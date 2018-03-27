Вторая после Apple: что стоит за успехом компании Amazon

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Amazon занимает по уровню капитализации второе место после Apple

Сколько денег вы тратите на покупки в интернет-магазине Amazon? Возможно, намного больше, чем вам кажется, судя по последнему отчету кампании, опубликованному в начале февраля.

Полученная компанией Amazon прибыль за последний квартал 2017 года составила 2 млрд долларов, - это рекордная цифра за всю историю онлайн-ритейлера.

Впрочем, эта история весьма непродолжительна - компания была основана в 1994 году, а сейчас она занимает по уровню капитализации второе место после Apple и опережает корпорацию Alphabet, которая владеет Google.

Такой успех является прямым следствием доминирующего положения Amazon в сфере онлайновых розничных продаж.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Основатель Amazon Джефф Безос считается самым богатым человеком на планете

Несмотря на то что большинство потребителей по-прежнему предпочитает совершать покупки в оффлайновых магазинах, доля Amazon в потреблении продолжает расти.

В США, например, на каждый доллар, потраченный в сфере электронной коммерции в 2017 году, 44 цента были потрачены на покупки в компании Amazon. Основатель и владелец компании Джефф Безос является самым богатым человеком мира - его состоянии достигло 132 млрд долларов.

Крупнейшим рынком для компании остаются США, причем Amazon занимается не только виртуальной торговлей - в прошлом году она приобрела торговую сеть Whole Foods за 13,7 млрд долларов.

Как обстоят дела у Amazon за пределами США?

Германия

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Германия является вторым по величине рынком Amazon после США

Amazon активно наращивает позиции и в других развитых странах. В Германии, например, 25% расходов потребителей в онлайн-ритейле приходится на Amazon. В период между 2014 и 2016 годами компания удвоила число наименований продуктов на своем немецком сайте и довела его до 229 млн позиций.

Великобритания

В прошлом году Amazon получала около 27 пенсов из каждого фунта, потраченного британцами на покупки. В последнем по времени ежегодном отчете Amazon указывает, что ее доходы в Британии возросли на 19% и достигли 11,4 млрд долларов. Исследования показывают, что никакая иная непродуктовая торговая сеть не зарабатывает в Британии столько, сколько зарабатывает Amazon.

Япония

Среди крупнейших рынков компании Япония является единственной страной, где Amazon не занимает господствующих позиций. Хотя Amazon опередил компанию Rakuten в качестве крупнейшей платформы электронной коммерции, его доля рынка составляет "всего" 20,2%, что на 0,1% больше, чем у крупнейшего конкурента.

Китай

Китай является крупнейшим рынком мира в сфере электронной торговли, а его темпы роста велики. Но доля Amazon в этой стране составляет всего 1%. Китайские компании Alibaba (56,7%) и JD (27,2%) намного опережают Amazon, проводя агрессивные рекламные кампании и снижая цены. На самом деле Amazon даже не входит в пятерку крупнейших розничных компаний, действующих в КНР.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Amazon стала работать в Индии с 2013 года и уже достигла огромных успехов

Индия

Amazon запустил свой первый сайт в Индии в 2013 году, стремясь воспользоваться запоздалым пиком в числе онлайновых продаж. Несмотря на то, что по числу интернет-пользователей Индия занимает второе место в мире, в этой стране пока мало распространена электронная торговля. Только 14% индийских интернет-пользователей регулярно совершают покупки в онлайновых магазинах - в Китае их в шесть раз больше.

Судя по всему, стратегия Amazon имела успех - в 2016 году в городской местности Amazon опередил крупнейшую индийскую компанию Flikpart. Она контролирует 32% рынка, но доля Amazon растет и составляет сейчас 31,1%.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Африка только начинает развивать электронную коммерцию, доля Amazon там пока невелика

Африка

Amazon пока не действует на континенте, хотя в ЮАР компания предоставляет услуги по виртуальному хранению и обработке данных. Африканцы могут заказывать товары в Amazon, но только с зарубежных порталов.

Это предоставляет массу возможностей местным торговым компаниям. Например, нигерийская Jumia была создана в 2012 году и к настоящему времени действует в 14 африканских странах, а в 2016 году стала первой компанией в Африке, которая оценивается в 1 млрд долларов.

Однако ряд факторов - от культурных традиций до трудностей с развитием инфраструктуры - ограничивает рост объема электронной коммерции на континенте. К 2025 году, по оценкам экспертов, оборот оборот онлайн-ритейлеров в Африке может достигнуть 75 млрд долларов. А в Европе в 2016 году эта цифра составляла 650 млрд.

Оптимизм, по мнению экспертов, внушает стремительное распространение мобильных телефонов среди африканцев - на континенте больше людей имеет доступ к смартфонам, чем к источникам питьевой воды.

Бразилия

Amazon стала работать в этой крупнейшей стране Латинской Америки с 2017 года, хотя до этого торговала там только книгами и электроникой. Сообщалось, что в начале марта представители компании побывали в Бразилии, где вели переговоры с целом рядом производителей, которые в будущем могут стать поставщиками сети. Пока что объем продаж в этой стране составил в 2016 году всего 200 млн долларов, хотя сам рынок электронной торговли оценивается в 13,4 млрд долларов.

Успехи Amazon в цифрах (долларах) 177,9 млрд сумма доходов за 2017 год 768 млрд доля рынка компании к 20 марта 2018 года 44 цента с каждого доллара доля Amazon в области электронной коммерции в США

98-е место в списке наиболее дорогостоящих компаний мира в 2010 году

2-е место в списке наиболее дорогостоящих компаний мира после Apple на 20 марта 2018 года

Испания

Amazon действует в Испании с 2011 года, где компания стала сразу предлагать весь набор товаров, в отличие от других стран, где обычно дело начиналось с продажи книг. Первый логистический центр открылся в Испании в 2012 году. До этого заказы оформлялись в других европейских странах. Рынок электронной торговли в Испании чрезвычайно фрагментирован - там действует 9-10 крупных местных компаний. Доля Amazon составляла в 2016 году около 8%.

Критические отзывы

Однако успех компании не раз вызывал нарекания и критику. Amazon не раз упрекали в проведении агрессивной стратегии в сфере конкуренции, что приводило к ослаблению и закрытию конкурентов в традиционной сфере торговли. Политика компании в области трудовых отношений также не раз становилась предметом внимания общественности, а в Германии и Испании ее сотрудники угрожали забастовкой.

Кроме того, Европейский союз проводил расследование вопроса об уклонении Amazon от уплаты налогов, и в октябре прошлого года компании было велено выплатить 293 млн долларов в счет налогов, после того как Европейская комиссия пришла к выводу, что компании удалось заключить с властями Люксембурга несправедливое соглашение по условиям налогообложения.