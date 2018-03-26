Каникулы для бизнеса: почему ТЦ в Кемерове не проверяли пожарные инспекторы

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"Зимняя вишня" должна была пройти проверку на соблюдение правил пожарной безопасности в 2016 году. Но этого не произошло, так как ТЦ был отнесен к малому бизнесу, а таким предпринимателям российские власти в ходе реформы предоставили "надзорные каникулы". Из-за реформы инпекторы по пожарной безопасности теперь действуют скорее как консультанты, а не как проверяющие.

Генеральная прокуратура после трагедии в Кемерово, где в пожаре в торговом центре погибли более 60 человек, инициировала проверки во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры.

"Следствием уже получены доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям. Они были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в ее процессе. Более того, оказалось, что пожарные выходы были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях", - говорится в сообщении на сайте СК.

Может ли многоэтажный торговый центр быть малым бизнесом?

Торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" был открыт в 2013 году. В 2016 году в ТРЦ должна была пройти проверка: инспекторы МЧС должны были прийти в ТРЦ в июне 2016 года и проверить ООО "Зимняя вишня Кемерово" в течение 20 дней. По данным "Интерфакса", компания арендует помещения третьего и четверго этажей центра. Там находились кинотеатр, детский центр и боулинг.

Но этого не произошло. ТРЦ не проверялся пожарным надзором, поскольку является объектом малого бизнеса, сообщил ТАСС главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев.

Кто именно отнес компанию к малому бизнесу, неизвестно. Возможно, это было сделано по формальному признаку. К малому бизнесу относят компании, в которых работает до 100 человек и выручка которой не превышает 800 млн рублей. Выручка ООО "Зимняя вишня в Кемерово" составила в 2016 году 68 млн рублей (убыток - 24 млн рублей).

Компании удалось избежать проверки в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, которая была призвана снизить административное давление на бизнес. В 2016 году российские власти освободили на три года малый бизнес от любых плановых проверок. Каникулы должны были продлиться с 1 января 2016 года до конца 2018 года. - то есть к малому бизнесу не могли прийти инспекторы МЧС, Роспотребнадзора и других ведомств.

Исключение составляют организации образования и здравоохранения, например, детские лагеря во время каникул и стоматологические кабинеты.

Проверки по строгому расписанию

Теперь МЧС проводит плановые проверки соблюдения пожарной безопасности раз в три года. Планы проверок согласовываются ежегодно и публикуются на сайте МЧС.

Внеплановые проверки могут происходить только в особых случаях: к примеру, если в компании или здании, в котором она работает, произошло ЧП. Или же проверяющие органы получили обращение о нарушении. Причем с 2016 года надзорные органы перестали принимать анонимные обращения. Этого добивались бизнес-ассоциации - считалось, что анонимные обращения могут поступать от конкурентов.

Риск-ориентированный подход позволил нам уже сегодня освободить от контроля и надзора более 1 млн объектов. В нашем понимании инспектор теперь партнер предпринимателя Владимир Пучков, глава МЧС

Вдобавок к этому проверку должна согласовать прокуратура.

По данным ОПОРЫ России - организации, защищающей интересы малого и среднего бизнеса - в 2016 году МЧС было среди лидеров по числу проверок. Количество нарушений, обнаруженных МЧС, в том году подскочило на 23%, соответственно росли и штрафы.

Но при этом по снижению числа внеплановых проверок МЧС оказалось в лидерах - минус 44%. Через год МЧС снизило активность по части проверок еще больше . И внедрило так называемый "риск-ориентированный" подход. По нему периодичность проверок зависит от того, к какому классу опасности можно отнести объект.

Глава МЧС Владимир Пучков в декабре прошлого года заявил, что его ведомство сократило количество проверок в 2017 году на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом. "Риск-ориентированный подход позволил нам уже сегодня освободить от контроля и надзора более 1 млн объектов. В нашем понимании инспектор теперь партнер предпринимателя", - сказал тогда Пучков.

"Пожарный надзор очень сильно изменился. Взятки не нужны, - соглашается вице-президент "ОПОРА России" Марина Блудян.

К примеру, по ее словам, первая проверка теперь проходит без последствий и носит скорее профилактический характер.

"Никто никого не наказывает. Выдается предостережение, предупреждение, разъясняются нормы, которые человек не знает... Напряжение в отношениях с пожарным инспектором становится все меньше и меньше... Предприятия говорят, что пожарные перестали быть страшными, наоборот, они теперь консультанты", - сказала Марина Блудян в интервью Би-би-си.

По статистике, в первые два года после введения послаблений число пожаров и погибших не увеличилось, а, по данным МЧС, продолжило снижаться. Оно снижается уже несколько лет. В 2017 году на пожарах погибло 7284 человека, и это на 40% меньше, чем в 2010 году.

Неизвестно, правда, сколько из них погибли в жилых домах. В домах, судя по статистике, происходит в разы больше пожаров, чем в общественных местах. А число пожаров, произошедших в торговых, административных и общественных зданиях, снижается.

Закон не регулирует детские игровые зоны

Газеты "Ведомости" и РБК сообщили, что конечным владельцем "Зимней вишни" является "КДВ групп" (основатель и владелец - Денис Штенгелов). "КДВ", судя по данным с сайта торгового центра, сдавали в "Зимней вишне" площади в аренду. В интервью РБК Штенгелов сказал: "Сейчас работаем с органами, все выясняется - что, как, почему, большая работа ведется".

По словам Марины Блудян, снижение числа проверок со стороны МЧС не стоит связывать с причинами трагедии в Кемерове.

"Присутствие или отсутствие инспектора с ежедневным соблюдением требований пожарной безопасности никак не связано. (В ТРЦ) были нарушены элементарные ежедневные требования - забитые эвакуационные выходы, закрытые двери, отсутствие оповещения, узкие проходы", - перечисляет она.

По сложившейся практике, собственник здания на основе договора аренды может передать ответственность за пожарную безопасность арендуемых помещений арендатору, полагает Алексей Быков, руководитель проектов компании "Комплексная безопасность", которая занимается пожарным аудитом.

"Это будет работать, если арендатор один и есть с кого спросить за несоблюдение пожарной безопасности, а если их 20 на одном этаже, кто будет виноват? В итоге может получиться, что пожарной безопасностью не занимается никто", - сокрушается он.

На видеозаписях из торгового центра видно, как полыхал бассейн с мягкими пластиковыми шариками. По словам Алексея Быкова, закон в области пожарной безопасности не регулирует, из каких материалов должны быть сделаны игровые зоны, сухие бассейны, горки и так далее. "Это не главное", - считает он. По его словам, жертв удалось бы избежать, если бы системы оповещения сработали, а правила противопожарной безопасности соблюдались.

"Детские учреждения - школы и особенно детские садики - редко бывают выше двух этажей. А в торговых центрах игровые комнаты и кинотеатры располагают на самом последнем этаже, хотя там бывает пять этажей и больше. Взрослые оставляют там ребенка и спускаются в магазины. Возможно, первые торговые центры были построены именно так, и остальные копировали их бездумно. Возможно, дело в том, что помещения на первых этажах выгоднее сдать под магазины - они заплатят в два раза больше детского центра", - добавил он.