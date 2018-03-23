"Он боится, люди решат, что он поехавший террорист". История антифашиста, обвиненного ФСБ

Правообладатель иллюстрации "Народная самооборона" в VK Image caption Акция в поддержку арестованных антифашистов недалеко от Лубянки в Москве, 15 февраля

В феврале и марте по российским городам прокатились акции протеста под общим лозунгом "ФСБ - главный террорист". Левые активисты обвиняют сотрудников спецслужбы в том, что они пытками выбивают из антифашистов в Пензе и Петербурге признания в создании террористической организации "Сеть".

Обвиняемые по делу о создании группировки, по версии спецслужбы, представляли собой законспирированное сообщество анархистов и готовились поднять вооруженный мятеж во время президентских выборов или чемпионата мира по футболу.

Русская служба Би-би-си съездила в Пензу и, поговорив с близкими одного из обвиняемых, попыталась понять, что общего у версии ФСБ с реальностью.

"Мам, это не мое"

Утром 19 октября прошлого года Илья Шакурский, студент пензенского педагогического института, зашел к маме, чтобы вместе позавтракать. Их квартиры в одном из домов спального района Арбеково находятся на одной лестничной клетке - друг напротив друга. Илья рассказал, что у него сильно болит голова и в институт он сегодня не пойдет. Вместо этого Шакурский планировал продолжить поиски своего друга и одногруппника по физико-математическому факультету Егора Зорина.

До Зорина Шакурский не мог дозвониться второй день подряд. В течение дня он сделал несколько звонков знакомым, продолжая попытки найти друга, а в четвертом часу дня, как рассказывает мама Шакурского Елена Богатова, отправился его искать.

В следующий раз сына она увидела уже после восьми вечера, когда его в наручниках привезли на обыск.

Елена Богатова вспоминает, что во время обыска на кухне в квартире Ильи оперативники на её глазах достали из небольшого шкафа в нише под окном баллон. Он с виду напоминал обычный огнетушитель, предположительно (оговаривается вступивший в дело на следующий после обыска день адвокат Михаил Григорян), это было самодельное взрывное устройство. Из-под дивана достали, предположительно, пистолет Макарова с одним магазином.

Экспертиза по тому, что было найдено в квартире, еще не закончена, и до ее завершения защитник не хочет ничего говорить о том, как именно изъятое оказалось в квартире Шакурского. "Я исхожу из той информации, что это не принадлежит Шакурскому", - коротко комментирует Григорян.

"Было видно по его взгляду, - вспоминает обыск Елена Богатова, - у нас довольно-таки близкие отношения. Он на меня глаза вытаращил. Говорит: "Мам, это не мое". Он не такой человек, чтобы обмануть меня. Он там промолчал бы, он просто опустил бы глаза. Но если он так сказал, значит, я в этом уверена".

Image caption Снимок сына Елена Богатова всегда носит с собой

Илья Шакурский стал вторым обвиняемым возбужденного ФСБ дела о террористическом сообществе. Первым был - за день или два до задержания Шакурского - его приятель Егор Зорин. Всё это время, пока друзья искали его по всей Пензе, Зорин был у силовиков.

История с исчезновением и последующим арестом повторилась через три месяца, но уже в Санкт-Петербурге: там 23 января пропал антифашист Виктор Филинков. А уже через день суд заключил его под стражу.

Еще через два дня, 25 января, петербургский антифашист Игорь Шишкин вышел погулять с собакой и был задержан сотрудниками ФСБ. После чего родные не могли узнать о его местонахождении более суток - пока суд не вынес решения об аресте.

И Шишкина, и Филинкова, и задержанных пензенцев обвиняют в участии в террористическом сообществе "Сеть". У группировки, считают сотрудники ФСБ, были подразделения в нескольких городах России.

