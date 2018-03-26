"Грязная и подлая игра". Как в России отреагировали на массовую высылку дипломатов

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption "К мировой войне это не приведет", - считает сенатор Джабаров

США и более десятка стран Евросоюза объявили о выдворении российских дипломатов со своей территории в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Би-би-си собрала реакцию российских чиновников и парламентариев на дипломатический демарш.

Вашингтон принял решение выслать из США 60 российских дипломатов. Одновременно несколько десятков дипломатов выслали Украина и половина стран Евросоюза, среди которых Германия Франция и Польша.

Официальное заявление МИД России:

"Выражаем решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов.

Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта с.г. в г. Солсбери. Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в т.н. "деле Скрипалей" и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации.

Выдвигая огульные обвинения в адрес Российской Федерации в отсутствие объяснений произошедшего и отказываясь от предметного взаимодействия, власти Великобритании де-факто заняли предвзятую, ангажированную и лицемерную позицию".

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

"Мы весьма сожалеем в связи с принятыми решениями. В качестве причины выдвигается так называемое дело Скрипаля. Мы уже заявляли и еще раз повторяем: Россия не имела и не имеет никакого отношения к этому делу. Разумеется, как и прежде, будем руководствоваться принципом взаимности".

Пропустить Twitter пост , автор: @Alexey_Pushkov Судя по последним шагам США, потенциал ухудшения отношений с Россией далеко еще не исчерпан. И администрация США работает в этом направлении — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 марта 2018 г.

Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам:

"На извинения надеяться не приходится, не для этого затеяна эта беспрецедентно грязная и подлая игра. Почему-то вспоминается школьное детство и слонявшаяся по району в поисках случайной жертвы шпана, сбившаяся в стаю и сильно-ужасная только этим. Где сейчас те ребята, что вовремя не пришли в себя, ошибочно приняв стадное чувство за единственно верное в этой жизни?"

Мария Захарова, официальный представитель МИД:

"Когда Лондон из ЕС выйдет, его ничто не будет связывать обязательствами в рамках единого внешнеполитического курса. Захочет - начнёт игру на сближение, захочет - на удаление. А вот оставшиеся в Европейском Союзе страны так и будут связаны круговой порукой антироссийской солидарности, навязанной когда-то британцами.

Один их всех, и все под одного - новый девиз, подаренный Лондоном Брюсселю".

Анатолий Антонов, посол России в США:

"Мы ожидали такого развития ситуации. Вы знаете, что в последние дни было достаточно много публикаций. Но даже если вы обратите внимание на вчерашнее заявление посольства, мы рассчитывали на здравый смысл. Мы рассчитывали на то, что США займут позицию здравомыслящего переговорщика и окажут помощь Лондону, чтобы там остановились истерики.

Могу сказать одно, что Вашингтон ничего другого, кроме силы, не понимает. Я считаю, что ответ должен быть адекватным. Москва примет соответствующее решение. Но считаю, даже как гражданин РФ, что оставлять безнаказанным такие непродуманные, провокационные шаги нельзя".

Media playback is unsupported on your device Одноклассник Скрипаля: "Он сожалел, что его жизнь пошла наперекосяк"

Владимир Джабаров, зампредседателя комитета Совета федерации по международным делам:

"Это спланированная акция. В Америке затихло и кончилось пшиком дело о вмешательстве русских в выборы. Теперь вот нашли дело Скрипаля. Конечно, на Трампа повлияло, что на него все окрысились за то, что он поздравил нашего президента с победой в выборах. Хотя это общемировая практика. Что касается европейцев, думаю, они выразили свою солидарность и с Трампом, и с Мэй, чтоб на них не обижались старшие дипломаты. Конечно, это не останется без ответа с российской стороны.

Сразу скажу, что к мировой войне это не приведет. Но к охлаждению отношений - однозначно. В любом случае, когда-то придется поднимать эти отношения со дна".

Анатолий Карпов, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам:

"Если он (дипломат) выслан из стран ЕС, то, по крайней мере, в страны ЕС он не сможет поехать точно в будущем. По крайней мере, нужно будет менять, может быть, язык для того, чтобы в какую-то страну поехать. Личные проблемы очень большие.

Потом, ведь они подвергают такой же опасности и своих дипломатов. Потому что если Россия ответит, то таким же образом. Эти дипломаты могут потерять карьеру. Я имею в виду [дипломатов] тех стран, которые сегодня против нас такое решение приняли. Можно друг другу такие неудобства причинять, но кому это нужно?"

Олег Морозов, член комитета Совета федерации по международным делам:

"Это новая стратегия всестороннего давления на Россию. Причем, на мой взгляд, от нас не ждут уступок, потому что никаких уступок мы сделать не можем. Непонятно, что разменивать. От нас ждут полной капитуляции. Поэтому не нужны и основания - хакеры ли, неправильно ли действующая Russia Today, которая вроде не СМИ, а институт пропаганды. Потом вот Скрипаль. Есть некая стратегия, которую надо реализовать.

Видимо, нужно время, чтоб все это выдохлось. Окончание может быть только одно - когда станет понятна абсолютная бессмысленность этого. Когда наши партнеры упрутся лбом и поймут, что никакого толка от этого нет, а в экономическом плане это им ничего не светит. Ответ будет абсолютно понятный - зеркальная реакция. Закроем консульство во Владивостоке".

Петр Толстой, вице-спикер Госдумы:

"Страны, заявившие о высылке российских дипломатов, пошли на поводу у бездоказательных обвинений по так называемому делу Скрипаля, прозвучавших из Лондона. В этом проявилось желание этих государств выслужиться перед своими геополитическими хозяевами".

Светлана Журова, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам:

"Реакция России будет взвешенной. Заметьте, мы всегда реагируем не сразу, а выдерживаем "гроссмейстерскую паузу" для того, чтобы дать возможность передумать. Если этого не последует, мы предпримем симметричные меры. Однако если это лишь слова, намерение посмотреть на нашу реакцию, вынудить на какие-то действия, то это вряд ли произойдет".