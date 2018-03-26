"Путин сейчас вступит в свои полномочия и нам поможет". На что надеются жители Волоколамска

Очередной выброс газа произошел в выходные дни в подмосковном Волоколамске: в ночь на воскресенье норма сероводорода была превышена в 4,8 раза.

Жители по-прежнему ребуют закрыть расположенный по соседству с городом мусорный полигон "Ядрово", испарения с которого отравляют воздух, но после всплеска народного недовольства в середине прошлой недели, когда в больницу обратились дети, протесты постепенно стихают.

Субботний митинг проходит прямо под окнами местной администрации, с видом на Волоколамский кремль; на главной площади города - около 1000 человек. Участницы пикета обсуждают выборы и президента.

- Я не ходила голосовать!

- Я за Путина, но и я не пошла.

- И я за Путина, другого достойного кандидата в президенты нет. Но с таким отношением к нам…

На президентских выборах в Волоколамском районе была самая низкая явка по Подмосковью - 44%. Но на результатах победителя бойкот отразился несильно, итоговый процент в районе - 70% за Путина.

Встреченные корреспондентом Би-би-си участницы митинга уверяют, что этот протест - не против президента.

"Мы не против Путина, мы на него, наоборот, надеемся! - немолодая женщина в ярко-желтом пуховике прижимает к себе мальчика лет 10. - Только он нам поможет! Ко мне сегодня внук приходит спать. Я говорю: Максим, а ты чего ко мне пришел? А он: ба, я боюсь, что засну и не проснусь. Ребенку 10 лет, а он думает о смерти!"

"Он сейчас вступит в свои полномочия, когда инаугурация произойдет, и нам поможет", - добавляет женщина.

У такой позиции находятся оппоненты. "Да перестаньте вы! Второе "тело" полигона он открыть поможет!" - кричит самая пожилая из спорщиц - пенсионерка в меховом капюшоне.

Свалке более 40 лет. Власти говорят, что так называемое старое "тело" полигона в ближайшее время рекультивируют и проведут там дегазацию. И тут же рядом откроют новую площадку для сброса мусора.

"У нас весь город болеет"

Полигон "Ядрово" расположен в нескольких километрах от Волоколамска. Жители города жалуются на резкий запах со свалки и уверены, что испарения - причина тошноты, частых головных болей и кашля и общего недомогания.

21 марта в больницу Волоколамска со схожими симптомами обратились более 50 детей.

"Так у нас весь город болеет. Не верите?" - женщина на пикете оттягивает воротник куртки и показывает покраснения на шее: она убеждена, что это реакция на испарения.

Другая участница митинга, Юлия Пономаренко, рассказывает, что попала в больницу 9 марта. "Я приехала в магазин - тут же, в центре города. Вышла, вдохнула - пахнуло помойкой, и мне стало плохо. Я стала задыхаться, - вспоминает Юлия. - Меня сын отвез в приемный покой, и мне там оказывали помощь".

Юлия показывает справку из больницы, в которой прямо написано "аллергическая реакция на газ с ТБО "Ядрово".

Но такие диагнозы врачи ставят редко. В среду, когда в районную больницу на "скорых" привозили школьников, детям с тошнотой и головной болью сообщали, что это ОРВИ, а большинству не ставили диагноза вообще.

Image caption Врачи в больнице поставили диагноз "аллергическая реакция на выдахние газа с ТБО "Ядрово"

Никакого нового "тела"

Утром в субботу в администрации города, еще до начала пикета, представители власти провели встречу с жителями города. Кроме собственно жителей, чиновников и журналистов туда позвали представителей голландской компании Trisoplast Mineral Liners, которая будет заниматься рекультивацией.

После этого на площадь вышел главный переговорщик от народа Артем Любимов. Активист вошел в рабочую группу, которая должна решить проблему свалки, как представитель общественности.

Любимов рассказал о главном, чего удалось добиться на переговорах: пока дегазацию старого полигона не проведут (ее планируют начать в апреле и закончить к 15 июня), на новый не въедет ни один мусоровоз.

С Волоколамского шоссе уже видно новое "тело" полигона - здесь начнут собирать мусор, как обещают власти, по продвинутым технологиям, и проблемы с газом не возникнет.

Любимов говорит Русской службе Би-би-си, что надеется на компромисс: "Видимо, областные власти согласятся, что на новый полигон будут свозить мусор только с наших ближайших районов, но не из Москвы. Собянин со своими реновациями пусть идет куда-нибудь в другую сторону. Это наше требование. Если Воробьев [Андрей] его не выполнит, значит, он перестанет быть губернатором".