Якобы в Санкт-Петербурге они носили названия "Марсово поле" и "Иордан-СПб", в Пензе - "5.11", в Москве - "МСК". Оперативники полагают, что была и некая белорусская ячейка, но никаких сведений о предполагаемых участниках или её названии в материалах дела, с которыми удалось ознакомиться Русской службе Би-би-си, нет.

"С целью раскачки народных масс"

В Пензе ФСБ в конце прошлого года в течение месяца задержала пять человек, и еще одного - в Санкт-Петербурге.

Одновременно с Шакурским, тем же вечером 19 октября, пришли к его приятелю Василию Куксову. По словам его жены, вместе с квартирой обыскали и машину, причем замок на автомобиле, когда Куксов и оперативник подошли к нему, был сломан. В машине предположительно нашли пистолет, и Куксов заявляет, что его подбросили.

Спустя неделю оперативники пришли к инструктору по стрельбе и знакомому Шакурского Дмитрию Пчелинцеву. Рано утром 27 октября он вышел из дома и отправился встречать приехавшую бабушку, но вскоре вернулся домой уже с сотрудниками ФСБ.

Сначала, перевернув все в квартире, они изъяли зарегистрированное оружие - два охотничьих карабина и два травматических пистолета. А затем пошли обыскивать сломанный автомобиль с неработающей сигнализацией и вытащили из-под заднего сидения два предмета, похожих на гранаты. Как именно они были обнаружены, Пчелинцев и его жена не видели, писало в январе издание ОВД-Инфо со ссылкой на супругу Ангелину. Сейчас близкие Пчелинцева от общения с журналистами отказываются.

Еще через несколько дней, уже в ноябре, ФСБ задержала в Пензе слесаря-сборщика Андрея Чернова, а в Петербурге - активиста Армана Сагынбаева. Последнего, судя по материалам дела, считают участником и пензенской, и петербургской ячеек. В Петербурге у него при обыске нашли 4 килограмма алюминиевой пудры, хранившиеся в заполненном на треть ведре. Сагынбаев признался, что найденное принадлежат ему.

Следователи утверждают, что "Сеть" якобы ставила себе задачей "насильственное свержение Конституционного строя РФ" с помощью атак на силовиков и органы госвласти.

Так, например, в материалах дела говорится, что из найденных дома у Сагынбаева компонентов предположительно планировалось изготовить бомбы и привести их в действие во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу "с целью создания общественного резонанса, раскачки народных масс для дальнейшей дестабилизации политического процесса".

Подготовкой к свержению и атакам обвиняемые, считает ФСБ, якобы занимались во время специальных тренировок в Арбековском лесу под Пензой. Друзья и родственники антифашистов при этом рассказывают, что задержанные какое-то время увлекались страйкболом.

Из имеющихся в деле материалов, следует, что "Сеть" стала межрегиональной в 2016 году, когда к пензенской организации примкнули другие ячейки.

Когда же именно возникла сама пензенская "5.11", в которую якобы входили Пчелинцев, Чернов, Сагынбаев, Шакурский, Зорин, Куксов, - непонятно: в материалах дела речь идет то о 2014-м, то о 2015-м.

Экоактивист из Мокшана

"Да, он абсолютно владеет теорией анархизма, и Кропоткина читал, и Бакунина. Но именно метод прямых действий - это не его было", - рассказывает о четверокурснике Шакурском его адвокат Григорян.

Теорией анархизма, по его словам, молодой человек увлекся в 16-17 лет. Тогда он еще жил не в Пензе, а в Мокшане - небольшом поселке с населением в 11 тысяч жителей в сорока километрах от столицы региона.

Image caption В старших классах Шакурский был активным подростком, он участвовал во множестве всевозможных конкурсов. В школе у него была другая фамилия - Богатов.

В старших классах у Шакурского была своя музыкальная группа. Он вообще очень творческий человек, пишет стихи, "да он, наверное, только не рисовал", перечисляет интересы юноши подруга Арина [имена друзей измены по их просьбе - Русская служба Би-би-си]. "Фестиваль патриотической песни, экология, защита леса… чего только нету", - продолжает адвокат Григорян, показывая папку с грамотами Шакурского.

