Лучшие фото 2018 года. Sony назвала победителей престижного конкурса
Жюри конкурса Sony World Photography Awards определило лучшие фотографии "Открытого конкурса" 2018 года.
Победителем в номинации "Портрет" стала работа британского фотографа Ника Долдинга "Портрет Эмиля".
Теперь победители в различных категориях поборются за звание фотографа года, которое будет присвоено одному из них 19 апреля.
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"Эта работа понравилась моим коллегам. И я могу понять, почему", - говорит Миккель Бейтер, получивший приз за лучшее фото в разделе "Путешествия".
"На ней - прекрасный вид на гору Олстинден, форму которой повторяет крыша стоящего рядом маленького домика. А желтый цвет его стен создает потрясающий контраст с покрытыми снегом склонами горы".
Фото было сделано на Лофотенских островах в Норвегии. При этом Бейтер слегка отредактировал его. Он рассказывает: "Я заретушировал стоявший слева сарай. Кроме того, подправил цвет, яркость и контраст с помощью программ Lightroom и Photoshop."
Работа Клауса Ленцена "Каждый твой вдох" - лучшая в категории обработанных изображений - составлена из 35 отдельных фотографий пловцов, сделанных в дюссельдорфской Медиа-гавани летом 2017 года.
"Мне повезло оказаться на пешеходном мостике, когда они проплывали внизу, и я смог поймать индивидуальную технику дыхания каждого из них", - говорит Ленцен.
"Меня вдохновила работа Андреаса Гурски (немецкий фотограф, визитная карточка которого - широкоформатные снимки с высокой точки, в том числе изображения людей в бассейне - прим. Би-би-си). Поэтому я сделал отдельные фотографии максимально высокого разрешения. Это позволило мне собрать очень четкую картину большого формата".
Веселин Атанасов сфотографировал деревья осенью в национальном парке Болгарии и стал победителем в номинации "Пейзаж и природа".
"Воскресный буфет в ресторане Джерри Микеска" Ричарда Фришмана получил приз за лучший натюрморт.
"Я наткнулся на этот любопытный интерьер, когда искал место, чтобы перекусить в техасской глубинке - самом сердце этого края охотников", - рассказывает автор.
"Ресторан Джерри Микеска славится своим воскресным барбекю-буфетом и охотничьими трофеями на стенах. Это изображение составлено более чем из 100 отдельных фотографий, тщательно подогнанных друг к другу".
На фотографии Фахара Кристиано "Большая вышка" - новый водный стадион в Джакарте. Снимок получил приз в номинации "Движение".
Победитель в разделе "Культура" - греческий фотограф Панос Скордас с портретом сына в костюме Минотавра.
"Фото сделано в настоящем дворце миносского царя на Крите. Маску и костюм Минотавра я сделал сам", - рассказывает Скордас.
"Я собиралась уходить из национального парка Секвойя, когда краем глаза заметила красивую поляну, залитую туманом", - говорит Юстина Здунчик, получившая приз в номинации "Живая природа".
"Недолго думая, я бросилась туда с камерой. Когда я выбежала на опушку, то услышала хруст ломающихся веток. Не могу сказать, что совсем не испугалась: в парке обитают черные медведи, и нам постоянно напоминают об этом", - рассказывает фотограф.
"Но когда я осмотрелась, то, к счастью, медведей не обнаружила. Вместо этого я увидела любопытного чернохвостого оленя, который двигался ко мне. Вскоре к нему присоединился еще один. И мы стояли там и смотрели друг на друга".
"Это был один из самых прекрасных моментов моего путешествия по Калифорнии", - говорит Юстина Здунчик.
Мануэль Арменис, чья работа "Старые друзья" завоевала награду "Уличная фотография", говорит, что старая женщина, изображенная на ней, несмотря на груз лет, выглядит необыкновенно элегантной.
"Всегда со вкусом и ярко одетая, в хорошем настроении, с улыбкой, она никогда не жалуется, несмотря на то, что каждый день для нее - нелегкое испытание, - говорит фотограф. - И она никогда не расстается со своим лучшим другом - маленькой собачкой".
"Человек и загадочная башня" Андреаса Пола названа лучшей в номинации "Архитектура". Фотограф сделал снимок вертикальной аэродинамической трубы, построенной в 30-е годы прошлого века в Берлине для студентов, изучающих аэронавтику.
Все фотографии предоставлены Sony World Photography Awards