов латвийского города Мазсалаца. Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер назвал акцию "самой антипатриотической вещью, которую только можно представить".

Media playback is unsupported on your device Эстонцы провели автопробег против акцизов

Буквально через две недели после автопробега в Латвии тоже поднялись ставки акциза: они все еще ниже эстонских, но уже сравнялись с литовскими.

Латвия: 20,48 евро за бутылку

Из Таллинна мы перемещаемся в эстонско-латвийский город Валга. Он находится сразу в двух государствах: ровно по центру проходит граница между Эстонией и Латвией, по границе гуляют утки, а местные жители ходят через нее за продуктами - без таможни и паспортного контроля. Акцизы в Эстонии в полтора-два с половиной раза выше, чем в Латвии, а виски - на четверть дороже. Расстояние между магазинами - 200 метров.

Здесь мы встречаем Индрека с эстонского острова Хийумаа, который купил 100 литров пива. Каждая вторая машина на парковке у алкогольного магазина - с эстонскими номерами.

"Да, теперь эстонцы закупаются тут. Увозят домой целые паллеты", - говорит Индрек.

"Местных латвийских покупателей у нас процентов десять. Раньше были в основном эстонцы, теперь больше финнов. Иногда целые автобусы останавливаются. Наверное, по пути в Ригу", - говорит Матис, директор латвийского алкогольного магазина.

Литва: 17,49 евро

Дальше - литовский Каунас, второй по величине город в стране, находящийся в полутора часах езды от польской границы. Из других стран за алкоголем сюда не ездят, а сами литовцы в последнее время - после повышения акциза в Латвии - разворачиваются на юг, в Польшу.

"У нас тут борются с пьянством - как власть поменялась, так сказали, что литовцы много пьют. Все позапрещали. И все дорого. А в Польше - дешево, все туда едут", - говорит таксист в литовском Каунасе.

И снова чем южнее - тем дешевле. Банку датского пива в Литве можно купить за 90 центов, в Польше - за 70 центов. А акциз на крепкий алкоголь в Литве почти на четверть выше, чем в Польше. Добавьте сюда еще и возрастные запреты: с 1 января в Литве алкоголь продают только с 20 лет, а время этой продажи сократилось - до трех часов дня по воскресеньям и до восьми вечера в остальные дни.

Неудивительно, что по выходным на юг едут караваны туристов - за алкоголем, продуктами, одеждой, мебелью и даже стройматериалами - в Польше дешевле почти все.

Польша: 19,11 евро за бутылку виски

Еще южнее - Польша, налоговый рай Балтийского региона, продуктово-алкогольный "офшор" и головная боль литовских политиков. Сюда едут машины и автобусы с покупателями, текут налоги и переезжают литовские магазины.

Одна из литовских алкогольных сетей открыла два магазина вблизи литовско-польской границы: в 25 и 13 километрах. Почти все машины на парковке у одного из них - в польском городе Сувалки - с литовскими номерами, на полках - литовские игристые вина, между полками - литовские покупатели.

"Да я дома только спички и хлеб покупаю, а за продуктами сюда, каждую неделю. У нас многие так делают", - говорит Русской службе Би-би-си Саулюс, стоя рядом с набитым багажником своей легковушки.

"Я даже не считаю, сколько экономлю. Знаю, что тут дешевле", - говорит Лямтурас из литовского Каунаса.

"Дома это стоило бы в два раза дороже", - добавляет Ева из Каунаса.

В Польше действует сниженная ставка НДС на продукты питания, и тут одни из самых низких в ЕС акцизов на алкоголь. Поляки тщательно подсчитывают, сколько соседи тратят в местных магазинах. Есть даже отдельная статистика о том, сколько километров от границы они готовы проехать для шопинга.

По данным Статистического бюро Польши, в 2016 году литовцы оставили в местных магазинах 340 миллионов евро, четверть была потрачена на продовольствие. Лидируют, впрочем, немцы - они потратили в Польше в десять раз больше, чем литовцы.

Так где же дешевле пить?

А теперь к результатам - к алкогольной корзине. Мы подсчитали среднюю цену каждой бутылки в каждой стране и сложили корзину из девяти наименований.

И вот сколько это стоит:

Первое, что бросается в глаза: стоимость корзины зависит от величины акциза, но не всегда. К примеру, в Латвии и Литве ставки налогов почти одинаковые, а реальные цены у литовцев значительно ниже.

Как показывает практика, торговцы вполне могут использовать повышение акциза как повод поднять цены куда выше, чем того требует закон. К примеру, 1 марта Латвия повысила акциз на крепкий алкоголь на 15%. А стоимость бутылки того же Jack Daniel's в некоторых магазинах поднялась на 21%.

Второе: алкоголь (как и большой ассортимент продуктов питания) - не скоропортящийся продукт, его можно покупать с запасом. А если граница совсем рядом, то его можно покупать с запасом у соседей. К тому же, когда всю страну можно проехать за несколько часов, закупаться у соседей могут не только жители приграничных районов.

По словам Дависа Витолса, главы Латвийской ассоциации алкогольной отрасли, на приграничную торговлю в Латвии в прошлом году пришлось три миллиона литров из двадцати миллионов - и это только по крепкому алкоголю. Витолс уверен: повышение акцизов - не очень правильное решение для Латвии.

Сторонники повышения акцизов в правительствах балтийских стран говорят, что дело не в деньгах. По словам главы комитета по бюджету латвийского парламента Яниса Вуцанса, в долгосрочной перспективе повышение акциза не принесёт латвийскому бюджету больший доход: сначала общий объем собранного налога увеличится, но рано или поздно люди сократят потребление. А значит, сократятся и сборы в бюджет.

"Зарабатывать на вредных привычках не очень хорошо, - говорит Русской службе Би-би-си Янис Вуцанс. - [Мы делаем это, чтобы] люди меньше потребляли и алкоголя, и сигарет".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Этично ли зарабатывать на вредных привычках?

Глава Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс не верит в эффективность такого способа сокращения потребления. Он приводит пример Финляндии: акциз высокий, а алкоголь покупают в Латвии и Эстонии. "Это повышение особенно почувствуют люди с маленьким доходом. Скорее всего, они будут покупать крутку [самогон - прим. ред.] или готовить сами. Или начнут покупать в Германии и Польше".

Новый министр здравоохранения Литвы Аурелюс Верига объявил борьбу за сокращение потребления алкоголя одним из приоритетов своего ведомства. При этом про повышение акцизов министр высказался осторожно. "Акциз должен расти так, чтобы не было угрозы контрабанды. Не должно быть, как сейчас, [когда] доходы у людей растут, а алкоголь реально дешевеет", - сказал Верига на конференции портала DELFI.

Министр здравоохранения Эстонии Евгений Осиновский, также считающий антиалкогольную политику одним из приоритетов, оценивал косвенные расходы от употребления алкоголя и связанных с ним болезней и смертей в 2% ВВП республики.

Всемирная организация здравоохранения назвала повышение цен в числе 10 мер для борьбы с проблемами, вызванными злоупотреблением алкоголем.