Среди прочего в ней лежит диск с трехминутным видео о загрязнении реки Мокши, проходящей через поселок. На нем Шакурский рассказывает, как сильно замусорены берега реки и кто сливает в реку отходы.

"Звучит, может, ванильно, но он прямо романтик, мне кажется, в душе", - считает его подруга Александра.

Другая знакомая, Лиза, любимым фильмом Шакурского называет картину Мэтта Росса "Капитан Фантастик". Это история о семье, глава которой воспитывает детей в лесу, подальше от мира корпораций и того, что принято считать благами цивилизации.

Их образование устроено по платонову "Государству": занятия физическим трудом и умение добыть дичь сочетаются с чтением по вечерам классической литературы и изучением работ по квантовой физике. В домике детей на дереве висит портрет камбоджийского диктатора Пол Пота, вместо Рождества семья отмечает день рождения лингвиста и философа Ноама Хомского. Слоган фильма: "Он подготовил их ко всему, кроме настоящей жизни".

Антифашист и герой YouTube

В Пензе Шакурский помогал местному центру работы с бездомными животным, организовывал экологические акции, участвовал в пикете памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых в 2009 году неонацистами.

"Вообще-то открыто называть себя антифашистом в Пензе может быть опасно для здоровья. Ну раньше [так было], по крайней мере, сейчас уже вряд ли. [Но националистов] тут довольно-таки много", - говорит Александра.

Она рассказывает, что еще пару лет назад сторонники ультраправых движений активно проявляли себя - пытались нападать на левых активистов, устраивали в городе акции, которые называли "чистые дворы" - "ловили алкашей и предъявляли им".

Примерно в это время, в 2016-м, в сети появился ролик, который сделал Шакурского узнаваемым в субкультурной среде.

"Он зашел в кафе с девушкой, и за ним зашли бонхеды [сторонники ультраправых идей - Русская служба Би-би-си], снимали на камеру, пытались его унизить как-то. Но он им достойно отвечал. Не знаю, зачем они это в интернет выложили. Все поржали, а он за счет этого какую-то популярность приобрел", - недоумевает подруга Шакурского Александра.

Ролик, о котором она говорит, - это видео с длинным названием "Парень, окруженный "нацистами" не побоялся высказать свое мнение! (18+)" и плотным потоком ненормативной лексики - набрал на YouTube к этому моменту около полумиллиона просмотров.

Image caption Друзья и семья Шакурского описывают его как очень общительного и отзывчивого человека

Одному из своих увлечений - музыке - Шакурский обязан знакомству с некоторыми фигурантами дела, говорит адвокат Григорян. Произошло оно, по словам защитника, в пензенском рок-клубе "Доминанта".

Сейчас на странице заведения во "ВКонтакте" говорится, что концертная деятельность по адресу, где находился клуб, прекращена "до лучших времен и мест".

Но несколько лет назад, судя по соцсетям, жизнь там била ключом. "Пришло время дико угорать и слемить под настоящий жестко-качевый музон!!!" - так анонсировалось одно из мероприятий в 2014 году.

Именно тогда Шакурский, как утверждает его адвокат, якобы начал общаться с кем-то из будущих обвиняемых по делу "Сети".

"Сначала они просто разговаривали на разные темы. Ну, молодежь, сами знаете, любит о политике говорить. И так потихонечку его втянули", - говорит Григорян.

"Все у них есть"

Какими именно доказательствами руководствовалась ФСБ, когда задерживала шестерых предполагаемых участников "5.11", неизвестно. Русская служба Би-би-си связалась с пятью адвокатами, работающими по "пензенскому делу", однако они отказались обсуждать материалы следствия из-за подписки о неразглашении.

