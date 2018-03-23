Создатель "Новичка", Британский совет, победа Путина: что вы могли пропустить

В этом списке мы собрали семь популярных публикаций, которые напомнят вам о событиях уходящей недели и расскажут о том, что вы могли пропустить.

1. Вил Мирзаянов: "Новичок" можно синтезировать или украсть, но применить его смогут немногие

Химик Вил Мирзаянов участвовал в создании класса отравляющих веществ, известных как "Новичок", и одним из первых рассказал о них миру. Британские власти считают, что агентом "Новичок" были отравлены в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Русская служба Би-би-си поговорила с ученым о том, как действует "Новичок", как его создавали и почему он делится этими знаниями.

2. Чем занимался Британский совет и почему его закрыли в России

Правообладатель иллюстрации TASS

Москва не только выслала британских дипломатов, но и объявила о закрытии Британского совета - одной из старейших иностранных неправительственных организаций, работавших в России. Общественные деятели, дипломаты и эксперты рассказали Русской службе Би-би-си, зачем России закрывать Британский совет.

3. "Я начала создавать сюрреализм": арест Надежды Савченко в цитатах

Правообладатель иллюстрации UNIAN

Служба безопасности Украины задержала депутата парламента, героя Украины Надежду Савченко после того, как Верховная рада сняла с нее неприкосновенность и дала согласие на ее арест.

4. "Мы действительно отравлены". Волоколамск бунтует против свалки

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuyev/TASS

В Волоколамске полсотни детей увезли с учебы в больницу. Родители вышли на стихийный митинг: они уверены, что детей отравил мусорный полигон "Ядрово".

5. Победа Путина и загадочная душа электората

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Согласно популярной теории, что россияне в глубине души считают верховную власть сакральной, едва ли не мистической, и потому голосуют за нее в любых обстоятельствах. Дескать, этим и объясняется электоральный успех Владимира Путина - а он, безусловно, победил на выборах, даже если все случаи подтасовок и фальсификаций, о которых уже сообщают, будут доказаны. В этом ли дело?

6. Из бандиток в спасатели: как бывшая осужденная помогает молодежи

Image caption Негуэлла Уиттэкер

7. Поколение Путина - спецпроект Би-би-си

В России выросли молодые люди, которые родились, когда Владимир Путин был у власти, и в первый раз проголосовали 18 марта на его же выборах.

Шесть юношей и девушек рассказали Би-би-си, чем они отличаются от своих родителей, чего ждут от себя и от своего будущего в России, и можно ли их считать поколением одного президента.