СМИ России: губернатора Подмосковья атаковали из-за свалки

В обзоре российских газет за 21 марта:

"Коммерсант": жители Волоколамска требуют закрыть свалку

На стихийном митинге в Волоколамске несколько сотен жителей устроили потасовку с главой Волоколамского района Евгением Гавриловым и попытались напасть на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Протест был вызван госпитализацией детей: предполагают, что они отравились выбросами газа на мусорном полигоне "Ядрово", сообщает "Коммерсант". За помощью обратились 57 детей, госпитализированы пятеро.

Областной минздрав заявил, что не связывает отравление детей с мусорным полигоном, хотя власти впоследствии признали причиной именно газы со стороны "Ядрово".

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава района Евгений Гаврилов вышли к протестующим и попытались их успокоить. Однако в Воробьева стали бросать снежки и прорываться к нему через полицейское ограждение.

Газета пишет, что ситуация в Волоколамске стала первым крупным экологическим конфликтом в столичном регионе со времен строительства платной трассы М11 Москва-Петербург через Химкинский лес.

Ситуацией вокруг отравления детей в Волоколамске заинтересовалась уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Она направила обращения в прокуратуру, минздрав и ГУВД Подмосковья, а также в аппарате омбудсмена занимаются проверкой информации по факту отравлений.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова, в свою очередь, обратилась в Генпрокуратуру, СКР и к специальному представителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову, а также к губернатору Воробьеву.

Уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова в среду прибыла в Волоколамск вместе с губернатором региона и рассказала журналистам о состоянии пострадавших детей.

"Полигоном давно занимаются власти, - напомнила она. - Эта проблема длится с 1970-х годов. Ее не решить ни за год, ни за два, ни за неделю".

"Уже подписано соглашение с голландцами, 25 марта там начнется процесс дегазации и рекультивации", - заверила Мишонова.

Она подчеркнула, что на нормализацию ситуации понадобится время: "Чтобы запах ушел, понадобится время до конца мая - начала июня".

"Ведомости": свалки преткновения для властей Подмосковья

Нерешенность вопроса о свалках становится все более острой политической проблемой для властей Подмосковья, комментируют ситуацию "Ведомости". Газета напоминает, что обладминистрация обещала построить к 15 июня 2018 года систему для дегазации для "Ядрово", а завоз мусора на старый полигон прекратить 24 марта, после чего он будет покрыт дополнительным слоем дерна и пройдут работы по дегазации.

Газета напоминает, что проблема с мусорными полигонами усугубилась после того, как по распоряжению президента России Владимира Путина, откликнувшегося на жалобу участников прямой линии в июне 2017 году, был закрыт крупнейший в Подмосковье полигон "Кучино" в Балашихе.

Закрыть свалки потребовали и в других городах Подмосковья. Проблема находится в приоритете, но в данном случае скорость общественных ожиданий не совпала с темпами решения вопроса, считает политолог Михаил Виноградов: "Проблема действительно усилилась после закрытия свалки в Балашихе. Полигон "Ядрово" очень старый, там долго все накапливалось. Проекты по замене полигонов заводами нацелены на оздоровление ситуации, но это не может произойти одномоментно".

Нынешняя ситуация чувствительна для властей Подмосковья. Поэтому надо, с одной стороны, продемонстрировать оперативность и способность к антикризисным действиям, а с другой - показать, что не везде в регионе напряженность столь остра, говорит Виноградов.

Оппоненты губернатора будут эту ситуацию использовать, поэтому важна степень адекватности действий региональных властей, добавляет политолог: "Понятно, что история негативная, поэтому надо реагировать, снижая масштаб общественного пожара ясными шагами. История со столкновениями приехавших на место представителей власти с населением в чем-то даже лучше, чем порой наблюдаемое в таких ситуациях подчеркнутое бездействие власти".

"Медуза": журналисты против Слуцкого и Госдумы

Издательский дом "Коммерсант" заявил, что отказывается работать с депутатом Леонидом Слуцким и комиссией Госдумы по этике, пишет "Медуза". Издание напоминает, что комиссия в среду рассмотрела жалобы двух журналисток на домогательства со стороны депутата и не нашла нарушений в его поведении.

Редакция "Коммерсанта" заявляет, что "удивлена и разочарована" решением комиссии, которая "фактически отказалась от разбора обвинений" и "превратила заседание в суд над пострадавшими".

"Надеемся, что в этой истории не поставлена точка. Но со своей стороны ставим точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией по этике, поскольку придерживаемся иных этических взглядов", - цитирует "Медуза" редакцию газеты.

Телеканал "Дождь" также приостанавливает взаимодействие с Госдумой, "пока спикер Вячеслав Володин и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский не наведут в ней порядок". Телеканал настаивает на пересмотре решения комиссии и "проведении настоящего расследования".

Ранее медиахолдинг РБК заявил, что отзывает всех работающих в Госдуме журналистов в знак несогласия с решением комиссии по этике.

"Комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров", - заявили в руководстве редакции.

"Ведомости": повышение старых налогов и введение новых

Повышение НДФЛ, отмена льготной ставки НДС и введение налога с продаж ожидают россиян, по информации "Ведомостей".

Справедливая и стимулирующая налоговая система, обещанная президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может означать резкое повышение налоговой нагрузки на население, констатирует издание.

На одном из первых после выборов совещаний у премьера Дмитрия Медведева обсуждалось изменение налогов. Официально итоги не объявляли, но источники знают: оплатить обещания Путина повысить некоторые расходы бюджета может быть предложено населению.

Для этого власти "расчехлили набор старых идей": повышение НДФЛ, введение налога с продаж, отмену льгот по НДС для социальных товаров, повышение НДС при снижении страховых социальных взносов. Об этом газете рассказали два федеральных чиновника.

Меры ударят по доходам населения и потреблению, предупреждает Александра Суслина из Экономической экспертной группы. Потребление было одним из драйверов роста экономики в 2017 году. Но, в отличие от 2017 года, рост потребления в большей степени будет опираться на рост доходов, указывал ВЭБ.

Дополнительные налоги и сборы могут свести такой рост на нет, опасается Суслина. Налоговая нагрузка может привести к росту числа бедных и сокращению среднего класса.

Эти выборы президента были исключительными: победивший кандидат вообще не излагал экономическую программу, отмечает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. И связано это с тем, что после выборов Путин пойдет на непопулярные меры: президент получил очень сильный мандат доверия.

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Обзор подготовила ОльгаКараулова, Служба мониторинга Би-би-си