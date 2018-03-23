Пресса Британии: отравление в Солсбери - часть новой тактики России

В обзоре британских газет за 23 марта:

Отравление в Солсбери - часть новой тактики России

Попытка убийства в Солсбери демонстрирует, что Россия хочет посеять хаос, пишет обозреватель Daily Telegraph Фрейзер Нельсон.

Чуть более пяти лет назад глава российских вооруженных сил Валерий Герасимов выступил в Кремле с докладом о том, как в будущем будут вестись военные действия. Нет необходимости в пушках и танках, чтобы победить врага, сказал он: в наши дни есть куда более эффективные способы для победы.

Компьютерный взлом, телепропаганда, незаконные махинации - все это может деморализовать оппонента и ослабить союзы. Эта военная доктрина получила название в честь Герасимова, а ее недавние жертвы сейчас находятся в больнице Солсбери. Это не объявление войны, а напоминание о том, что она уже идет полным ходом, пишет автор.

Именно эту мысль пыталась донести Тереза Мэй на европейском саммите в Брюсселе. Она хочет, чтобы другие страны не повторили ее ошибку. Она занимала должность главы МВД, когда расследование смерти Александра Литвиненко окончательно пришло к выводу, что его убийство было совершено бывшими сотрудниками КГБ, но повела себя недостаточно расторопно.

Она понимала, чем это грозит: в то время мало кто полагал, что с Россией может возникнуть новый конфликт. Никто не хочет в это верить сейчас, но инцидент в Солсбери заставил британцев сосредоточиться на давно существующей проблеме. И теперь Мэй хочет, чтобы то же самое сделали и европейцы.

С момента отравления Сергея Скрипаля и его дочери власти Британии не скупятся делиться информацией с союзниками. Данные анализов крови были отправлены во Францию, Германию и США, чтобы там могли убедиться в правоте британских специалистов, пришедших к выводу, что бывшего сотрудника ГРУ хотели убить нервно-паралитическим веществом "Новичок", отмечает издание.

Есть четыре разновидности "Новичка" - и тот, что был идентифицирован в Солсбери, мог быть изготовлен в очень ограниченном круге стран, способных производить биологическое оружие. Из потенциально враждебных Ирана, Северной Кореи, России и Китая, кому было бы выгодно подставить Россию? Это было бы лишено мотива и логики, считает обозреватель.

Тайно заполучить "Новичок" могла русская мафия. Но для его транспортировки потребовались бы навыки, которыми обладает лишь государство. Прикосновение к "Новичку" или малейшее вдыхание его паров приведет к летальному исходу: убийца, который нанес бы вещество, например, на стекло автомобиля, подверг бы себя смертельной опасности.

Гангстеры не стали бы идти на такие ухищрения. Если они хотят кого-то убить, то представляют это как несчастный случай или самоубийство. Гангстеры ненавидят огласку. Использование нервно-паралитического вещества неизбежно станет событием международного масштаба, пишет Нельсон.

Именно поэтому столько стран пришли к выводу, что за нападением стоит Россия. Есть и другие версии, но ни одна из них не выдерживает критики. Владимира Путина не впервые обвиняют в убийстве своих врагов. Попытка убийства в Солсбери четко вписывается в предложенную Герасимовым тактику - "размывание границ между войной и миром". Заказное убийство здесь, компьютерный взлом там - все это с целью дестабилизации и приведения в замешательство противника, утверждает автор.

Теперь Кремль ждет ответных действий Британии и ее союзников. На этот раз ответ был быстрым, обоснованным и синхронизированным, поскольку Россия уже некоторое время использует "стратегию Герасимова" в нескольких других европейских странах. Российские самолеты регулярно проверяют шведские ПВО. Эстония стала жертвой кибератаки, а Эммануэль Макрон на себе почувствовал действие российской пропаганды.

Цель Кремля не в том, чтобы поддерживать Марин Ле Пен или кого-либо еще. Он хочет выставить своих врагов дураками или заставить их подозревать друг друга - например, публикуя их разговоры. Посеять сомнение, которое будет способно внести раскол в союзы, в том числе и в Евросоюз, чтобы союзники перестали действовать сообща, считает Нельсон.

Представители британских властей уже проводят встречи за границей, предлагая план совместных ответных мер. Основная мысль состоит в том, что в случае с убийством Литвиненко не нужно было ждать независимого подтверждения о том, что он был убит полонием-210. Для этого требуется время, а Россия использует это время в своих интересах, сея сомнения в умах.

Государственные СМИ придумали уже около 30 разнообразных теорий о том, как было совершено нападение на Скрипаля. Если Кремль хочет затянуть процесс, то действовать нужно быстро. Если он хочет разделения - нужно, напротив, показать единство. Таковы новые правила, уверяет автор.

Вряд ли Мэй удастся добиться сильной реакции ЕС. Союз с трудом принимает решения, касающиеся международных дел, поскольку любая из 28 стран-членов может воспользоваться правом вето (например, Греция настояла на сглаживании формулировок в заявлении ЕС об отравлении в Солсбери).

"Российские деньги есть везде, - рассказал обозревателю Daily Telegraph представитель британского правительства. - В Болгарии, Румынии, на Кипре. Влияние покупается легко".

