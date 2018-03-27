"Пусть приходит и отвечает": как в Кемерове ждали Путина и ругались с чиновниками

Image caption На митинг вышли тысячи человек

В Кемерове прошел народный сход, на который пришло несколько тысяч человек. Разъяренным горожанам, которые не верят официальным оценкам числа погибших в местном торговом центре "Зимняя вишня", удалось заставить чиновников пустить их не только на центральную площадь, но и в морг. Те в ответ обвинили их в желании попиариться.

К площади у здания областной администрации Кемерова жители города начали стягиваться еще за час до начала митинга, который городские власти согласовать официально отказались. Огромное пространство вокруг памятника Ленину и детских площадок было полностью перекрыто сотрудниками полиции.

В итоге люди группировались на тротуарах у соседнего перекрестка и скульптуры "Ангел" - как значилось на постаменте, это подарок городу от губернатора Кузбасса Амана Тулеева и мэра областного центра Ильи Середюка.

Призывы выходить на площадь Советов появились в социальных сетях накануне днем одновременно со слухами о сотнях неучтенных трупов в городском морге. Цифре в 64 погибших, которую продолжают повторять чиновники, среди собравшихся утром 27 марта не верил, кажется, никто.

Ко вторнику до Кемерова добрались журналисты из других регионов. Жители охотно общались с репортерами, под камерами пересказывая сообщения из соцсетей о заниженном числе жертв. Очень многие не скрывали слез и признавались, что решили выйти на площадь даже несмотря на то, что из их близких никто не пострадал.

Большинство горожан признавались, что решили пойти на митинг впервые в жизни. Многие выглядели откровенно растерянно. "А раз митинг начался, значит, что можно всем задавать вопросы? Я прямо сейчас могу начать говорить?" - обращалась к соседям молодая женщина.

"Хотите, чтобы мы тоже сгорели?"

В начале десятого у площади неожиданно появился мэр Илья Середюк. Жители сразу потеряли интерес к журналистам и бросились к нему. Чиновник, которого окружили несколько сотен человек и камеры, тихим голосом предложил желающим пройти в музыкальный театр и пообщаться в помещении.

"На площадь! На площадь! К ответу!" - немедленно взорвалась толпа, которая с каждой минутой становилась все плотнее. "Ну вы умный же человек, какой драмтеатр. Тут же полно людей. Хотите, чтобы мы в этом театре тоже сгорели?" - кричал в лицо Середюку высокий молодой мужчина. "Помолчите все, у меня дети погибли, я требую ответа", - надрывалась женщина средних лет.

"Да вы дослушайте, дослушайте меня до конца", - умолял мэр. Он пытался убедить собравшихся, что в здании театра с ними встретятся специалисты из числа врачей и спасателей, которые дадут жителям всю последнюю информацию. Однако все его реплики тонули в криках с просьбами говорить громче.

В какой-то момент вокруг мэра возникла неразбериха. Задние ряды требовали вручить чиновнику мегафон и громко возмущались, что он решил говорить только с федеральными журналистами, а отвечать на вопросы простых людей не захотел.

Ситуация напоминала митинг, прошедший на прошлой неделе у больницы в Волоколамске, где свалочным газом отравились дети. Тогда в губернатора Подмосковья Андрея Воробьева полетели снежки после того, как он пообщался с прессой, а затем быстро попытался уйти.

Середюк с присоединившимися к нему заместителями губернатора Кемеровской области Владимиром Черновым и Сергеем Цивилевым на самом деле пытались отвечать на вопросы жителей - однако их реплики полностью тонули в гуле негодования. В какой-то момент протестующие обратились за помощью к полиции, попросив передать мэру мегафон. Этого так и не случилось.

Image caption Среди чиновников, вышедших к митингующим, был первый вице-губернатор Владимир Чернов

За полчаса число недовольных увеличилось с нескольких сотен до нескольких тысяч человек. У "Ангела" появились активисты с плакатами, напоминавших щиты из фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури": "Сколько реальных жертв?", "Кто на самом деле виноват?" и "Сколько стоят ваши закрытые глаза"?

