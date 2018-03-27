Бронепоезд Ким Чен Ына в Пекине: что стоит за тайным визитом?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Был ли в Пекине Ким Чен Ын? Этот вопрос волнует многих - и в Южной Корее, и в Японии, и в Китае, и в США

Лидер КНДР Ким Чен Ын в преддверии встреч с южнокорейским и американским руководством, возможно, совершил свой первый зарубежный визит с момента прихода к власти в 2011 году - в Китай.

О том, что Ким Чен Ын в атмосфере строжайшей секретности на бронепоезде поехал в Пекин, сообщили со ссылкой на источники японские и южнокорейские СМИ. Китай - главный партнер КНДР - не подтверждал слухи, но и не стал подвергать цензуре многочисленные посты в социальных сетях о возможной поездке.

Ким Чен Ын, судя по сообщениям, в понедельник прибыл в Пекин, а во вторник покинул китайскую столицу. Северокорейский лидер, по некоторым данным, поехал в Пекин на том же зеленом бронепоезде с желтой полосой, на котором ездил в 2011 году и его отец Ким Чен Ир, страдавший аэрофобией.

Почему это важно?

Ким Чен Ын в апреле должен встретиться с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, а в мае - с американским президентом Дональдом Трампом, если встречу успеют организовать дипломаты.

Как предполагают американцы, Ким не случайно отправился в Пекин, чтобы обсудить дальнейшие шаги с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии важных встреч в апреле и мае.

"Си встречался с Трампом и знает, как с ним разговаривать. Кроме того, Си нужно понять, чего хочет Ким. Несмотря на недавние трения, Китай все еще сохраняет влияние на КНДР ", - цитирует Рейтер американского дипломата.

Что известно о таинственном визите?

Японские СМИ сообщают о поезде, прибывшем в Пекин в понедельник вечером. На снимках, показанных токийской телевизионной сетью Nippon News Network, виден состав зеленых вагонов с желтой горизонтальной полосой.

Очевидцы говорят, что в районе железнодорожного вокзала были усилены меры безопасности, а центральную площадь Тяньаньмэнь очистили от туристов, что, как правило, свидетельствует о том, что в расположенном рядом Доме народных собраний проходит официальная встреча на высоком уровне.

Агентство Блумберг со ссылкой на три неназванных источника сообщает, что один из участников встречи - Ким Чен Ын.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Китайские полицейские блокируют улицу рядом с отелем Дяоюйтай, по которой позже проедет кортеж, предположительно, северокорейских представителей

Некоторые аналитики предположили, что в бронепоезде могли приехать Ким Ё Чжон - младшая сестра Ким Чен Ына - или Чхве Рён Хэ - высокопоставленный военный чиновник.

Южнокорейские официальные лица пока воздерживаются от комментариев: "Мы не получили подтверждения тому, кто приехал в Пекин. Мы внимательно следим за ситуацией и рассматриваем все возможные варианты".

В китайском пограничном городе Даньдун, через который проходит железная дорога, связывающая Китай и Северную Корею, также замечена необычная активность.

Пропустить Twitter пост , автор: @martyn_williams Intriguing images from Beijing, captured by Japan's Nippon TV. A 21-car train, similar to one used by Kim Jong Il in 2011, pulled into Beijing Station around 3pm. Met by honor guard and line of VIP cars. Speculation is that Kim Jong Un could be in Beijing. https://t.co/OR40pYEcgG pic.twitter.com/1G5jndciIr — Martyn Williams (@martyn_williams) 26 марта 2018 г.

"Интригующие кадры из Пекина на канале Nippon TV. 21-вагонный состав, похожий на тот, что использовал Ким Чен Ир в 2011 году, прибыл в Пекин в 3 часа дня. Его встречал почетный караул и кортеж лимузинов. Возможно, это приехал Ким Чен Ын" - "Твиттер" журналиста IDG News Мартина Уильямса.

Специализирующийся на новостях о Северной Корее американский сайт NK News показал фотографии, на которых временная стена огораживает один из подъездов здания вокзала Даньдуна, возможно, из-за ведущихся там работ.

Поезд, который предположительно перевозит северокорейскую делегацию, покинул Пекин во вторник днем. Куда он направился, не известно.