Пилотов гражданской авиации в США учат стрелять в захватчиков

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Инструктор по стрельбе тренирует пилотов в Артиже

Тысячи американских пилотов берут в кабину оружие. Зачем оно им, и какую подготовку они проходят?

Каждый год сотни пилотов в США отправляются на обучение в город Артижа в штате Нью-Мексико.

Курс состоит из 56 часов занятий в течение пяти дней. Каждый класс насчитывает 48 человек.

Это обычные пилоты, которые работают на обычных рейсах таких авиакомпаний, как Delta, United или Southwest.

Но на занятиях эти летчики изучают не новые модели самолетов или правила авиаперевозок. Здесь их учат стрелять в воздушных террористов.

17 лет назад за 74 минуты были угнаны четыре американских самолета. Это произошло 11 сентября 2001 года.

Год спустя был издан специальный контртеррористический акт о вооружении летчиков гражданской авиации, согласно которому американские пилоты получили право проносить оружие в кабину самолета.

Курсанты первой группы офицеров федеральной летной службы (FFDO), известные как "вооруженные пилоты", получили дипломы в апреле 2003 года. С тех пор программа подготовки действует на регулярной основе.

Несмотря на это, широкой публике о ней не известно. Как заметил президент США Дональд Трамп, выступая в прошлом месяце с тезисами о необходимости вооружить школьных учителей, многие не знают о том, что некоторые пилоты вооружены.

Какова же вероятность того, что пилот вашего рейса вооружен?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тренировка офицеров FFDO в апреле 2003 года

Американское правительство не раскрывает точного числа вооруженных летчиков, говоря только, что таких тысячи. Имена тех, кто прошел тренинг, также засекречены.

Один из пилотов в беседе с корреспондентом Би-би-си предположил, что каждый десятый из 125 тысяч летчиков гражданской авиации носит оружие. "Может быть, меньше" - добавил он.

Обучение является добровольным и бесплатным, так же, как и оружие. При этом прошедшие тренинг пилоты не получают никаких надбавок к зарплате. Большинство курсантов на время обучения в Артиже берет на работе отпуск.

"Я встречал сотни выпускников этих курсов, - говорит Эрик Сарандреа, заместитель директора Федеральной службы воздушных маршалов, которая курирует программу. - Первое что я делаю - благодарю их".

Сарандера, который 9 сентября 2001 года находился в офисе напротив Всемирного торгового центра, говорит, что большинство офицеров федеральной летной службы, так же как и он сам - бывшие военные (он отслужил четыре года в воздушно-десантных войсках).

"Они - патриоты своей страны, их беспокоит безопасность пассажиров. Они действительно принимают это близко к сердцу".

Сначала тренинг проходит в классах, затем курсанты отправляются на стрельбище. Они обучаются стрельбе из положений сидя и стоя, а также получают навыки противодействия угонщикам, если те попытаются завладеть их оружием.

Их учат не покидать кабину. "Необходимо держать дверь в кабину запертой, чтобы у летчиков всегда была возможность посадить самолет", - поясняет Сарандреа. Также пилоты знакомятся с правилами хранения оружия.

Внутри кабины пилоты держат пистолет в поясной кобуре. За ее пределами переносят оружие в запирающемся ящике.

"Их полномочия распространяются на все пространство самолета и только, - говорит заместитель директора. - Они не могут ходить с оружием вокруг воздушного судна или отправиться, например, в магазин".

Программа подготовки вооруженных пилотов рассчитана на длительный срок. После получения диплома в Нью-Мексико офицеры FFDO проходят тренинги каждые шесть месяцев. А каждые пять лет участвуют в двухдневных сборах.

При этом они не получают никаких надбавок к жалованию.

"У нас нет возможности отблагодарить их, кроме как сказав спасибо, - говорит Сарандреа. - Мы направляем им благодарность каждые пять лет, а при выходе на пенсию вручаем памятный сувенир".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Самолеты Boeing 727 используют для тренировки офицеров в Артиже

С 9 сентября 2001 года в США не было угнано ни одного самолета, так что пока офицеры FFDO ни разу не использовали оружие преднамеренно (в 2008 году пилот прострелил стену кабины, когда убирал оружие в кобуру).

Но по всему миру за это время было предпринято 55 попыток угона.

На некоторых рейсах американских авиакомпаний с повышенным риском - тех, которые летают в опасные места или перевозят пассажиров из различных списков лиц, подозреваемых в терроризме - действуют вооруженные воздушные маршалы. Во время рейса маршалы, каждый из которых имеет за плечами как минимум четырехмесячную специальную подготовку, остаются в салоне самолета.

Вооруженные пилоты - еще один уровень безопасности, и их подготовка обходится дешевле. В 2013 году ассоциация пилотов ALPA сообщала, что отправка вооруженного пилота в рейс обходится правительству в 17 долларов, в то время как один рейс воздушного маршала стоит 3 тысячи.

Сарандреа подчеркивает, что и воздушные маршалы, и вооруженные пилоты будут серьезной проблемой для любых террористов, которые решат устроить новое 11 сентября.

"Я общаюсь с коллегами по всему миру, и мы видим в этом определенную закономерность, - говорит он. - ИГИЛ и "Аль-Каида" (обе организации запрещены в России) зациклены на авиации. Я считаю - и это мое личное мнение, - что для них захватить самолет особенно ценно. Захватите самолет и вы - номер один среди террористов всего мира!"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тренировка в центре FFDO в апреле 2003 года

По словам Сарандреа, ему не известно о других странах, которые вооружали бы своих пилотов. А некоторые из них запрещают ношение оружия пилотам в небе. Но большинство разрешает.

"Те страны, которые хотят участвовать в безвизовой программе (облегчающей доступ в США), должны подписать соглашение о воздушных маршалах. В большинстве случаев проблем с этим у нас не возникает".

Но как быть с пассажирами, которые не согласны? С теми, кто возражает против оружия в кабинах самолетов. Путешественникам, которых беспокоит, например, возможность психических расстройств у вооруженных пилотов.

"Правительственное агентство TSA тщательно следит за обстановкой. Каждый, кто имеет доступ к авиации и организации полетов, проходит постоянные проверки, - говорит Сарандреа. - Мы не только работаем с офицерами FFDO, но так же находимся в контакте с авиакомпаниями".

"Так что если у них возникают какие-либо проблемы с кем-то из их сотрудников, а компаниям известно, кто из них участвует в программе FFDO, они немедленно сообщают нам".

"Если это что-то серьезное - мы немедленно отстраняем офицера от полетов и изымаем его оружие, в какой бы точке мира он не находился".

Организации пилотов поддерживают программу. Главная среди них - ассоциация ALPA - просит правительство увеличить ассигнования на FFDO с 20 до 25 миллионов долларов в год.

Билл Кейсон, пилот с 20-летним стажем, является президентом ассоциации офицеров FFDO, хотя по правилам организации не может сказать, является ли он сам вооруженным пилотом.

Он говорит, что члены добровольной программы демонстрируют лучшие качества, присущие американскому национальному характеру. На тренировках царит жесткая дисциплина, чтобы подготовить специалистов к возможной атаке наподобие терактов 11 сентября.

Этот 74 минутный отрезок сентябрьского дня 17-летней давности не скоро будет забыт.

"Пилоты всегда держат это у себя в голове, - говорит Сарандреа. - Возможно, в следующий раз именно я буду тем, кому придется разбираться с этим, кто знает?"