СМИ России: конфликт с Великобританией - это надолго?

В обзоре российских газет за 26 марта:

"Известия": "Дипломатический посыл"

В случае высылки российских дипломатов из стран ЕС Россия будет вынуждена ответить зеркально. Об этом со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах, в том числе и на главу международного комитета Совета Федерации Константина Косачева пишет газета "Известия".

Газета пишет, что некоторые страны Евросоюза уже сегодня могут объявить о своем решении в ответ на инцидент в британском Солсбери, вину за который Брюссель возложил на РФ. "Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств причастности России к отравлению агента британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери, европейские лидеры решили проявить солидарность с Лондоном", - отмечает издание.

В Москве идею солидарности, предполагающую переход от критических заявлений к высылке дипломатов, считают "выше здравого смысла". По крайней мере, так прокомментировал журналистам готовящиеся рядом стран ЕС меры замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. А глава МИДа Сергей Лавров отметил, что Лондон намеренно и искусственно загоняет расследование дела Скрипаля в тупик.

На сегодняшний день по данным газеты к высылке российских дипломатов готовы 11 стран. В нем значатся Франция, Германия, Польша, Нидерланды, Эстония, Литва, Латвия, Болгария, Чехия, Дания и Ирландия.

Впрочем, британский специалист по России из Университета Бирмингема и эксперт Chatham House Филип Хансон уверен, что окончательным водоразделом между Россией и Европой нынешняя история не станет. "Через год-два отношения Европы с Россией вернутся в привычное русло. Правда, в случае с Британией все будет дольше и сложнее", - сказал эксперт "Известиям".

"Ведомости": города-миллионники помогли Путину

Решающий вклад в победу Путина на президентских выборах внесли города-миллионники, подводит итог выборов-2018 газета "Ведомости". Издание подсчитало, что по сравнению с выборами 2012 года его результат вырос более чем на 10 процентных пунктов в 14 из 15 городов. Наибольшую прибавку президент получил в Москве, Воронеже и Красноярске, наименьшую - в Казани.

Процент президента вырос, отмечает газета, несмотря на то, что за месяц до выборов в Москве и Санкт-Петербурге было зафиксировано падение рейтинга Путина. В своем прогнозе 12 марта ВЦИОМ обещал Путину от 69 до 73% голосов, реальный же результат составил 76,7% при явке в 67,5%.

Таких результатов 18 марта не ожидали, пишет газета со ссылкой на слова своего источника из администрации президента.

Руководитель экспертного совета фонда ЭИСИ Глеб Кузнецов считает, что разделение на крупные и мелкие города на этих выборах перестало быть актуальным. "На голосование в больших городах повлиял геополитический фактор, крымский фактор, успешная социально-экономическая политика во время кризиса", - считает Кузнецов.

На селе за Путина голосуют все равно активнее, чем в городах, подчеркивает политолог Андрей Колядин: "Работа по повышению рейтинга президента вообще не велась, но в любом случае большинство программ, мотивирующих явку, так или иначе работали на Путина. Когда говорили "выбирая президента, выбираем будущее", то это уже ассоциировалось с Путиным. Это как игра в ассоциации: поэт - Пушкин, фрукт - яблоко, президент - Путин".

Оттеняли президента и кандидаты, согласен эксперт: "Они плескали друг в друга водой, истерили, а рядом незримым великаном находился Путин".

"Коммерсант": Почему россияне разлюбили украинцев

Граждане Украины позитивнее относятся к России, чем россияне к Украине. Более половины россиян (55%) относятся к Украине негативно, а к России отрицательно относятся 38% респондентов из соседнего государства. Об этом свидетельствуют совместные опросы "Левада-центра" и Киевского международного института социологии, о которых рассказывает газета "Коммерсант".

Ведущий научный сотрудник отдела социально-политических исследований "Левада-центра" Наталия Зоркая сказала "Коммерсанту", что украинцы всегда относились дружелюбнее к русским: такое отношение связано с травмой россиян от распада СССР. "Отношение в постсоветское время к бывшим республикам со стороны россиян всегда было достаточно негативным. На протяжении многих лет главными "врагами" в зависимости от событий были то Латвия, то Эстония, то Грузия. После 2014 года их сильно обгоняет Украина, уступая только США", - отметила социолог.