Этот вопрос раскалывает протестующих. Другая инициативная группа - их в городе две - стоит за то, чтобы свалку закрыли совсем, и никакого нового "тела" около Волоколамска не было.

Единственное ведомство, выступающее против свалки - это Роспотребнадзор. В марте его представители обратились в суд, обвинив руководство полигона в несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований. Надзорная инстанция потребовала закрыть полигон на 90 дней. Суд присудил лишь штраф 150 тысяч рублей, но закрывать свалку не стал.

Теперь в суд на управляющих свалкой подали активисты. Они уверены, что руководство полигона нарушило три закона: об охране окружающей среды,о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и об отходах производства.

"Нефть подмосковная"

Image caption Опасная для окружающей среды жидкость, образующаяся в результате гниения отходов, течет по канаве вдоль забора полигона

В воскресенье утром жители Волоколамска обсуждают новый выброс свалочного газа.

- У нас ночью порядочно воняло! - говорит Александр Тюрин, не без труда вытаскивая из прицепа своей машины снегоход.

- Я все окна успел закрыть, - радуется его напарник Алексей.

Активисты вызвались показать корреспонденту Русской службы Би-би-си, как с полигона вытекает фильтрат - ядовитая жидкость, образовавшаяся от гниения отходов.

Иначе, как на снегоходе, туда не доехать - кругом непролазный лес. Мы стартуем с обочины Волоколамского шоссе. Тут ничем не примечательный кусок дороги, если бы не следы от снегохода - отметины предыдущих поездок.

Мы едем на снегоходе, уворачиваясь от сухих стеблей борщевика и низких веток деревьев. "Видите? - Тюрин указывает вперед, где из-за стволов виднеется голый холм без снега и растительности. - Это свалка".

Свалка пересыпана землей и выглядит как холм метров в 20 высотой. Над верхушкой холма с карканьем вьются вороны.

"Вот она, нефть подмосковная", - вздыхает Александр Тюрин. Вдоль забора полигона по явно рукотворной канаве течет черный ручей. Чуть дальше фильтрат собирается в прорубленный в земле бассейн. Пока черная жидкость течет по дну канавы. Но когда снег вокруг начнет таять, он смешается с фильтратом, и тогда жидкость может выйти из берегов.

Впрочем, активисты уверены, что фильтрат уже сейчас стекает в речку Городню, которую видно от края полигона. Действительно, ответвление ручейка черной жидкости - его видно через проталину - течет по направлению к Городне. Речка впадает в реку Ламу, а Лама - в Иваньковское водохранилище, питающее водой Москву.

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"Не бывает старого полигона без выхода свалочного фильтрата, - уверен руководитель токсической программы "Гринпис" России Алексей Киселев. - Этот полигон существует с 70-х годов. Полигоны имеют свой срок службы. Году на пятнадцатом, когда газообразование начинается, образуется и фильтрат. Возможно, сейчас в результате этого разлома что-то усилилось, но чтобы внезапно образовалось - я в это не поверю".

К забору свалки приезжает второй снегоход. Нам нем активист Дмитрий Любко везет замминистра экологии Московской области Михаила Сылку. Замминистра в валенках и галошах фотографирует на телефон ответвление черного ручья в сторону реки.

- Это нарушение закона? - спрашиваю я.

- Конечно, - говорит чиновник и отворачивается.

- Но вы же курируете свалку в министерстве.

- Ну да, - вздыхает Сылка и растерянно смотрит на канаву с фильтратом. - Я курирую свалку. По дегазации!

"По-хорошему, для фильтрата необходимо делать специальный канал, откачивать, очищать на специальных сооружениях, отчего получается вода, - говорит эксперт "Гринпис" Киселев. - После этого надо смотреть, в какой водный объект его отводить: туда же, куда идут обычные сточные воды".

Как стало известно в выходные, власти Московской области приняли решение не вывозить фильтрат со свалки "Ядрово" в другой муниципалитет.

Заместитель председателя правительства области и спецпредставитель губернатора Александр Чупраков заявил, что его будут очищать прямо на месте: "Будет установлена система сбора и очистки <...> прямо на свалке по аналогии с полигоном "Тимохово" Ногинского района, где она уже работает. То есть прямо на полигоне "Ядрово" будет установлена система очистки <...>, которая превращает фильтрат в техническую воду".

На главной площади Волоколамска - рядом с бюстом Ленина - после народных возмущений поставили грузовик МЧС с экраном во весь кузов. Экран показывает уровень содержания вредных веществ в воздухе. "Там данные даже не меняются!", - ругаются жители.

В субботу на этом экране крутят презентацию голландцев, которые будут рекультивировать полигон.

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