Это дает Мэй возможность донести еще одну мысль: после Брексита европейским странам необходимо будет найти новый путь работать вместе. Часто говорят, что бывший сотрудник КГБ Путин, помешанный на НАТО, застрял в образе мышления времен холодной войны. Но сейчас он с большим успехом использует современную тактику XXI века, а вот Запад как раз застрял в 1980-х.

Дело Скрипаля вызывает недоумение: почему вдруг Путин пошел на попятную в обмене шпионами. Во времена холодной войны существовали правила, протоколы и процедуры. Новые правила Москвы - хаос, ложь и непредсказуемость. Если ваш оппонент умеет действовать только в условиях определенности, то преимущество на вашей стороне. Отправьте в Крым войска без опознавательных знаков, и он - ваш, полагает журналист.

Это будет долгая кампания, которая не ограничится лишь дипломатическими уколами, вроде высылки дипломатов. В правительстве считают, что есть три основных составляющих для достижения успеха: отпор в киберпространстве, многочисленная армия, призванная отпугнуть антагонистов, и, наконец, Всемирная служба Би-би-си, которая рассматривается как эффективный инструмент в информационных войнах.

Но налицо изъяны: армия уменьшается, ее финансирование сокращается, а Всемирная служба Би-би-си была вынуждена закрывать свои станции после нескольких лет урезания бюджета, пишет автор.

Мэй права, когда обращается к своим союзникам с просьбой серьезно относиться к российской угрозе, но необходимо провести значительную работу и у себя дома. В правительстве говорят, что Россия показала себя как стратегический враг, а не стратегический партнер.

Это новый конфликт с новыми правилами, к которому Путин прекрасно подготовился. Вопрос в том, готовы ли к нему мы, резюмирует Нельсон.

Симбиоз преступности и российского государства

Профессор Марк Галеотти рассказывает на страницах Guardian о своем видении российской преступности и ее симбиоза с государством.

В 1990-х годах, после распада СССР, можно было легко заполучить очень многое - и воры в законе не преминули этим воспользоваться. Государственная собственность приватизировалась, компании были вынуждены платить за защиту, а после падения железного занавеса российская преступность хлынула в другие страны.

Воры были частью жизненного уклада, что в свою очередь стало отражением изменений, которые произошли в России в XX веке. Организованная преступность окончательно сформировалась в России и стала еще лучше организована.

После возвращения централизованной власти во время правления Владимира Путина воры вновь смогли приспособиться к новым условиям, не афишируя себя, а иногда при необходимости даже работая на государство, отмечает автор.

Российская преступность представляет собой существенную проблему - и не только в своей стране. По всему миру она перевозит наркотики и торгует людьми, поставляет оружие сепаратистам и преступникам, а также оказывает всевозможные преступные услуги - от отмывания денег до взлома компьютеров. Но при этом мир, можно сказать, с удовольствием готов отмывать российские деньги и продавать россиянам дорогущие пентхаусы, пишет журналист.

"Управляют ли Россией гангстеры? Нет, конечно, нет. Мне неоднократно встречались решительные российские полицейские и судьи, готовые бороться с преступностью. Но многие российские бизнесмены и политики используют методы, которые характерны для организованной преступности, а не системы верховенства закона", - пишет автор.

Государство нанимает хакеров и преступников, торгующих оружием, чтобы вести свои войны (по одной из версий, к попытке отравления Сергея Скрипаля и его дочери могли быть привлечены преступники). На улицах повсеместно можно услышать воровской сленг и воровские песни. Даже Путин время от времени использует их в своей речи, подчеркивая тем самым свое дворовое детство.

"Главный вопрос не в том, насколько успешно государству удалось приручить гангстеров, а в том, насколько широко воровские ценности и подходы повлияли на формирование современной России", - полагает автор.

Кремль не контролирует организованную преступность в России, и она тоже не контролирует Кремль. Правильнее было бы утверждать, что организованная преступность расцвела в России при Путине, потому что она может существовать параллельно с выстроенной им системой, считает Геолетти.

Российский посол в роли киношного злодея

Российский посол в Лондоне Александр Яковенко замечательно подходит под стереотипный образ злодея из фильмов про Джеймса Бонда, полагает корреспондент Daily Mail Квентин Леттс.

"Он смеется отрепетированным смехом. Натужно пытается шутить. На очень странной пресс-конференции, проходившей накануне в его резиденции, он сделал упор на хорошие манеры. Но он не собирался обсуждать то, что Путин - серийный убийца", - пишет автор.

Конечно, отравляйте российских диссидентов в Солсбери и убивайте их в отелях Лондона. Хватайте соперников по бизнесу за шею, вторгайтесь в независимые государства, уничтожайте тысячи сирийцев, но, пожалуйста, мистер Бонд, не забудьте расправить свою шелковую салфетку, прежде чем приступить к трапезе, иронизирует журналист.

Во время встречи с журналистами Яковенко отвечал на вопросы. Первой была выбрана (вот это сюрприз) блондинка в красном платье, красных туфлях и красными губами. Она объявила, что представляет некий российский телеканал, после чего сообщила, что ее как-то лично оскорбил Борис Джонсон.

Было похоже, что девушка была послу знакома. Она попросила его прокомментировать слова о том, что режим Путина напоминает Адольфа Гитлера. Яковенко ответил, что никто не имеет права оскорблять россиян.

Устраняйте их на улицах Англии, но не оскорбляйте их. Помните о манерах, саркастично резюмирует Леттс.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com