Сергей Мавроди: закат одного из символов 90-х

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Когда Мавроди покинул "Матрросскую тишину" в 2007 году, его встречсали на воле с цветами

В понедельник утром в Москве в возрасте 62 лет скончался основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди - одна из знаковых фигур 90-х, которая и в нулевые нашла себе необычное применение. Би-би-си вспоминает самое интересное из жизни авантюриста.

От олимпиад до пирамид

В школе юный Серёжа Мавроди был победителем олимпиад по математике и физике, но уже в 1983 году его арстовали за нелегальную торговлю видеокассетами - впрочем, арест продлился недолго.

В 1989 году, когда основателю было 34, появилось его главное детище - "МММ" - сначала как кооператив, а затем, с октября 1992-го, как акционерное общество.

1 февраля 1994 года, когда в свободную продажу поступили акции АО "МММ" номинальной стоимостью в тысячу неденоминированных рублей.

По федеральным телеканалам стала постоянно крутиться реклама компании.

"Просто Мария, просто Лёня"

Она особенно запомнилась редкой для того времени "сериальностью", за которой стоял казахский режиссёр Бахыт Килибаев.

Одним из главных её персонажей стал Лёня Голубков в исполнении актёра Владимира Пермякова. После того, как пузырь "МММ" лопнул, артист попытался отойти от сделавшего его скандально знаменитым образа.

В другой рекламе "МММ" про "одинокую женщину Марину Сергеевну", например, и вовсе использовался образ заглавной героини очень популярного в то время мексиканского сериала "Просто Мария", ради чего актриса Виктория Руффо снялась в рекламе.

К июлю 1994 года акции и билеты "МММ" купили порядка 15 млн россиян. К тому моменту акции стоили уже 125 тыс. рублей.

Бега и заключение

28 июля, после того как налоговая инспекция потребовала от дочерней компании "МММ" погасить почти 50 млрд рублей задолженности, у головного офиса компании в Москве началась давка.

Мавроди объявил о "временном" возвращении курса к тысяче рублей за акцию, но уже 3 августа его арестовали.

19 августа у Белого дома в Москве прошла многотысячная демонстрация с требованием его освобождения.

Уже в октябре он избрался в Госдуму на дополнительных выборах и вышел из-под ареста, однако ни разу не появился на заседаниях парламента, после чего его лишили и депутатского иммунитета, и мандата.

Правообладатель иллюстрации Sergei Velichkin/TASS Image caption В разгар популярности билеты МММ в полушутку назыали "второй валютой"

АО "МММ" было официально признано банкротом 22 сентября 1997 года. Через три месяца Мавроди объявили во всероссийский розыск, однако арестовали его только в 2003 году.

Находясь на нелегальном положении, он создал в интернете новую финансовую пирамиду - Stock Generation, жертвами которой успели стать около 275 тысяч человек, в основном в США, Канаде, Британии и странах Балтии. Американский суд признал деятельность Stock Generation незаконной.

В мае 2007 года он вышел из заключения и опять взялся за финансы.

Бывалыый авантюрист не только не завязал с "пирамидами", но и снова вышел на глобальный уровень.

От Украины до Филиппин

Мало того, что он издал написанную в заключении книгу "Искушение" и сочинил веб-сериал "Зомби", а также перезапустил собственный проект в России под названием "МММ-2011: Мы Можем Многое", который впоследствии перетёк в "МММ-2012", он также открыл украинскую версию, одним из активных деятелей которой стал один из руководителей действующей на востоке Украины так называемой ДНР Денис Пушилин.

В 2011 году вышел биографический фильм "ПираМММида" по сценарию самого Мавроди, где роль максимально похожего на него героя исполнил Алексей Серебряков.

На заре 2010-х он также запустил MMM Global.

Эта структура, по данным сайта организации, насчитывала более четверти миллиарда участников в 118 странах - правда, проверить достоверность этих данных не представляется возможным.

Как утверждается в описании компании, она должна стать всадницей "финансового Апокалипсиса" для современной мировой финансовой системы.

От участников глобальной системы, главным образом проживающих в тропической Африке и южной Азии, требовалось восхвалять Мавроди в "письмах счастья", переводить на счёт МММ деньги и привлекать новых участнитков.

Некоторые из активистов MMM Global и вовсе сочиняли песни с прославлением Мавроди.

"МММ-2018 Сергея Мавроди не работает. Вся информация на нашем сайте о данной структуре не актуальна и лишь знакомит с условиями, которые действовали раньше. В настоящее время вы можете участвовать в новых проектах", - написано на новом сайте "МММ-2018". При этом при переходе в раздел "новые проекты", ссылка на который носит название "возврат денег", информации ни о каких проектах не появляется.

В прошлом году Мавроди перезапустил криптовалюту Mavro, которой оперировали в MMM Global. Её судьба теперь под вопросом.

В российском массовом сознании отложился противоречивый образ основателя "МММ": в середине 90-х ему доверяли миллионы, но даже и в 2014 году, согласно опросам ВЦИОМ, 17 % россиян продолжали считать Мавроди финансовым гением, хотя почти три четверти опрошенных назвали предприимчивого москвича аферистом.