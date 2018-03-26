Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Facebook хранит не только личную информацию пользователей, но и контакты из их телефонных справочников, а также даты рождения друзей и светские мероприятия, которые они посещали

Пользователи "Фейсбука" начали удалять свои личные страницы из социальной сети в рамках акции #deletefacebook ("удалите "Фейсбук"), начавшейся после известия об утечке личной информации более чем 50 миллионов пользователей.

Данные оказались в руках компании Cambridge Analytica, которая, как предполагается, использовала их для того, чтобы помочь Дональду Трампу победить на президентских выборах в США в 2016 году.

Какую информацию обо мне хранит Facebook?

Технологический обозреватель Би-би-си Рори Кехлан-Джонс говорит, что был шокирован, когда узнал, какую информацию о нем хранит Facebook.

Журналист воспользовался функцией Download my data ("скачать информацию обо мне"), после чего получил доступ к папке объемом в 675 Мб, содержащей сведения обо всей его жизни, начиная с момента открытия персонального аккаунта в "Фейсбуке" в 2007 году.

Просматривая перечень собранных данных, Кехлан-Джонс не придал особого значения содержащимся в аккаунте общим сведениям - фотографиям, видео и текстовым публикациям на личной странице, - посчитав это обычным делом. Однако его внимание привлек список контактов.

"Я был шокирован, когда увидел огромный список контактов, состоящий из тысяч номеров, - рассказывает Рори. - И он не ограничивался моими друзьями в сети, а включал в себя контактную информацию многих публичных людей, которые были бы весьма обеспокоены и даже возмущены тем, что их личные номера хранятся таким образом".

"Удалишь страницу SpaceX c "Фейсбука", если ты настоящий мужчина?" - спросил пользователь "Твиттера".

"Я не знал, что там есть аккаунт. Сделаю", - отреагировал Илон Маск.

Кроме того, каждый раз, когда журналист сохранял новый контакт в своем телефоне, информация автоматически поступала в базу данных Facebook.

Подобно Рори, многие пользователи социальной сети отмечали, что Facebook хранил не только их собственную личную информацию, но и контакты из их телефонных справочников, а также даты рождения друзей и даже мероприятия, которые они посещали.

Пропустить Twitter пост , автор: @mat_johnson Oh wow my deleted Facebook Zip file contains info on every single phone cellphone call and text I made for about a year- cool totally not creepy. — Mat Johnson (@mat_johnson) 23 марта 2018 г.

"Ооо, мой удаленный Facebook файл хранит информацию о каждом телефонном звонке и сообщении, которое я отправил примерно на протяжении года - круто же, совершенно не страшно", - иронизирует писатель и профессор Университета Хьюстона Мэт Джонсон.

Пропустить Twitter пост , автор: @EmmaKennedy I’ve just looked at the data files I requested from Facebook and they had every single phone number in my contacts. They had every single social event I went to, a list of all my friends (and their birthdays) and a list of every text I’ve sent. — Emma Kennedy (@EmmaKennedy) 25 марта 2018 г.

"Я только что взглянула на полученные данные от Facebook и обнаружила, что там сохранен каждый номер из моего списка контактов. Там также была информация обо всех мероприятиях, посещенных мной, список всех моих друзей (с их датами рождения) и список сообщений, которые я отправляла", - делится писательница Эмма Кеннеди.

Даем ли мы разрешение на передачу личной информации Facebook?

Загружать контакты с телефона - обычная практика

"Самая главная задача приложений и сервисов, которые позволяют вам устанавливать и поддерживать связь [с другими людьми], - это облегчить процесс поиска таких людей, с которыми вы желаете установить отношения, - говорится в заявлении компании Facebook. - Именно поэтому при первоначальной регистрации в приложении для обмена мгновенными сообщениями или социальной сети с вашего телефона загружаются контакты - и это весьма распространенная практика".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Если пользователи Facebook дали согласие на использование личной информации и собственных телефонных контактов, это вовсе не означает, что на это дали разрешение их друзья. Скорее всего, все было как раз наоборот", - отмечает Кехлан-Джонс

В то же время загрузка личных контактов в социальную сеть или мобильное приложение не является обязательной, отмечает представитель Facebook: "Пользователей спрашивают, желают ли они загрузить свои контакты с телефона [в свой аккаунт], и это доходчиво объясняется в мобильном приложении при первой регистрации".

Пользователи также могут в любое время удалить ранее загруженные данные.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Предприниматель и изобретатель Илон Маск присоединился к движению #deletefacebook и удалил аккаунты своих кампани Tesla и SpaceX в "Фейсбуке", признавшись, что сам никогда не пользовался этой соцсетью

Означает ли это, что мы передаем Facebook личные данные своих друзей?

"Если пользователи Facebook дали согласие на использование личной информации и собственных телефонных контактов, это вовсе не означает, что на это дали разрешение их друзья. Скорее всего, все было как раз наоборот", - отмечает Кехлан-Джонс.

Кроме того, даже если этих людей никогда не было в "Фейсбуке" или они решили удалить свой аккаунт, информация о них будет сохраняться до тех пор, пока пользователи, которые предоставили эти данные, будут сохранять свои профили в соцсети.

"Facebook продолжает настаивать на том, что не передает информацию своих пользователей третьим лицам. Однако, в отличие от Apple, бизнес-модель социальной сети зависит от пользовательских данных", - отмечает Рори.

"А учитывая то, что открылось на прошедшей неделе - об использовании приватной информации, - весьма вероятен рост недоверия пользователей сети к гарантиям и обещаниям ее создателей", - резюмирует он.

Сделать запрос о личной информации в "Фейсбуке" можно на этой странице.