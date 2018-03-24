Лукашенко разрешил белорусам праздновать День Воли

Правообладатель иллюстрации Tatiana Melnichuk/Tatiana Yanutsevich Image caption 100 лет назад в оккупированном немецкими войсками Минске независимость провозгласила Белорусская Народная Республика

День Воли, прежде запретный и гонимый по площадям цепями ОМОНа, в этом году белорусам позволили праздновать. Готовых при этом критиковать власти предварительно отправили под арест.

Событие, в честь которого 25 марта белорусы выйдут на День Воли, в разные даты отпраздновали или еще отпразднуют практически во всех бывших советских республиках: 100 лет назад, воспользовавшись продекларированным большевиками правом наций на самоопределение, народы по окраинам российской империи попытались заявить о своем суверенитете.

25 марта 1918 года в оккупированном немецкими войсками Минске независимость провозгласила Белорусская Народная Республика (БНР).

Неудобная история?

БНР просуществовала менее года, была ликвидирована большевиками, и на протяжении многих десятилетий история Беларуси в школьных учебниках и речах идеологов начиналась с БССР.

Постперестроечные попытки демократической общественности внести День Воли в официальный и народный календарь сначала воплощались в шествия по центральным минским проспектам, а затем, после прихода к власти Лукашенко, в столкновения с ОМОНом и милицией, обязательно рвавшими и топтавшими неправильные бело-красно-белые флаги.

Правообладатель иллюстрации Tatiana Melnichuk/Tatiana Yanutsevich Image caption Так выглядел День Воли в 2017 году

Нынче флаги разрешены, для праздничных мероприятий на семь часов выделена площадь у Оперного театра, позволено даже топтать газоны, если с них не сойдет снег и наст.

Лукашенко неожиданно для его критиков публично приветствовал предшествовавший провозглашению БНР Первый Всебелорусский съезд 1917 года.

"Это народное собрание продемонстрировало важнейшие ценности, значимые для нас до сего дня: свое государство, его социальный характер и тот факт, что только народ, его воля, коллективный разум и лидеры могут стать настоящим источником независимости", - заявил Лукашенко.

За неделю до Дня Воли, впрочем, белорусский президент подкорректировал свою позицию: историю БНР надо знать, "но гордиться этим, если это было так, не надо".

"Те люди, которые пытались создать независимую Беларусь, не знали, куда броситься. Большевики разогнали съезд, испугавшись, что эта часть империи может отколоться... От одного сапога с востока (создатели БНР) побежали на запад под сапог кайзера. Можно это и так расценивать. Но я просил бы не судить их строго, потому что нас там не было, и мы это не переживали психологически, не понимаем, что тогда происходило. Страстное желание сделать Беларусь независимой их могло толкнуть хоть к кайзеру, хоть черт знает к кому. Хорошая это страница в нашей истории? Наверное, не совсем", - объяснил Александр Лукашенко.

Зачем президенту Лукашенко День Воли

Белорусская пресса, в том числе и контролируемая государством, публикует комментарии, статьи, интервью дипломатов и парламентариев, историков и управленцев с высокими оценками роли БНР в деле создания суверенной Беларуси. О БНР говорили на большой конференции в Национальной академии наук и по белорусскому телевидению.

Праздничные мероприятия санкционированы во многих городах страны, из ряда мест сообщают, что участие в них примут официальные власти. Ролик, приглашающий на празднование Дня Воли, транслируется на самом большом уличном телеэкране белорусской столицы, и прохожие изумляются видео с множеством бело-красно-белых флагов.

Российская пресса транслирует озабоченность, а то и прямой упрек: Лукашенко поддерживает националистов!

Правообладатель иллюстрации Tatiana Melnichuk/Tatiana Yanutsevich Image caption Выставка к 100-летию БНР работает в Национальном историческом музее в Минске

В нынешнем решении белорусских властей присутствует прагматичный расчет, уверен Валерий Карбалевич, эксперт аналитического центра "Стратегия".

"Власть стремится укрепить и расширить легитимность белорусской государственности и того политического режима, который существует в Беларуси", - отмечает Карбалевич.

"До сих пор эта легитимность основывалась на советском наследии, все иное отрицалось. Но уже сократилось число людей, ностальгирующих по СССР, появилось новое поколение. Для того, чтобы расширить историческую базу легитимности, произведена попытка черпать идею государственности не только из советского прошлого, но и из альтернативного варианта", - считает эксперт.

Полупризнание" БНР, по его словам, спровоцировано также и событиями в соседней Украине.

"После Крыма Лукашенко реально испугался, как и другие постсоветские руководители. Действия России на Украине основывались на идее "русского мира", который трактовался и трактуется очень широко. Лукашенко теперь пытается дистанцироваться от этого русского мира, показать, что мы - не русский мир, что у нас несколько иная идентичность", - говорит Карбалевич.

Проводимая политика "мягкой белорусизации", как отмечают аналитики, нынче слагается не столько из деятельности государственных институтов, сколько из того, что власти не мешают гражданскому обществу пытаться укрепить белорусскую идентичность за счет этнокультурных акций, популяризации истории, языка, национальных традиций.

Аресты накануне Дня Воли

В четверг 22 марта оппозиционный активист Евений Афнагель сдался силовикам. Милиция, несколько суток следившая за Афнагелем, пригрозила применить спецсредства и выломать двери. Евгений решил не травмировать семью.