За все время мониторинга наиболее позитивное отношение россиян к Украине было зафиксировано "Левада-центром" в сентябре 2012 года: тогда 74% положительно отзывались об Украине. В феврале 2014 года на вопрос: "как вы в целом относитесь к России" 78% респондентов на Украине отвечали "очень хорошо" и "в основном хорошо".

"Коммерсант" отмечает, что отношения между гражданами двух стран существенно изменились после присоединения Крыма к России 18 марта 2014 года.

РБК: "На нет и ключа нет"

Газета РБК рассказывает, что еще один из популярных мессенджеров - Viber - отказался предоставить ФСБ коды для дешифровки. Viber Media S.a.r.I., владеющий одноименным мессенджером, готов сотрудничать с властями разных стран, но ключи для дешифровки сообщений предоставлять не будет. Об этом РБК заявил операционный директор компании Майкл Шмилов.

Как рассказал РБК Шмилов, компания сотрудничает с правоохранительными органами многих стран: "Во-первых, нужно понимать, что в большинстве стран мира взаимодействие с властями нужно для того, чтобы помочь пользователям: разыскать спамеров, задержать злоумышленников, которые используют подобные нашей платформы для нелегальной активности и т.д. Работать с ними для нас обязательно. Но есть вещи, которые мы никогда не будем делать".

К ним относится передача ключей шифрования. Как пояснил Шмилов, "нельзя дать то, чего нет". "Можно попросить ключи для дешифровки у пользователя, но мы их, как компания, не видим и не храним. Даже когда к нам приходят спецслужбы, ответ не меняется", - пояснил он.

Газета напоминает, что ранее под угрозой блокировки по той же причине оказался другой популярный мессерджер - Telegram.

РБК пишет, что Viber входит в число самых популярных в России приложений для общения: в январе 2018 года, по данным Mediascope, ежедневная аудитория мессенджера в городах с населением от 100 тыс. человек на десктопах и в мобильных устройствах составила 9,4 млн человек. Для сравнения: у "ВКонтакте" - 22,6 млн, WhatsApp - 12,2 млн, "Одноклассников" - 7,4 млн, Facebook - 5 млн, Telegram - 2,5 млн.

По словам руководителя некоммерческой организации "Роскомсвобода", отстаивающей права пользователей, Артема Козлюка, никто не знает, какой сервис следующим привлечет внимание ФСБ и Роскомнадзора. "Скорее всего, это происходит в зависимости от конкретной ситуации, например в рамках расследования какого-то дела или подозрения, что преступники могли использовать тот или иной канал связи", - отметил Козлюк.

"Ведомости": запрет на дробление

Газета "Ведомости" пишет о будущем одной из крупнейших нефтяных империй в России - "Лукойла". Ее основатель и бессменный руководитель Вагит Алекперов признался, что переживает за будущее компании и поэтому запретил наследникам дробить пакет принадлежащих ему акций - 24,8%. "Я даже не допускаю мысли, что наследники смогут распылить этот пакет акций, что приведет к каким-то непредсказуемым действиям", - цитирует его газета.

"Ведомости" рассказывают, что сыну Алекперова Юсуфу 27 лет, он окончил РГУ нефти и газа им. Губкина и владеет 0,13% акций "Лукойла". Но сам бизнесмен не раз говорил, что не рассматривает сына в качестве преемника. "Эта работа слишком сложная, чтобы завещать ее моему сыну", - сказал он в интервью Bloomberg TV. В пятницу, 23 марта, он повторил это. "Кто будет преемником, вы узнаете. Я думаю о том, кто может возглавить и заменить меня. Но это не будут мои близкие родственники", - отметил Алекперов.

"Лукойл" держится благодаря тому, что Алекперов может балансировать между разными интересами сильных групп, - говорит управляющий крупным инвестфондом. - После его ухода этот баланс может нарушиться". "Лукойл" вполне успешно может работать без Алекперова, считает трейдер крупного банка: "Но сначала нужно найти преемника, ввести в курс дела, познакомить с инвесторами".

Директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко отмечает, что в "Лукойле" неплохо выстроенная система корпоративного управления, поэтому возможная смена президента компании и других топ-менеджеров не должна кардинально сказаться на стратегии, которая делала ставку на консерватизм. "В условиях российского госкапитализма важно, чтобы новый руководитель смог выстроить эффективный диалог с властью - в плане рисков этот аспект является ключевым".

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Обзор подготовилОлег Савин, Служба мониторинга Би-би-си