Рядом девушка держала плакат с фотографиями животных из сгоревшего контактного зверинца и крупной надписью: "Мы все заперты в этом зоопарке". Позже их по очереди держали все желающие.

Чем больше росла толпа, тем жестче и злее люди кричали, что в зал они не пойдут. "Да морду ему разбить и все", - бросил в сторону Середюка, стоявшего без охраны, краснолицый мужчина. Другие требовали немедленно отвезти их в морг и лично показать тела погибших в пожаре.

Мэр не сдавался и продолжал уговоры, заманивая людей потенциальным общением с замначальника МЧС. В итоге толпа от главного лозунга "Правда!" довольно быстро перешла к крикам "В отставку".

"Он был бы мужчиной, если бы вышел"

Через полчаса власти сдались под напором митингующих - проход на площадь перед администрацией открыли, и толпа двинулась к зданию. Вход туда предусмотрительно оцепили сотрудники ОМОНа в шлемах и полицейские. Локальную победу участники акции встретили радостными криками.

Митингующие с плакатами встали на лестницу лицом к собравшимся. Рядом с ними на возвышении стояли и чиновники, пытающиеся успокоить толпу. В итоге они оказались в окружении недовольных ими горожан.

Так как митинг власти не согласовали, микрофонов и колонок сначала не оказалось ни у собравшихся кемеровчан, ни у представителей властей. Толпа продолжала кричать "не слышно" и "громче". Раз за разом люди спрашивали чиновников, почему они скрывают число погибших, раз за разом, те отвечали, что погибших 64 человека. "Неужели вы не понимаете, что это наша общая беда?" - удивлялся вице-губернатор Цивилев.

Image caption У места проведения митинга дежурил ОМОН

В какой-то момент роль организатора митинга и представителя недовольных взял на себя мужчина в синей куртке с колонкой и микрофоном. Впрочем, толпа слушала его выступление охотнее, чем попытки чиновников успокоить собравшихся. У самих чиновников выступающий энтузиазма не вызвал: вице-губернатор Цивилев упрекнул его в том, что тот пиарится на трагедии.

Мужчина в синей куртке оказался кемеровчанином Игорем Востриковым. Он потерял в пожаре всю семью - жену, трех детей - двух, пяти и семи лет - и младшую сестру. Все они оказались в кинотеатре и не смогли выйти - зал был заперт.

Игорь рассказывает о последнем разговоре с женой и с трудом сдерживает слезы. "Паники не было, она прощалась", - рассказывает он, как жена, задыхаясь, звонила ему из кинотеатра. На вопрос, почему он оказался главным на этом митинге, Игорь отвечает "а мне терять больше нечего".

После часа споров с митингующими мэр предложил найти волонтеров, которые поедут в морг и лично убедятся в том, что он не завален телами. В толпе сразу поднялся лес рук. При помощи все того же организатора в голубом из желающих быстро выбрали нескольких человек, которые уехали к судмедэкспертам.

После этого число митингующих немного поредело - некоторые признались, что уступка мэра их приободрила. В этот момент по толпе пробежал шепот о том, что Владимир Путин, которого в городе ждали со вчерашнего дня, действительно приехал в Кемерово и возложил цветы к народному мемориалу у "Зимней вишни".

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Люди стали гадать, выйдет ли президент пообщаться к недовольным горожанам. Те, кто надеялся на это, пытались искать приметы приближения Путина: кто-то рассказывал соседям, что видел снайпера на крыше почтамта, другие смотрели на растущее число сотрудников полиции и темную газель с затемненными стеклами. Разглядели митингующие и "кортеж" - оказалось, что это была колонна машин, которые приехали сигналами поддержать выступающих.