Правообладатель иллюстрации Tatiana Melnichuk/Tatiana Yanutsevich Image caption Минские власти позволили установить памятный знак на месте дома, где жили братья Луцкевичи, одни из основателей БНР. Прежде эта фамилия была под запретом

Днем ранее были задержаны и отправлены отбывать административные аресты соперник Лукашенко на выборах 2010 года поэт Владимир Некляев, оппозиционные активисты Вячеслав Сивчик и Максим Винярский.

Эти известные оппозиционные лидеры поддержали призыв непримиримого критика Лукашенко политика Николая Статкевича выйти в День Воли на шествие протеста действующему в Беларуси режиму. Заявки на шествие дважды отклонил Мингорисполком, но Николай Статкевич заявил, что разрешений от властей на протест и не ждал.

Призыв к протесту остается, хотя оргкомитет по празднованию 100-летия БНР в специальном заявлении осудил действия Статкевича и призвал в День Воли не подставлять граждан под милицейские дубинки.

Николай Статкевич, по данным на вечер пятницы, старается не выходить из дома, намереваясь появиться 25 марта в назначенном для сбора месте.

Впрочем, и накануне прошлогодней уличной акции в День Воли, жестко разогнанной в центре Минска силовиками, и ранее Статкевич исчезал из поля зрения своих соратников, рассказывая позже, что был задержан милицией и КГБ.

Сторонники несанкционированного шествия достаточно активны в соцсетях, упрекая остальную часть оппозиции в примиренчестве с властями.

Но Алексей Янукевич, зампредседателя партии Белорусского Народного Фронта, заявляет: День Воли не расколол оппозицию.

"По вопросу значения 25 марта для белорусской истории, государственности у нас нет расхождений. Скорее, расхождения, которые в белорусской оппозиции существовали ранее, в более резкой форме проявились накануне нынешнего Дня Воли. Эти расхождения касаются форм деятельности. Некоторые оппозиционные структуры видят единственной формой деятельности протестные мероприятия. Мы считаем, что наоборот - по вопросу национальной государственности, национальной идентичности необходима национальная консолидация, в том числе власти и оппозиции", - говорит Янукевич.

Бить будут?

Разрешенные Мингорисполкомом мероприятия в течение семи часов будут проходить 25 марта на площади возле Оперного театра. Городские власти согласились, что там может собраться до 25 тысяч человек, и освободили организаторов - оппозиционные структуры и демократическую общественность - от прежде обязательных выплат милиции, медикам и коммунальным службам.

Медики, впрочем, присутствовать будут, милиция будет осуществлять пропуск на площадь в режиме городских праздников. За бело-красно-белые флаги обещают не штрафовать, транспаранты и лозунги разрешены только соответствующие теме, в случае незапланированного сценария, как предупредили силовики, порядок будет наведен всеми положенными средствами.

"Мы не опасаемся провокаций, мы готовы к любым сценариям, координируем подготовку к празднику в том числе и с сотрудниками милиции. И своя дружина у нас работает. Могут быть провокации со стороны желающих распространять идеи русского мира - в интернете много подобной информации. Но я уверен, что мы в состоянии проконтролировать, чтобы мероприятие прошло мирно, безопасно для всех", - утверждает Алексей Янукевич, зампред партии Белорусского Народного Фронта.

Между тем сотрудникам МЧС руководство запретило участие в воскресном митинге-концерте. Как оно заявило, это сделано с целью "исключения возможных провокаций в отношении работников вверенных Вам подразделений, а также недопущения фактов антигосударственной риторики в трудовых коллективах".

Ослушникам грозят "соответствующими мерами реагирования".

Правообладатель иллюстрации Tatiana Melnichuk/Tatiana Yanutsevich Image caption БНР учредила свои паспорта, дипломатические представительства в странах-соседях, хотя официально не была признана

Студенты государственного университета культуры выложили в соцсетях формы, в которых им предлагают расписаться за посещение кураторского часа с названием "Игнорирование "Дня Воли" (25 марта), так как данное мероприятие противоречит идеологии Республики Беларусь".

О подобных "подписках о неучастии" сообщают родители школьников.

Обнародованная афиша концерта у Оперного не содержит ряда ожидавшихся известных музыкантов, хотя власти пообещали, что "черные списки" не будут применены к исполнителям, выступившим в День Воли.

Поп-певец Александр Солодуха объяснил, что ему отсоветовали участвовать в концерте "органы". Сергей Михалок, которого организаторы хотели видеть на сцене 25 марта, не ответил на их запрос. Brutto в Минске 25 марта выступать отказались. Лявон Вольский, концерт которого был заранее объявлен в честь 100-летия БНР в польском Белостоке, обещает приветствие по видеотрансляции.

Придет ли БНР в Беларусь?

Рада Белорусской Народной Республики (правительство провозглашенной в марте 1918-го БНР) до сих пор действует в изгнании, хотя об этом факте стараются не вспоминать в современной Беларуси.

С 1997 года Раду возглавляет Ивонка Сурвила, живущая в Канаде.

Накануне нынешнего Дня Воли Ивонка Сурвила рассказала Европейскому радио для Беларуси, что свои полномочия правительство БНР передаст в Беларусь только тогда, когда власть в этой стране будет избрана путем свободных и признанных международным сообществом выборов.

"Нужно исполнить ряд условий, чтобы мы передали наш мандат. Одно из них - свободные выборы, чтобы наш народ выбрал свою власть свободно, мог демократично жить и высказывать свои мысли без угроз сверху. Как только исполнятся эти условия, мы сразу и навсегда вернем наш мандат правительству независимой Беларуси и, возможно, поможем создать ассамблею, которая пересмотрит конституцию Беларуси", - заявила глава БНР.