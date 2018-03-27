Пресса Британии: остановить безрассудные амбиции Путина

В обзоре британских газет:

Запад должен остановить безрассудные амбиции Путина

Большинство британских газет публикуют материалы, посвященные высылке российских дипломатов из разных стран, как акту солидарности с позицией Британии по делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, в последние дни не раз уже выступавший с резкими высказываниями в адрес России и персонально Владимира Путина, на этот раз решил высказать свое мнение лично и в письменном виде. Его статью "Запад должен остановить безрассудные амбиции" опубликовала Times.

"Никогда еще, - пишет Джонсон, - такое количество стран не выступало единым фронтом, высылая российских дипломатов. К вечеру понедельника свыше 20 стран выслали в общей сложности более 100 официальных представителей Кремля, сознательно поставив себя под угрозу ответных зеркальных мер со стороны Москвы. За эту свою принципиальную позицию им, возможно, придется поплатиться потерей собственных дипломатов, поэтому, я выражаю глубокую признательность всем тем странам, которые нашли в себе мужество действовать консолидировано. Я верю также, заявил он, что эти события станут поворотным моментом".

Эти меры, считает министр, ни в коей мере нельзя недооценивать как удар по российской шпионской сети. По его мнению, выслав 23 российских дипломата, Британия по сути дела порушила тщательно собиравшуюся резидентуру Кремля в стране. Аналогичные действия союзников означают еще один удар, оправиться от которого России могут потребоваться годы.

Однако, говорится далее в статье, было бы неправильно полагать, что действия союзников вызваны исключительно солидарностью с нами. "Они разделяют нашу точку зрения о том, что Кремль несет в себе угрозу их ценностям и безопасности".

Использование запрещенного нервно-паралитического вещества на территории Британии вполне укладывается, по мнению Бориса Джонсона, в сложившуюся модель безрассудного поведения президента Путина. За последние четыре года Кремль аннексировал Крым, развязал войну в Донбассе, подвергал хакерским атакам германский бундестаг, вмешивался в выборы в разных странах мира, пытался скрыть применение химического оружия режимом Башара Асада и присоединился к войне против сирийского народа.

Объединяет все эти действия стремление Путина бросить вызов основополагающим правилам, на которых покоится безопасность любой страны. Отсюда и жизненный интерес каждой ответственной страны в противостоянии российской угрозе.

"Наши союзники, - пишет Джонсон, - сумели не поддаться на лживые пропагандистские усилия Кремля, начатые практически сразу же после отравления Скрипаля и его дочери. Мои коллеги в Форин-офисе насчитали 21 версию случившегося, высказанную российскими государственными СМИ, начиная от грандиозных (у Скрипаля случилась передозировка, так как он использовал "Новичок" в качестве наркотика) до абсурдных (покушение - дело рук Америки, желавшей дестабилизировать мир) и даже до откровенно оскорбительных (Британия отравила свой собственный город для того, чтобы испортить России проведение чемпионата мира по футболу)".

"Было время, - говорится в заключение статьи министра иностранных дел Британии в Times, - когда подобного рода тактика сомнений могла быть эффективной, но больше ею никого не обманешь. Минувший день стал моментом, когда цинизм пропагандисткой машины был обнажен перед всем миром. Западные союзники единым фронтом выступили против безрассудных амбиций Кремля".

Министр обороны Британии: бороться с российской пропагандой как с нацистской

Times взяла интервью у другого члена кабинета министров Британии, в последнее время конкурирующего с Борисом Джонсоном за звание главного обличителя российских внешнеполитических интриг, - министра обороны Гэвина Уильямсона.

Министр в разговоре с газетой назвал тысячи российских робот-аккаунтов, порождающих в сети ложные сообщения о происшествии в Солсбери, нацистской пропагандой XXI века, бороться с которой, по его мнению, нужно соответствующим образом.

Уильямсон считает, что правительство вместе с такими соцмедиа-платформами, как Twitter и Facebook, должно найти пути борьбы с подобного рода информационной войной. Он сравнил ее с радиопозывным "Говорит Германия", с которым в годы войны в эфир выходил пособник нацистов Уильям Джойс, известный в Британии как "Лорд Хау-Хау".

Министр подчеркнул необходимость сохранения свободы слова, в том числе и возможности критиковать правительство и ставить под сомнение его утверждения о том, что именно Кремль стоит за попыткой убить Сергея Скрипаля и его дочь.

