Почему российские федеральные каналы не сразу заговорили о трагедии в Кемерове

Правообладатель иллюстрации KIRILL KUKHMAR/TASS Image caption Ломать эфирную сетку не хотели, поскольку сначала не был понятен масштаб трагедии, утверждают на каналах

Не в первый раз российские федеральные телеканалы сообщают о больших происшествиях с большой задержкой: подробно рассказывать о пожаре в кемеровском торговом центре Первый канал, "Россия 1" и НТВ начали только на следующий день после трагедии. Сотрудники телеканалов объяснили Би-би-си, что не хотели сеять панику до объявления официальных сообщений о жертвах.

"Мне неприятно"

Лишь спустя сутки после начала крупного пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибли более 60 человек, в том числе десятки детей, несколько федеральных телеканалов сообщили о намерении исключить из эфира развлекательные программы.

Утром 26 марта пресс-службы Первого канала и РЕН ТВ (входит в Национальную медиа группу) сообщили РБК о том, что приняли решение изменить сетку вещания. Другие федеральные вещатели через своих представителей заявили, что определятся в ближайшее время.

В течение дня на телеканалах и правда появились подробные репортажи, включения с мест, интервью с экспертами и чиновниками. НТВ рассказал о трагедии на сороковой минуте программы "Сегодня" в семь вечера - после прогноза погоды. "Россия 1" начала с Кемерова вечерний выпуск "Вестей". Правда, в бегущей строке на обоих каналах не было указано количество погибших.

На Первом вышел выпуск "Пусть говорят" о пожаре.

"Не стали ломать победную верстку"

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" начался в воскресенье 25 марта в 16 часов по местному времени (в Москве был полдень). Однако в первые часы федеральные телеканалы не замечали разворачивавшихся в трех с лишним тысячах километров от столицы событий. В их сетке преобладали традиционные для воскресного дня развлекательные телепрограммы. "Россия 24" разместила бегущую строку с информацией о ЧП.

Вечером в итоговых выпусках новостей трех главных федеральных телеканалов ("Первый", Россия 1 и НТВ) вышли небольшие сюжеты о произошедшей трагедии, но главной темой выпуска они не стали.

Пропустить Twitter пост , автор: @kachkaeva В славивших вождя и выбор народа итоговых выпусках, трагедия в Кемерово не была первой новостью. Не стали ломать победную верстку. Как же за 18 путинских лет скурвилось телевидение — anna (@kachkaeva) 26 марта 2018 г.

Например, первой темой итоговой программы Первого канала, "Воскресного времени", стало подведение итогов президентских выборов. Победе Владимира Путина на выборах 18 марта было посвящена первая часть программы (более 20 минут эфирного времени из 83 минут общего хронометража). О трагедии в Кемерове на Первом канале сообщили в конце выпуска, уделив этому чуть менее 4 минут.

Телеканал "Россия 1" также в итоговом информационном выпуске "Вести с Дмитрием Киселевым" также сфокусировался в первую очередь на высоком результате Путина на выборах.

"Федеральный канал не может сеять панику"

"Первый канал не имеет права переверстываться без официальных данных, просто по сообщениям в интернете", - объясняет причины задержки попросивший об анонимности собеседник Би-би-си в руководстве телеканала. По его словам, официально долгое время сообщалось лишь о четверых погибших, а цифра в 37 погибших от МЧС появилась только в 23:30. К семи вечера МЧС сообщило только о нескольких десятках пропавших без вести. "С этого момента началась полная переверстка сетки, уже утренний выпуск и на Кемерово, и на европейскую часть вышел полностью переделанный", - объясняет он.

"Сегодня Константин Львович (Эрнст, генеральный директор Первого - Би-би-си) злился на сообщения в интернете и объяснял это так, что федеральный канал не может сеять панику, пока нет информации из официальных источников", - рассказал Би-би-си другой сотрудник Первого канала, пожелавший остаться неназванным. Пресс-служба Первого канала на вопрос Би-би-си не ответила.

Пропустить Twitter пост , автор: @KYevgeni Цинизм федеральных каналов просто зашкаливает. Дети в Кемерово заживо сгорели,а у них Путин красуется в ящике. Боже! Спаси нашу Россию🙏 — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 25 марта 2018 г.