Адвокат Шакурского Григорян поясняет, что у него такого обязательства нет. По его мнению, в деле есть серьезная доказательная база: "И любой судья задаст вопрос - а вы зачем коктейль Молотова [на тренировках] кидали?"

На вопрос корреспондента Русской службы Би-би-си: "А у них и видео [доказательства] есть?" - защитник уверенно кивает: "Да все у них есть, видео лекций, тренировок, чего они делали, где они бегали. [Это видео] не с телефона - с камер, это не ФСБ записывала, это сами ребята записывали. Куда потом это видео шло, кому?"- задает риторический вопрос Григорян.

Есть ли в этих роликах что-то противозаконное, неясно. По данным "Медиазоны", во время попавших на видео тренировок в Арбековском лесу их участники пользовались пиротехникой.

Помимо этого, в деле есть признательные показания арестованных, а также, предположительно, оружие, изъятое у них - но всё это оказалось в распоряжении следователей уже после задержания и обысков.

По словам Григоряна, на следственных действиях сотрудники ФСБ показывали объемный "свод" - якобы изъятую у одного из фигурантов методичку, описывающую правила вербовки новых членов группы.

"Поверьте мне, это не двадцатилетние мальчики писали. Я думаю, это разработано где-то в недрах спецслужб - естественно, не наших. А там уж вы додумывайте", - предлагает адвокат.

"Я забыл слово "нет"

Первоначально почти все задержанные дали признательные показания.

Единственным, кто не сознался в участии в террористической организации и воспользовался правом не свидетельствовать против себя, был музыкант Куксов.

Позже двое - Пчелинцев и Шакурский - заявили, что оговорили себя под пытками, а еще один обвиняемый - Андрей Чернов - и вовсе от признательных показаний отказался. Его мать утверждает, что признания он подписал, после того как уже после задержания поговорил с Пчелинцевым, который впоследствии заявил о пытках.

Подробные рассказы от первого лица о пытках были обнародованы, после того как в начале 2018 года у Пчелинцева и Шакурского появились новые адвокаты.

Согласно опросу, который взял у Шакурского присоединившийся к делу в феврале второй адвокат Анатолий Вахтеров, бить молодого человека якобы начали еще во время задержания 19 октября 2017 года. В тот же день его доставили в кабинет, в котором дожидались сотрудники ФСБ.

"Они рассказали о тренировках в лесу и о том, что мы готовились к терактам и нападениям на сотрудников полиции. Я категорически отрицал это … старался объяснить, что мы всего лишь занимались страйкболом для саморазвития. Оперативники не хотели слышать такой ответ, поэтому я начал получать удары по затылку и спине", - говорится в опубликованном "Медиазоной" рассказе Шакурского.

По словам задержанного, впоследствии он часто оказывался именно в этом кабинете.

Правообладатель иллюстрации Фото из личного архива друзей Шакурского Image caption "Один из оперативников, улыбаясь, сказал мне: "Не рассчитывай, что мы будем играть с вами по-честному", - описывал разговор с сотрудниками ФСБ Шакурский

Силовики "говорили полнейший бред о каком-то финансировании из Ирана" и подготовке терактов, а попытки спорить каждый раз заканчивались новыми ударами, описывал допросы Шакурский.

Пытки током, по его словам, происходили в карцере СИЗО.

"Я почувствовал первый разряд тока, от которого я не мог сдержать стона. Они повторяли эту процедуру, пока я не пообещал говорить то, что они мне скажут. С тех пор я забыл слово "нет " и говорил все, что мне говорили оперативники", - утверждал Шакурский.

Динамо-машина в карцере

В рассказах Пчелинцева и Шакурского о пытках в изоляторе много схожих подробностей.

О том, что силовики добивались признательных показаний с помощью электрошока, Пчелинцев рассказал своему новому адвокату Олегу Зайцеву в начале февраля. Составленный на основании слов обвиняемого опрос публиковала Медиазона.