В интервью Times Уильямсон также высказал опасение, что Путин может вновь предпринять попытку атаковать Британию или кого-то из ее союзников каким-нибудь новым неожиданным способом. В то же время он выразил убеждение в том, что Москве никогда не добиться победы, пока страны НАТО будут выступать единым фронтом.

Уильямсон, заявивший недавно, что России нужно "уйти и заткнуться", сказал также Times, что терпение Запада находится на самом что ни на есть пределе. Он назвал шокирующими результаты правительственного расследования, согласно которому Россия сразу после Солсбери начала кампанию дезинформации, в которой задействованы, как считается, 2800 ботов, регулярно выдающих на-гора сообщения, призванные посеять скепсис и недоверие.

"На самом деле они полностью искажают факты и мнения", - заявил он во время визита в Эстонию, в ходе которого встречался с сотнями британских военнослужащих, находящихся там по решению НАТО противостоять российской агрессии на ее восточных рубежах.

По словам министра, российские боты и тролли активно эксплуатируют подлинные сомнения среди некоторых британцев относительно вины России в инциденте в Солсбери для того, чтобы создать ложное впечатление о таких сомнениях как преобладающей позиции британцев.

"Все это, - сказал он, - часть дезинформационной кампании Кремля, в которой задействованы поддерживаемые государством медиаканалы RT и "Спутник" и фейковые аккаунты в соцсетях. Все они призваны воспользоваться имеющимися в демократическом обществе разногласиями и настроить людей друг против друга".

"Этой кампании мы должны дать отпор… Это не что иное как лорд Хау-Хау наших дней", - заявил министр. Times напоминает, что Уильям Джойс по прозвищу лорд Хау-Хау был членом возглавлявшегося Освальдом Мосли Британского союза фашистов, незадолго до начала войны переехал в Германию, и его радиопередачи из Берлина на английском языке были удостоены высочайшей похвалы со стороны Геббельса.

Отвечая на вопрос, следует ли правительству взаимодействовать с технологическими компаниями типа Twitter и Facebook для противостояния поддерживаемой государством враждебной информации так же, как оно противостоит терроризму, он не исключил такой возможности.

Times напоминает, что в течение ближайших пяти лет правительственные ассигнования Британии на борьбу с дезинформацией как у себя дома так и в Европе, включая страны Балтии, составят 100 млн фунтов стерлингов.

По словам Уильямсона значительную роль в этих усилиях должны играть и вооруженные силы страны. Для этого создано и специальное подразделение по борьбе с дезинформацией, получившее название "Бригада-77".

Запад показал Путину свое единство, а Тереза Мэй - свое твердое лидерство

Сразу несколько британских газет посвящает темы высылке российских дипломатов из разных стран свои редакционные статьи.

Daily Telegraph в статье под заголовком "Запад показывает Путину, что не позволит себя запугать" пишет, что Тереза Мэй добилась невероятного успеха, доказав, что она сильный лидер, а также - что не менее важно - смогла продемонстрировать важность и возможность продолжения сотрудничества по вопросам безопасности с ЕС после "брексита".

Times считает, что быстрый и консолидированный ответ Запада, разгневанного дерзким использованием Россией химического оружия на территории страны-члена НАТО, войдет в историю.

"Цель Путина - провоцировать раскол среди либеральных демократий Запада, - полагает издание. - Объявленная в течение нескольких часов целым рядом стран высылка российских дипломатов - явное свидетельство того, что поставленная отравлением Скрипаля и его дочери задача потерпела крах. Более того, это - дипломатический триумф Терезы Мэй".

Некоторые страны ЕС утверждали, что такого рода шаг нарушит жизненно важную линию коммуникации с Кремлем, диалог, который может вернуть Путина к игре по правилам, напоминает Times. В выходные дни некоторые германские политики высказывались в том смысле, что Путина можно вернуть даже на встречи Большой Семерки. "Путин, однако, в очередной раз показал, что в подобного рода отношениях он не заинтересован. Он - мастер нарушения порядка".

"Справедливо предположить, что высылка дипломатов вряд ли изменит поведение российского лидера, - отмечает газета. - Неизбежный ответ по принципу "око за око" отрежет информационные потоки из России на Запад и ослабит влияние Запада на Москву. Негативно это скажется и на культурном обмене. И все же такая реакция дала Путину ясно понять, что он не может полагаться на подрывные методы холодной войны для раскола западного альянса".