Масштаб события стал понятен только ближе к вечеру, выступает с тем же аргументом собеседник Би-би-си в холдинге ВГТРК (Россия 1, Россия 2, Россия 24). Когда стало ясно, что случилась трагедия, канал Россия 24 "ушел в моновыпуск и до сих пор в эфире сплошное Кемерово", подчеркивает он. Что касается остальных каналов, то это "информационно-развлекательное вещание и у них есть обязательства перед рекламодателям, вещателями", - приводит он свою версию.

"Поменять верстку так просто без юридической подоплеки невозможно. Для новостей выделено специальное время, там о трагедии сообщили. Все остальное время давно отдано и фактически не принадлежит телеканалам", - настаивает сотрудник ВГТРК,

На телевидении существует два типа верстки - протокольная и новостная, и в новостном выпуске на первом месте всегда должно быть самое важное, говорит бывшая ведущая новостных выпусков ВГТРК, Первого канала и НТВ Светлана Сорокина. "Во втором случае ни какие-либо визиты, ни победы на выборах не могут вставать на первое место в случае экстренных или, как в случае с Кемерово, трагических событий", - сказала Сорокина.

В новостях верстка происходит моментально, может случиться даже во время выпуска, подчеркивает она. В 1990-е гг был "уникальный период", вспоминает Светлана Сорокина: "Решения в подобных случаях принимала бригада - выпускающий, ведущий и опытные редакторы. Мы принимали решения совместно и наши начальники нам были не указ. А сейчас там мышь не проскочит, все решается где-то свыше", - сказала Сорокина.

Контент недоступен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утром сказал журналистам, что сам видел достаточно сообщений о трагедии в воскрестных новостях. "Сначала никто не мог предположить масштабов трагедии", - подчеркнул он. Однако, по его словам, когда "ужасающие масштабы" трагедии стали понятны, он сам видел в эфире телеканалов материалы о пожаре. После полуночи, когда МЧС уже официально сообщило о погибших, рассказывать о пожаре начал Владимир Соловьев в передаче "Воскресный вечер".

Только позитив

Отказ от трагичных новостей или усеченное освещение таких событий - традиционная практика федеральных телеканалов. Так, телевидение не освещало акции протеста в Волоколамске, где десятки детей попали в больницу с отравлением из-за свалки. Телеканалы игнорировали нападения в школах в Улан-Удэ и в Перми в январе 2018 года и не рассказывали о резне в Сургуте летом 2017 года.

До президентских выборов на федеральных телеканалах действовал жесткий запрет на негативные новости: они не должны были даваться без консультаций с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым или первым замглавы администрации президента Алексеем Громовым, рассказал Би-би-си еще один сотрудник телеканала, также попросивший об анонимности. Вероятно, запрет на негатив распространяется и на период до инаугурации президента, предполагает он. Би-би-си раньше сообщала, что в преддверии президентских выборов Кремль запустил проект по освещению позитивных новостей об органах власти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос Русской службы Би-би-си о существовании запрета на плохие новости назвал информацию "полным абсурдом". "Не понимаю сути вопроса", - заявил он.

Официально решение не менять воскресную сетку телевещания журналистам комментировала только представитель Первого канала Лариса Крымова. Она обратила внимание журналистов на то, что трагедия освещалась в итоговом выпуске, и сопроводила свой ответ ссылками на три новости, размещённые на сайте Первого в 13:55, 17:20, 21:48, и 21:52.

Представитель ВГТРК на просьбу прокомментировать сетку вещания телеканалов компании попросила корреспондента Би-би-си перезвонить через 15 минут, однако позднее перестала отвечать на звонки. Пресс-служба НТВ на запрос Би-би-си на момент публикации не ответила.

Ведущий итоговой программы "Вести недели" на "России 1" Дмитрий Киселев сказал Би-би-си, что не дает комментариев по телефону. В ответ на просьбу ответить на вопросы в письменном виде, сказал: "Мне неприятно. Би-би-си делает такой продукт, крайне неприятный. Прошу прощения, это разочаровывает". Сразу после этого телеведущий положил трубку.