"Он был бы настоящим мужчиной, если бы вышел", - эмоционально говорил корреспонденту Би-би-си митингующий по имени Павел. Мужчина пришел на митинг впервые - по его словам, он хочет знать правду и ждет человеческого отношения со стороны чиновников.

Некоторые были настроены агрессивнее. "Где король? Его недавно избрали, пусть приходит сюда и отвечает!", "Тут просто настоящие люди, а не нарисованные, как на выборах", неслось из рядов митингующих. Вспоминали пришедшие и о том, что президент не стал объявлять из-за пожара национальный траур.

Еще большее недовольство собравшихся вызвало отсутствие многолетнего губернатора области Амана Тулеева. "Пусть хоть через стекло на людей посмотрит", - говорила молодая женщина, глядя на зашторенные окна администрации.

Тулеев за двое суток не появился возле "Зимней вишни". Позже СМИ объясняли, что об этом его якобы попросил глава МЧС Владимир Пучков, посчитавший, что кортеж Тулеева помешает спасательной операции.

А вот Путин с Тулеевым увиделся. Последний своего отношения к происходящему перед зданием областной амдинистрации не скрывал. "Сегодня там человек 200 вот… Это не родственники погибших, это те, кто постоянно бузотерят", - отчитался чиновник, извинившись, что "всё это (то есть пожар) случилось на нашей территории".

"Здесь все в дыму, мы все горим"

К работе спасателей у митингующих вопросы тоже возникли. Женщина, которая попросила об анонимности, настоятельно рекомендовала журналистам ехать в оперативный штаб. "Там же ничего нет, там ребята голодают. У них пять литров воды на 20 человек, еды нет. Нужных инструментов нет, мы им сегодня сами отвозили ведра и лопаты", - тихо рассказывала она.

На третий час митинга к зданию администрации подогнали "Газель" со звукоусиливающей аппаратурой. Организатор предложил выступить тем, кто потерял в пожаре близких. В итоге акция, которая, казалось, близилась к завершению, разгорелась с новой силой.

"Я отец погибшей с поселка Трещевское. Она позвонила няньке, сказала "здесь все в дыму, мы все горим", - плача, говорил в микрофон мужчина. Митингующие поддержали его аплодисментами.

"Товарищи, меня интересует один вопрос, когда я могу забрать тела детей моих погибших? Мне еще никто ни один не сказал четко и твердо. Где мои дети, когда я смогу их похоронить?" - спрашивала в микрофон женщина. Четкого ответа от чиновников она и в этот раз не дождалась.

"Мы вместе с вами скорбим по этому поводу. Дайте мне ответить! Мы разговариваем друг с другом или скандалим?! - пытался взять слово Сергей Цивилев. - К сожалению, большому сожалению, тела очень сильно пострадали".

"Какая разница сколько погибло? Даже один ребенок это трагедия. Если мы ничего не изменим, еще люди погибнут. Люди погребены заживо", - эмоционально кричал в микрофон другой кемеровчанин. "Это вы виноваты, вы убийцы!" - в запале набросилась на представителей администрации получившая микрофон женщина. "Спасибо вам", - ответил ей один из чиновников.

В какой-то момент митинг перерос в народный сход по всем вопросам. От числа погибших в "Зимней вишней" некоторые перешли к жалобам на пожары в своих домах и превышение уровня аммиака в квартирах.

Выяснилось, что в это же время с недовольными горожанами, но только другими и в другом месте, общался Путин. Он отправился в здание судмедэкспертизы, "изменив планы", сообщило позже агентство РИА Новости. Там он встретился с инициативной группой, которая с Середюком поехала сверять списки погибших. Президент пообещал наказать всех виновных и призвал не сомневаться в официальных цифрах.

Вскоре к зданию администрации вернулся один из ездивших проверять морг волонтеров по имени Андрей. По его словам, в списках действительно обнаружили 64 погибших, а спрятанных трупов на хладокомбинате не нашли. При этом в штабе, созданном родственниками жертв пожара, вывесили список, в котором впервые названо точное число погибших детей. В нем значится 41 имя.