СМИ России: началась полноценная холодная война?

В обзоре российских газет за 27 марта:

"Коммерсант", "Ведомости", РБК: заморозка отношений

Дело об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля вызвало новый виток в обострении отношений между Россией и Западом. Об этом пишут все центральные СМИ в России: в понедельник, 26 марта, 21 страна почти синхронно объявила о высылке в общей сложности 113 российских дипломатов. США сообщили о выдворении 60 человек и закрытии генконсульства России в Сиэтле. 13 дипломатов выслала Украина, а еще 18 стран Европы и Канада объявили персонами нон-грата от одного до четырех человек. Присоединилась даже Австралия, объявив о высылке двух дипломатов.

Газета "Известия" назвало это "русофобским флешмобом". Материал в РБК на эту тему озаглавлен "Высылка солидарности".

Газета "Коммерсант" пишет, что дипломатический демарш был тщательно подготовлен и скоординирован. "О том, что какое-то количество дипломатов будет выслано из европейских стран, СМИ узнали заранее, но ровно в 16:00 по московскому времени посыпались сообщения о высылке дипломатов из США, Германии, Франции, Польши… Министры иностранных дел и высокопоставленные чиновники целого ряда стран одновременно выступили перед журналистами с брифингами и заявлениями", - рассказывает газета.

"Коммерсант" приводит мнение автора нескольких учебников по дипломатии профессора МГИМО Татьяны Зоновой которая считает, что это демонстративная высылка, которая должна показать отношение стран к истории с отравлением и то, что они избавляются от сотрудников спецслужб, которые якобы действовали под крышей посольств.

В своем заявлении о причинах высылки госдепартамент США уже безо всяких оговорок о "высокой вероятности" прямо обвинил Россию в химической атаке на территории Великобритании, отвечает газета "Ведомости". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва проанализирует ситуацию, после чего президент примет окончательное решение, руководствуясь принципом взаимности.

Российский ответ будет, скорее всего, симметричным, предполагает редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов. Но это не станет концом эскалации - она, очевидно, будет нарастать, предостерегает эксперт: на подходе, вероятно, гораздо более жесткие, чем раньше, экономические санкции против Москвы, а отношения между Россией и Западом в целом вступают в период полноценной холодной войны.

Опрошенные газетой РБК эксперты также полагают, что масштабный демарш западных стран против России способен разжечь дальнейшую эскалацию напряженности между Россией и Западом. По мнению эксперта Российского совета по международным делам Максима Сучкова, подобный шаг закрутит спираль конфронтации и приведет к потоку мер и контрмер.

"Дальнейшая эскалация конфликта между Лондоном и Москвой ожидаема. Происходящее только подтверждает, что двусторонние отношения зашли в тупик", - считает профессор российской и европейской политики Кентского университета Великобритании Ричард Саква. Однако, по мнению эксперта, вполне вероятно, что для США и ЕС принятые уже меры будут достаточны на сегодняшний день.

"Ведомости", "Коммерсант", Газета.Ru: на пожары ответят волной проверок

Большинство первых полос центральных газет, вышедших во вторник, отдано материалам, в которых анализируются причины и последствия пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

"Зимняя вишня" отменила надзорные каникулы, пишет Газета.Ru. По данным интернет-издания, генеральная прокуратура России решила проверить все торгово-развлекательные центры России в связи с событиями в Кемерово. Об этом изданию сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"Кемеровская трагедия показала беспомощность наздорных органов, а бизнес может ожидать новая волна проверок", - считает газета "Ведомости".

По данным издания, последняя проверка "Зимней вишни" должна была пройти в 2016 году, но из-за надзорных каникул для малого бизнеса этого не произошло. Теперь реформа контрольно-надзорной деятельности, законопроект относительно которой уже внесен в Госдуму, может оказаться под угрозой, не исключает издание. "Будем делать серьезные выводы после детального анализа происшедшего", - предупредил министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, курирующий эту реформу.

Все, что связано с огнем, находится в зоне риска, проблема в осмысленности существования надзорных органов, считает политолог Михаил Виноградов: "В России даже ограничивающая парковку разметка для пожарных служб наносится подчеркнуто формально, к ней никто не относится всерьез".

Все ограничения на проверки малого бизнеса были скорее свидетельством неспособности государства поставить перед надзорными органами нормальные цели гарантирования безопасности, а не выявления тысяч нарушений, считает политолог. "Ограничениями на проверки государство, по сути, признавало, что главная функция надзорных органов - как раз кошмарить бизнес", - говорит он.

"Бизнесу логично ждать очередной волны проверок, а также презумпции виновности для всех, кроме пожарного надзора. Поскольку никаких реальных механизмов обеспечения безопасности нет, для бизнеса это всегда заканчивается одинаково - формальными проверками и ростом стоимости взяток", - резюмирует Виноградов.

В редакционном комментарии на эту же тему газета пишет, что в ситуации, когда система надзора и контроля или формальна, или неэффективна, или коррумпирована, или работает только по ситуации, общество фактически не защищено от халатности любого низового нарушителя. Поэтому от повторения трагедии страховки нет, считают "Ведомости".

А газета "Коммерсант" в статье на эту же тему сообщает об ожидаемом ужесточении проверок: "Трагедия в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" должна стать поводом для тотальной проверки развлекательных и торговых центров РФ, то есть более 20 млн кв. м недвижимости". По данным издания эти уже пообещали заняться генпрокуратура, МЧС и Ростехнадзор.

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"Почему мы живем в стране третьего мира? - задается вопросом портал Republic в редакционном материале "Дешевая безопасность". Когда в России происходит очередная трагедия, вопрос об ответственности власти встает не зря, считает издание.

Обзор подготовил Олег Савин, Cлужба мониторинга Би-би-си