Пытки электрошокером происходили, как и в случае с Шакурским, в карцере изолятора, утверждал Пчелинцев, где вместе с ним находились шесть или семь человек в масках-балаклавах. По его словам, они приказали ему раздеться, связали руки и примотали ноги скотчем к ножке скамейки. Затем один из мужчин - человек в медицинских перчатках - поставил на стол динамо-машину, прикрепил провода к привязанной ноге и пустил ток, описывал молодой человек.

"Они стали твердить: "Ты лидер". Чтобы они остановили пытки я отвечал: "Да, я лидер". "Вы собирались устраивать террористические акты". Я отвечал: "Да, мы собирались устраивать террористические акты"… В один из моментов я потерял сознание на некоторое время", - описывал методы допроса обвиняемый.

Получат ли свидетельства Пчелинцева и Шакурского какие-либо юридические последствия, непонятно: оба оставили признательные показания в силе. Еще в феврале стало известно о том, что Пчелинцев отказался от своих слов о пытках.

"Апрель, май, июнь, июль - как мне легко! Никаких этих выездов"

Поначалу, говорит адвокат Григорян, ничего противозаконного в лесных тренировках не было: "Даже то, что они ругали власть, - пожалуйста. У нас в телевизоре [ее] ругают!"

В материалах дела, по данным Русской службы Би-би-си, одна из тренировок 2015 года описывается так.

В лагере, разбитом в лесу, собираются несколько мужчин в камуфлированной одежде. Почти у всех закрыты лица. Обращаясь друг к другу, они используют вымышленные имена. Один из них учит принимать правильные стойки при различных положениях стрельбы, используя в качестве оружия обычные палки. Другой рассказывает о том, какие грибы, травы и ягоды в лесу можно есть.

Однако, в 2016-ом, по версии Григоряна, "появились еще люди, начали тренировать их - ножевой бой, стрельба из оружия, как делать схрон, как кидать коктейль Молотова, [появилось] распределение ролей".

По версии ФСБ, внутри группы "5.11" у каждого из участников были определенные функции: тактик, связист, идеолог, медик, сапер-инженер, разведчик, отвечающий за вербовку новых членов.

В признательных показаниях нескольких обвиняемых говорится, что за каждым из предполагаемых членов организации было закреплено вымышленное имя.

В материалах дела упоминается человек, якобы пользовавшийся особенным авторитетом внутри "5.11".

На одной из тренировок этот человек стал акцентировать внимание на необходимости "активных действий" и в перспективе - нападения на полицейские участки, говорится в показаниях.

С этого момента большее внимание на тренировках стало будто бы уделяться навыкам владения огнестрельным оружием, тактике захвата зданий и изготовлению "коктейлей Молотова", следует из материалов дела.

"Нам не вменяют приготовления к какому-либо конкретному преступлению. И слава богу. [Такого, что] мы готовимся, допустим, взрывать офис "Единой России" - этого нет", - говорит Григорян.

Однако призывы к радикальным действиям, по его словам, могли звучать на съезде предполагаемых участников "Сети", который состоялся в Петербурге в начале 2017 года.

Из тех показаний, с которыми удалось ознакомиться Русской службе Би-би-си, следует, что он мог проходить в однокомнатной квартире в многоэтажке. Из Пензы на него якобы приехали Пчелинцев, Шакурский и Зорин.

По изложенной в материалах дела версии, на встрече в петербургской квартире были еще несколько человек, велся протокол съезда. Некоторые из выступавших якобы считали, что взрывы и поджоги в "период массовых оппозиционных акций" должны запустить цепную реакцию среди неназванных "других группировок". Решающий час "Х", по версии ФСБ, мог наступить во время президентских выборов.

Поездка в Санкт-Петербург в начале 2017 года стала для Шакурского переломным моментом, - считает адвокат Григорян. На съезде якобы было выступление Шакурского, которое не понравилось "радикально настроенным гражданам".