"Во времена его собственной шпионской деятельности подрывные операции СССР на Западе были направлены на сбор информации и обретение влияния, - напоминает Times. - Теперь главная цель российской внешней разведки - подрыв и паралич демократических институтов Запада. Последние три недели показали, что у подобной разрушительной тактики есть предел возможного".

Не все члены ЕС единогласно выступили в поддержку таких мер. Москва возлагает надежды на тех европейцев, которые настолько зависят от поставок российского газа, что удержатся от решительных шагов, прикрываясь ожиданием дополнительных доказательств вины Кремля в использовании нервно-паралитического вещества.

Особую важность в этом контексте приобретают действия США, считает Times. Они кладут конец надеждам Путина на то, что президент Трамп, сдерживаемый обвинениями о сотрудничестве с Москвой, не осмелится пойти на решительные меры. Однако шаг Вашингтона показывает, что администрация в лице нового госсекретаря Майкла Помпео и нового советника по национальной безопасности Джона Болтона придерживается здравого курса.

"Путину дали понять, что он не может действовать безнаказанно, - говорится в заключение статьи. - Он может выбрать путь эскалации. Кремль может захотеть доказать, что он в состоянии вести свою линию и с меньшим количеством шпионов и может использовать вместо них искусственный интеллект для подрыва ключевой инфраструктуры. Запад должен быть готов защитить себя от подобной эскалации. Это также потребует солидарности альянса под руководством США".

Не пора ли переключиться с русофобии на путинофобию?

Статья известной журналистки и писательницы Вив Гроскоп в Guardian идет против общего настроя британских газет. Автор статьи считает, что стереотипы о русских наносят вред простым людям и играют на руку Путину.

Она начинает с недавнего разговора в Москве с интеллигентной молодой женщиной, которая на полном серьезе спросила у нее, насколько соответствует реальности образ Британии, представленный в сериале "Аббатство Даунтон". "Меня так и подмывало, - с сарказмом пишет Гроскоп, - начать ей рассказывать о том, как все мы живем в особняках из 40 комнат, и что за нами присматривает целая армия слуг".

"Рядом с ложными мифами о Британии есть и ложные мифы о России, - пишет Гроскоп. - Россиянам в Британии приходится сталкиваться с отношением к себе как к персонажам из "Макмафии", которые постоянно носят при себе запас нервно-паралитического вещества, на случай, если в подвернувшемся им под руку итальянском ресторане им повстречается кто-то, кто не придется им по нраву. На первый взгляд, такие стереотипы выглядят смешно. На самом деле ничего смешного в них нет".

Живущая в Лондоне знакомая автора статьи в Guardian недавно была вынуждена объяснять в интервью британской газете, что вовсе не все русские - шпионы или олигархи. Что у русского не больше шансов владеть многомиллиардным состоянием или работать на разведку, чем у гражданина любой другой страны.

"Преобладающая в реакции на дело Скрипаля прямолинейная русофобия играет на руку Путину, - пишет Гроскоп. - Все, что вынес из событий последних недель российский электорат, это убеждение в том, что Британия угрожает России. Именно этого и хочет воспитанный на советских образцах мозг: гражданин против гражданина, охота на предателей в придуманной войне. Именно подобного рода ментальность и привела к закрытию на прошлой неделе Британского Совета в Москве и приостановке культурного обмена между Россией и остальным миром".

Скандал вокруг компании Cambridge Analytica вынес на поверхность имя связанного с нею Александра Когана. Тот факт, что он когда-то сотрудничал с Петербургским университетом, сделало его в глазах многих подозрительным, говорится далее в статье. "Именно этого и добивается Путин - убедить нас в том, что все российские организации взаимосвязаны и готовы, не колеблясь, пустить в ход "новичок"".

"Чтобы сохранить то, что в Советском Союзе называли "дружбой народов", мы должны перейти от русофобии к путинофобии, - говорится в заключение статьи в Guardian. - Беда, однако, в том, что слово "фобия" подразумевает страх иррациональный. В случае с Россией это по всей видимости действительно так.

В случае же с самим Путиным страх вполне рационален. За исключением того, что неизвестно, чего больше следует опасаться - того, что он знает, что делает, или того, что на самом деле он и сам не до конца осознает последствия своих действий".

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com