Право на коленку: как декан школы телевидения МГУ поддержал Слуцкого

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Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков спровоцировал скандал, выступив в ходе лекции в Новосибирском государственном университете (НГУ) в поддержку Леонида Слуцкого и заявив, что "депутат может положить руку на коленку или любое место".

Из-за высказываний Третьякова часть студентов покинула аудиторию. Как сообщают СМИ, слушатели лекции потребовали объяснений у руководства вуза. Слова Третьякова вызывали бурное возмущение и в социальных сетях.

Несколько журналисток ранее открыто обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах, однако комиссия Госдумы по этике не обнаружила нарушений в его поведении.

Русская служба Би-би-си собрала самые характерные высказывания Третьякова на лекции и обратилась за комментарием к его коллеге по МГУ.

Что сказал Третьяков на лекции

"Любой нормальный мужчина в определённых обстоятельствах, а именно - в замкнутом помещении, делал бы то же самое. Вы думаете, кабинет отличается чем-то от спальни?"

"Я очень хорошо знаю Леонида Слуцкого. Любой нормальный мужчина в определенных обстоятельствах мог положить руку на голую коленку женщине, или если она в брюках была, или на какое-нибудь другое место. Я не исключаю этого. Не все так подготовлены к современной толерантности. И в наше время были те, кто долго пудрил мозги девушке, прежде чем попытаться совершить… поцеловать ее. Но были и прямолинейные люди, которые сразу пытались поцеловать. Я в этом ничего дурного не вижу.

Журналистки эти действуют по шаблонам, которые на Западе. А что ж вы пять лет назад об этом не рассказали? Из-за вашего молчания Слуцкий сейчас возглавляет комитет по международным делам и Кремль его не может оттуда изгнать. Я записи не слушаю такие, я порнографию видел. А там звук пощёчины есть? А какого же хрена, если он её домогался? Именно так должна вести себя девушка в такой ситуации.

Любой мужчина в определённом возрасте начинает домогаться разных женщин. Одно из домогательств заканчивается свадьбой, потом рождаются дети. Вы родились, я так понимаю, таким же образом. (цитаты по порталу batenka.ru)

Что Третьяков сказал потом

После начавшегося скандала Третьяков отказался комментировать СМИ свою позицию. Чуть более содержательным получился его разговор с изданием Insider.

- То есть до тех пор, пока вы не отдохнете, можно считать, что вы подтверждаете все, что выложено?

- Какие слова? Я их не видел.

- Слова о том, что "любой нормальный мужчина может положить руку на коленку женщины".

- А то, что мужчина может положить руку на коленку женщины, это что, для вас открытие?

- А если мужчина положит руку на коленку вашей жене?

- Так. Вы откуда, из какой редакции? Я вообще с вами разговаривать не хочу. Вы возьмите свою жену и экспериментируйте. Вы сами провокатор!

Правообладатель иллюстрации DONAT SOROKIN/TASS Image caption Решение комиссии по этике Госдумы, которая не нашла нарушений в поведении Слуцкого по отношению к журналистам, привело к бойкоту Думы российскими СМИ

Комментарий коллеги Третьякова Ивана Засурского, заведующего кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ

Я знаю Третьякова лично, и я могу сказать, что я ни разу не слышал никаких жалоб на него. И в этом смысле я отношусь к этому как к [части] франкофонной традиции. Виталий же по-французски говорит, а там [во Франции] всегда, как начнется в Америке или где-то еще очередная борьба за чьи-нибудь права, обязательно публикуется [например] письмо Катрин Денев или что-то такое: нет, мужчины должны остаться мужчинами, нельзя убирать игру из отношений.

Еще раз хочу подчеркнуть, что, насколько мне известно, сам Виталий Товиевич ни разу не дал повода для обвинений, хотя у него в редакциях работало много молодых девушек. И никогда в жизни не пришло бы в голову ожидать, что он может что-то такое требовать или приставать.

Я думаю, в этом смысле есть определенная трагедия в том, что в России до сих пор люди с усмешкой, с щепоткой соли относятся к историям о сексуальных домогательствах на Западе. Есть такая поговорка - не пустишь в дверь, в окно залезет - и теперь из этой темы возникла очень большая серьезная история, которая имеет реальные последствия для Государственной думы.

Пора уже написать в России эти коды, которые объяснят людям, чем все-таки нормальное человеческое поведение отличается от приставания на работе. Люди очень наивно к этому относятся, потому что это всегда обсуждалось с усмешкой, и никогда никому в голову не приходило всерьез задуматься о том, что же можно все-таки сделать, чтобы в России появилось понятное всем правовое этическое поле.

Слова Третьякова - это мужская бравада для молодых студенток, ну он же мужчина в конце концов. Нужно по-человечески к таким вещам, мне кажется, относиться. Сейчас есть две разные истории, с одной стороны нельзя поощрять приставания, а с другой, плохо начинать травлю.

Нужно просто эту ситуацию перевести в позитив, а позитив только один - нам нужны реальные этические кодексы по тому, как люди себя должны вести. И нужно обсуждение общественное, и прекрасно, что у нас есть повод, должно произойти небольшое мировоззренческое изменение.