"В идеологическом плане он с ними перестал соглашаться, дискутировал, они перестали ему доверять, не приглашали ни на встречи, ни на тренировки, да он и сам не ходил", - излагает свою версию защитник.

Мама Шакурского, которая поддерживает линию защиты Григоряна, подтверждает его слова. Они рассказывает, что считала тренировки в лесу чем-то вроде популярной когда-то игры "Зарница", но все равно волновалась, когда сын уходил на них.

Весной прошлого года, по ее словам, "игры" прекратились. "Апрель, май, июнь, июль - как мне легко! Никаких этих выездов. Я такая спокойная!" - говорит Елена.

Идейные разногласия, по мнению Григоряна, были не единственной причиной испортившихся внутри сообщества отношений. Девушка Шакурского Виктория начала общаться с Пчелинцевым. Незадолго до арестов конфликт вылился в драку.

"Для того, чтобы участвовать в какой-то группе, тем более, как ему вменяют, это террористическая группа с жесткой конспирацией, должны быть исключительно дружеские отношения, основанные на взаимном уважении…, - доказывал в интервью "Медиазоне" адвокат Вахтеров, - А они с Пчелинцевым находились в контрах из-за девушки, они просто дрались между собой, один другому еще и в лицо плюнул. О какой связке может идти речь при таких конфликтах?"

Друзья Шакурского отмечают, что к моменту своего задержания он уже полгода не общался с Пчелинцевым: "Они в некоем конфликте между собой были. Что могут [вместе] сделать люди, которые конфликтуют друг с другом?"

"Что могут шесть человек из пердяевки?"

Версию ФСБ о том, что несколько пензенцев с левыми взглядами будто бы создали разветвленную организацию, целью которой были акции прямого действия, а именно - атаки на государственные органы Российской Федерации, друзья Шакурского считают нелепостью.

Его подруга Александра не сдерживает эмоций: "Не знаю, как шесть человек могут даже в нашей пердяевке что-то замутить?! Мне кажется, там [в случае выступлений] алкаши всех раскидают - их гораздо больше! Конечно, извините, что я так неформально, но серьезно, подумайте, что могут сделать шесть человек?!".

Приятели Шакурского уверены, что перед выборами президента силовики решили "запугать всех активистов" и попутно извлечь выгоду для себя. "Для меня очевидно, что кто-то хочет себе должность или звание повысить, и нашли чуваков, за чей счет можно подняться", - продолжает Александра.

По некоторым данным, правоохранительные органы могли проявлять интерес к будущим фигурантам дела еще за полгода до первого ареста. В материалах дела говорится о том, что Зорин был доставлен в полицию в апреле 2017 года.

Какие именно вопросы задавали Зорину полицейские, не известно, однако он предполагал, что его хотели склонить к сотрудничеству и подозревал слежку.

После задержания в октябре 2017 года Зорин, по данным Русской службы Би-би-си, пошел на досудебное соглашение со следствием. Он единственный из обвиняемых не находится в СИЗО - в декабре его выпустили под домашний арест

Неожиданный интерес одновременно к левым и правым активистам силовики в начале прошлого года проявляли и в Москве. По словам анархистки и журналиста Софико Арифджановой, в феврале 2017-го к ней домой приходили сотрудники спецслужб.

На встречу ее выманили уловкой, используя ее отца. "Сообщили ему, что на альманах Moloko Plus, в команде которого я состою, собираются заводить дело об экстремизме", - говорит активистка. Доброжелатели якобы готовы были подробнее рассказать об угрозе преследования.

Вскоре к Арифджановой действительно пришли два человека. Одного она описывает как худощавого мужчину в очках, который в основном молчал и лишь "иногда начинал громко психовать". Во втором, более разговорчивом, журналист, сверившись позднее с фотографиями в интернете, опознала завсегдатая митингов и пикетов, известного под именем Леша "Улыбка". По наблюдениям оппозиционеров, сотрудник ФСБ уже много лет следит за протестными акциями и не раз помогал силам полиции "разобраться", кого нужно задерживать.

