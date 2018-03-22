"Палка-убийца": как ФСБ использует электрошокеры против активистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в беседе со следователями подтвердили применение электрошокера против задержанного в Санкт-Петербурге активиста Виктора Филинкова.
Об этом со ссылкой на неназванный источник накануне сообщила петербургская "Фонтанка". Филинков пытался сбежать, и других способов остановить его не было - так, по данным издания, объяснили свои действия оперативники ФСБ.
Ранее правозащитники зафиксировали на теле активиста десятки отметин.
На рынке шокеров, используемых спецслужбами, Би-би-си нашла "Гюрзу" - возможно, именно ее применяли против Филинкова и других задерживаемых активистов.
Дело Филинкова
Гражданин Казахстана Филинков пропал 23 января и нашелся спустя двое суток, когда суд в Петербурге арестовал его по обвинению в участии в террористической организации.
Впоследствии арестованный программист рассказал членам общественной наблюдательной комиссии, что в ночь на 24 января сотрудники ФСБ в течение четырех часов избивали его и пытали электрошокером, похожим на дубинку, заставляя наизусть выучить признательные показания.
В материалах дела, с которыми удалось ознакомиться Русской службе Би-би-си, говорится, что Филинкова якобы задержали поздно вечером 24 января, то есть спустя сутки после описанных антифашистом пыток.
"Мне задавали вопросы, если я не знал ответа - меня били током, если ответ не совпадал с их [ожиданиями] - били током, если забывал то, что сказали - били током", - говорится в письме Филинкова, впоследствии опубликованном "Медиазоной".
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По словам Филинкова, к утру его привезли в районное управление МВД, вытерли кровь с лица его же одеждой и оформили объяснительную с "выученными им показаниями".
Правозащитники зафиксировали "многочисленные следы от электрошокера" на груди и всей поверхности бедра Филинкова.
ФСБ официально не комментировала методы, используемые при задержании подозреваемых в экстремизме.
Пытки электрошоком, помимо Филинкова, описывали другие обвиняемые по делу об участии в организации "Сеть" - Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензе, а также петербуржец Илья Капустин, находящийся в статусе свидетеля.
В середине февраля в Челябинске прошла акция поддержки арестованных антифашистов. На заборе местного управления спецслужбы неизвестные повесили баннер "ФСБ - главный террорист". Один из участников кинул в сторону здания зажженный файер.
Вскоре сотрудники ФСБ задержали нескольких местных жителей и увезли их на допрос. Двое из них утверждают, что их били электрошокерами, а третий уверен, что от пыток шокерами его спасло появление адвоката.
"Гром", "Шерхан" и "Гюрза"
Российские силовики закупают электрошокеры исключительно отечественного производства. Среди поставщиков ФСБ: нижегородская "Тандер" (1, 2), московская "Март групп" и новосибирская "Регионторг". Последняя выступила посредником при закупке электрошокеров "Аватар К.111" для управления ФСБ в Приморском крае в 2013 году и не производит собственные устройства.
Главная по хозяйственным вопросам войсковая часть ФСБ №55056 в 2015-2016 годах приобрела 228 электрошокеров модели "Гром" и 118 мощных, похожих на полицейскую дубинку устройств модели "Гюрза". Компания "Тандер" поставила эти элетрошокеры за 3,2 млн рублей.
В конце 2017 года правительство добавило электрошокеры в список спецсредств, которые разрешено использовать сотрудникам пограничной службы ФСБ. Пограничники также предпочитают нижегородские модели - "Гром", "Шерхан" и "Гюрзу".
Из всех закупаемых шокеров только "Гюрза" похожа на дубинку. Остальные - это шокер-пистолет и обычный электрошокер.
В отличие от компании "Тандер", "Март групп" в основном специализируется на работе с МВД и Росгвардией.
В 2018 году Росгвардия планирует закупить у "Март групп" щиты с электрошоком АИР-107У. Как говорится на сайте производителя, в среднем после удара таким устройством жертва выходит из шокового состояния 20 минут.
"До костей"
Похожий на "Гюрзу" электрошокер описывают некоторые пострадавшие активисты. "Точно он", - сказал Би-би-си бывший политзаключенный из Петербурга, националист Максим Калиниченко, когда увидел фото "Гюрзы".
Как утверждает Калиниенко, его пытали электрошокером в 2015 году при задержании в собственной квартире.
"Боль зависит от того, в какое место бить, - рассказывает Калиничено. - Больно в область мошонки и по кончикам пальцев, где ногти, наручниками пристегнут руки-ноги, чтобы не дергался, и пытают… Трясется все, но двигаться ты можешь. Я пока вырывался от боли, наручниками на руках и ногах себе все до костей практически стер, на одной ноге точно до кости".
"Гюрза" переводится с персидского как булава или дубинка. Филинков запомнил, что электрошокер был продолговатым, но конкретные характеристики устройства программист назвать не может, - по его словам, избиение происходило в темном салоне автомобиля. Об этом Би-би-си рассказал адвокат Виталий Черкасов, сотрудничающий с организацией "Зоной права".
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В акте общественной наблюдательной комиссии говорится, что, судя по парным отметинам на теле, в пытке Филинкова использовалось устройство с двумя электродами, между которыми было четыре сантиметра. Все это совпадает с характеристиками "Гюрзы".
"Разряд электрошока мгновенно действует на нарушителя, находящегося в алкогольном или наркотическом опьянении, с легкостью пробивает толстый слой одежды, в том числе зимней и кожаной, - говорится на сайте производителя. - Аккумулятор повышенной энергоемкости увеличивает мощность электрошока и частоту разряда. Поджечь бумагу - простая задача".
Действия "с учетом обстановки"
14 марта ФСБ задержала социального активиста, анархиста Святослава Речкалова. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и вместе с адвокатом он планирует подать в Следственный комитет России заявление о пытках.
"Мне заклеили глаза черным скотчем, поэтому я не видел ни форму, ни цвет [электрошокера], - рассказывает Речкалов. - Между собой они называли его "палка-убийца". У меня сложилось впечатление, что она была длинная. Человеку, сидящему сзади меня, неудобно было бы наносить удары коротким шокером".
На теле Речкалова остались красные шрамы разного диаметра. Из этого может следовать, что его могли бить не "Гюрзой", а электрошокером с одним электродом.
Оперативники ФСБ имеют право на использования оружия и спецсредств в ситуациях, когда речь идет о безопасности других граждан или же самих сотрудников.
Однако конкретных предпосылок закон не приводит - он лишь требует, чтобы представители спецслужбы, применяя спецсредства, действовали "с учетом создавшейся обстановки", оценивая степень опасности человека и учитывая то, с какой силой он сопротивляется.