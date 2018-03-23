Древние игры кочевников: как в Кыргызстане празднуют Навруз

Игра кок-бору не просто популярный вид спорта в Кыргызстане, это часть национальной культуры. В прошлом году кок-бору включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Правообладатель иллюстрации Nicholas Muller and Tatiana Chekhova.

В кок-бору участвуют две команды по 12 всадников - джигитов - задача которых отобрать друг у друга тушу козы и забить ее в казан.

Если сравнивать игру с современными видами спорта, то она напоминает нечто среднее между регби и конным поло. Игроки на полном скаку врезаются в толпу противника, чтобы выбить всадников из седла.

Правообладатель иллюстрации Nicholas Muller and Tatiana Chekhova.

В пылу скачки некоторые игроки иногда врезаются в забор со зрителями, которые пускаются врассыпную, спасаясь от лошадей.

Правообладатель иллюстрации Nicholas Muller and Tatiana Chekhova.

Игра травмоопасна как для людей, так и для лошадей. Из защиты у игроков - только шапки с меховой опушкой и иногда щитки на голени. Но участвовать в кок-бору престижно, поэтому семьи с гордостью отправляют своих детей на соревнования.

Правообладатель иллюстрации Nicholas Muller and Tatiana Chekhova.

Игра по азартности и популярности не уступает чемпионату мира по футболу - на трибунах нет мест, люди лезут на крышу, забор и ближайшие деревья, чтобы посмотреть на поле. После игры все мирно расходятся и еще долго обсуждают памятные моменты.

Правообладатель иллюстрации Nicholas Muller and Tatiana Chekhova.

В кок-бору играют в любое время года, но неофициально первые большие игры проходят во время Навруза - древнего праздника весны у тюркских народов. На весенний чемпионат съезжаются команды из всех регионов Кыргызстана.

Правообладатель иллюстрации Nicholas Muller and Tatiana Chekhova.

В каждой киргизской деревне есть примерно 30 парней и взрослых мужчин, которые по несколько раз в месяц играют в кок-бору у себя на поле и устраивают региональные чемпионаты на местных ипподромах.

Фотографии: Николас Мюллер, Татьяна Чехова