Арифджанова рассказывает, что перед ней положили список фамилий длиной на полторы страницы и предложили рассказать, что именно и о ком она знает. По словам активистки, "список был огромным, и составил его человек с явно воспаленной фантазией". Пришедшие, говорит активистка, очень хотели услышать от неё что-нибудь комплиментарное о Мальцеве и объясняли ей, что в анархистской среде к националисту из Саратова очень хорошо относятся.

Памятник в Арбековской роще

Про названия "5.11" и "Сеть" до публикаций в СМИ никто в среде друзей Шакурского никогда не слышал, говорят трое знакомых молодого человека.

"5.11 - потому что шьют тему с [Вячеславом] Мальцевым", - предположила подруга задержанного Арина. Лидер запрещенного и признанного экстремистским в России движения "Артподготовка" утверждал, что 5 ноября 2017 года в стране начнется революция и предлагал своим сторонникам поддержать протесты.

"Ну а про "Сеть"… мне кажется, просто слово модное кто-то взял, чтобы обозвать", - продолжает другая приятельница Шакурского Александра.

В показаниях одного из задержанных говорится, что группу назвали "5 ноября" в память о расстреле анархистов в Арбековском лесу Пензы в начале XX века.

По всей видимости, речь идет о казни молодого революционера - однофамильца одного из фигурантов заведенного ФСБ дела - Николая Пчелинцева.

Правообладатель иллюстрации http://kprfpenza.ru Image caption Стелу на месте казни и захоронения участников революционного движения 1905-1907 годов восстановили около трех лет назад. Предыдущий монумент был разрушен в конце 90-х, говорится на сайте местного отделения КПРФ

Семнадцатилетний Пчелинцев был приговорен к высшей мере наказания за убийство жандармского унтер-офицера и повешен в Арбековском лесу в ночь на 5 ноября 1907 года.

Свидетельства об обстоятельствах этой казни, в частности, сохранились в воспоминаниях пензенского губернатора Ивана Кошко. "Надо было казнь совершить так, чтобы о времени ее решительно никто не знал. Исправник решил исполнить приговор перед рассветом, верстах в 8 от города, в казенном лесу", - писал губернатор.

Могилу сравняли с землей и обложили дерном, "чтобы место погребения не было бы использовано революционерами для паломничества и всяких демонстраций".

На месте захоронений в лесу сейчас стоит памятник, но найти его непросто.

"Думаю, что сегодня мало кто из пензенцев знает про эту историю. Разве что краеведы или кто-то из грибников, кто ходит в эти места. Ну, может быть, старшее поколение еще помнит что-то такое, - размышляет пресс-секретарь местного отделения "Левого фронта" Сергей Падалкин, - Но сегодняшние анархисты, наверняка, знали. И, возможно, действительно название "5.11" связано с событиями 1907 года".

"Многочисленные следы ожогов"

О том, что в Пензе задержаны левые активисты, которых обвиняют в создании террористической группировки, стало широко известно лишь в январе, когда аресты начались в Петербурге. Тогда силовики пришли к антифашистам Филинкову и Шишкину.

Когда членам ОНК удалось попасть в изолятор к Филинкову - спустя три дня после его задержания - правозащитники зафиксировали многочисленные следы ожогов от электрошокера на груди и бедре мужчины. Он утверждал, что люди в масках в течение четырех часов пытали его в машине, заставляя выучить наизусть формулировки признательных показаний.

Шишкин о пытках не заявлял. Но на его руке, спине и бедре даже спустя неделю после задержания оставались ожоги, а вокруг глаза была сильная гематома, говорится в написанном после проверки заключении общественной наблюдательной комиссии.

