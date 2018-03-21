"Ночные волки" начали пробег по Балканам без мотоциклов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лидера "Ночных волков" Александра Залдостанова опять не пустили в Европу, акция байкеров проходит без него

Мотоклуб "Ночные волки", известный акциями в поддержку президента России Владимира Путина, начал тур по Балканам. Однако в нынешнем году поездка выглядит менее масштабной, чем в предыдущем - в Сербии заметили только двоих байкеров из российского отделения клуба. Они прилетели без мотоциклов.

"Ночные волки" громко анонсировали свой пробег, который они назвали "паломничество "Русские Балканы". В его планировании участвовали представители российского посольства, русской и сербской православных церквей и Россотрудничества, говорится на сайте клуба.

"Ночные волки" планировали преодолеть две тысячи километров за девять дней с остановками в православных монастырях и храмах. Байкеры рассчитывали на масштабный пробег: к нему могут присоединиться все желающие, говорится на сайте акции.

Организованное Федерацией мототуризма России паломничество байкеров в этом году проходит без мотоциклов - они путешествуют в фургоне. Как сами они утверждают - из-за плохой погоды.

Анонс мотопробега "Ночных волков" вызвал легкий ажиотаж в местных СМИ. "Половина Балкан дрожит от рычания их моторов", - так выглядел один из заголовков в белградской газете.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Ночные волки" регулярно проводят акции в Крыму, выступая в поддержку аннексии полуострова Россией

Предводитель мотоклуба Александр Залдостанов в интервью сербской газете сравнивал мотоциклы "волков" с "космическими кораблями, пишущими в звездах историю борьбы за будущее России" (цитата переведена с сербского).

"Ночные волки" планировали собраться в Белграде 19 марта и начать свой тур оттуда.

Кульминацией тура должен был стать масштабный митинг в городе Баня-Лука, столице боснийского образовании Республика Сербская, в присутствии ее президента Александра Додика.

Где мотоциклы?

Проблемы у "Ночных волков" начались примерно за неделю до пробега. На планы байкеров отреагировали власти Боснии и Герцеговины, запретив Залдостанову въезд в страну.

"Мотопробег направлен на унижение несербского населения в стране, все еще разделенной после этнической войны 1992-1995 годов, в ходе которой погибли более 100 тысяч человек", - прокомментировали запрет боснийские чиновники.

В понедельник в Белграде никаких "Ночных волков" не появилось. Двоих членов клуба журналисты заметили в городе Нови-Сад, где они остановились в местном хостеле, прилетев рейсом "Аэрофлота".

Во вторник "волки" посетили несколько монастырей, а вечером направились в сторону Республики Сербской через город Биелина. Путешествовали байкеры пешком, поскольку их автомобили не разрешили провезти транзитом через Боснию и Герцеговину, передает корреспондент Би-би-си.

Еще одну немногочисленную группу "Ночных волков", передвигавшихся на фургоне, видели в сербском городе Шид, недалеко от границы с Хорватией.

Байкеры говорят, что путешествуют без мотоциклов из-за плохой погоды. В Сербии в четверг температура опустится до минус шести градусов, но к понедельнику вновь поднимется до плюс двух, сообщает сайт Gismeteo.

В пресс-службе паломничества "Русские Балканы" не ответили на просьбу Би-би-си о комментарии.

Что произошло?

Деян Анастасиевич, продюсер Сербской службы Би-би-си

Раньше Россия распространяла "мягкую силу" через балет Большого театра и Московский цирк. Сегодня она пользуется услугами бородатых мужчин в кожаных куртках.

Это, конечно, "Ночные волки". Мотоклуб, лидер которого Александр "Хирург" Залдостанов считается человеком, близким к президенту России Владимиру Путину.

Нам еще предстоит увидеть, каким будет митинг в Баня-Луке, однако нынешнее турне и близко не сравнится по масштабу с прошедшим два года назад, когда "Ночных волков" приветствовал президент Сербии Томислав Николич.

Николич наградил Залдостанова, а тот в ответ подарил ему кожаную куртку. Также "Хирурга" принял сербский Патриарх Ириней.

Без лидера, без мотоциклов, и в составе только двух членов российского клуба (остальные байкеры принадлежат к европейским клубам, аффилированным с "Ночными волками") прокремлевские байкеры на этот раз не внушают ни уважения, ни страха.