И хотя официально он был задержан около полудня 27 января, в материалах дела есть объяснительная на имя главы УФСБ по Санкт-Петербургу Александра Родионова, датированная предыдущим днем. В ней Шишкин сообщает, что у него нет жалоб на самочувствие, а травмы он получил, занимаясь спортивными единоборствами.

Сразу после этого, в начале февраля, левые активисты стали выходить на акции протеста, требуя прекратить пытать подозреваемых.

В ночь на 15 февраля появилась на заборе челябинского управления спецслужбы появился баннер "ФСБ - главный террорист".

Image caption Акции протеста против действий ФСБ начались в конце января и продолжаются до сих пор: несколько последних прошли в день президентских выборов 18 марта 2018 года

На опубликованном в соцсетях видео одна из фигур, стоящих рядом с плакатом, поджигает файер и бросает его за ограду. Создатели ролика поясняют, что "навестили здание УФСБ" "в знак солидарности с репрессируемыми по всей стране анархистами".

После того как полиция возбудила дело о хулиганстве, сотрудники ФСБ задержали несколько активистов и увезли их на допрос. Примерно сутки родственники и адвокат не могли найти задержанных.

Позже двое из них заявили, что их били электрошокером в здании ФСБ, третий уверен, что от пыток его спас вовремя появившийся адвокат.

По некоторым данным, сотрудники ФСБ признали только один эпизод применения электрошокера. Спустя месяц после того как Филинков рассказал о пытках, следственный комитет начал проверку его слов.

Еще через месяц - 21 марта - издание "Фонтанка" со ссылкой на свои источники сообщило, что случившееся оперативник ФСБ в разговоре со следственным комитетом объяснили "служебной надобностью": Филинков якобы пытался бежать, "и ничем иным, кроме шокеров, его было не остановить".

"Он боится, что ему не будут верить"

В деле о террористическом сообществе организаторов официально пока нет.

"Окончательно не определен круг обвиняемых, ряд соучастников преступления не установлен или находится в розыске", - утверждал во время продления арестов в марте в пензенском суде следователь ФСБ.

Ссылаясь на "тайну следствия", представитель спецслужбы настаивал на необходимости закрыть от журналистов и слушателей судебное заседание по каждому из фигурантов. Судья раз за разом не возражала.

По обвинению в участии в организации "Сеть" фигурантам дела грозит от 5 до 10 лет.

Некоторые из обвиняемых (Шишкин в Петербурге, Зорин в Пензе) пошли на досудебное соглашение. Оно подразумевает, что заключающий его человек сотрудничает со следствием, помогая расследованию и "изобличению других соучастников преступления".

Впоследствии это дает надежду на суде получить наказание более мягкое, чем то, которое предполагает уголовный кодекс.

Друзья Шакурского уверены, что родственники обвиняемых столкнулись с большим психологическим давлением. Мама Ильи напугана, она боится, "что если он откажется от [признательных] показаний, станет хуже", уверена подруга 21-летнего студента-физика Лиза.

Image caption "Он очень любопытный, все ему интересно", - мама Шакурского говорит, что её сын с детства очень много читает и пытается разобраться в любом предмете

В письме, которое друзья получили из изолятора в феврале, Илья высказывает опасение, что версия событий в изложении ФСБ для всех окажется более убедительной.

"Он боится, что ему не будут верить, что будут думать, что он преступник...", - говорит одна из подруг активиста. Другая кивает: "Да, [что он] какой-то поехавший террорист".

Мама Ильи Шакурского рассказывает, что в пензенском СИЗО-1, где сидит её сын, есть библиотека. В последнее время он брал почитать учебную литературу по физике и химии, а теперь взялся перечитывать школьную классику.

"Не знаю, дошла ли до него [книга, которая] где-то по камерам ходит. "Каторгу" [Валентина Пикуля] все хочет прочитать", - рассказывает мама Шакурского.

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