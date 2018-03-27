Виагра без рецепта: что нужно знать перед покупкой?

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Препарат для лечения эректильной дисфункции у мужчин Viagra Connect в Британии отныне можно купить без рецепта.

Как практически у всех лекарств, у нового препарата может быть побочное действие.

Чем Viagra Connect отличается от обычной Viagra, которая продается по рецепту, и что следует учитывать ее потенциальным покупателям, прежде чем начать прием этих голубых таблеток?

Viagra Connect и Viagra: в чем разница?

И тот и другой препарат содержат одно и то же действующее вещество - силденафил цитрат, но в разных дозах.

Силденафил цитрат - это ингибитор фосфодиэстеразы 5-го типа (ФДЭ-5), чье действие выражено в том, что он (блокируя определенный фермент) расширяет кровообращение в органах малого таза и тем самым способствует достижению эрекции.

Обычный препарат Viagra продается в таблетках по 25 мг, 50мг и 100мг (в блистерах по 4-16 таблеток).

Viagra Connect выпускается исключительно в дозировке по 50 мг (в блистерах по 4-8 таблеток), что как раз и является наиболее оптимальной дозой.

Кому рекомендован Viagra Connect?

Viagra Connect - это препарат, рекомендованный исключительно мужчинам с импотенцией.

Он не рекомендован подросткам до 18-ти лет (и они по-прежнему не смогут его купить в британских аптеках), однако женщины смогут его приобрести для своих партнеров.

Он также не рекомендуется мужчинам, которым по состоянию здоровья не следует заниматься сексом, например, имеющим серьезные сердечно-сосудистые заболевания.

В качестве общего правила: мужчины, которые начинают задыхаться при выполнении несложных физических упражнений - например, при подъеме по лестнице - не должны принимать препарат от эректильной дисфункции.

Как и где купить Viagra Connect?

Приобрести препарат можно будет в большинстве аптек, но на полке, как аспирин, он лежать не будет.

Надо будет подойти к фармацевту и попросить выдать вам препарат, при этом фармацевт должен будет задать ряд вопросов, чтобы убедиться, что вам не вредно его принимать, и ответить на ваши вопросы, если таковые последуют.

Для этого можно будет удалиться в консультационную комнату, каковые имеются в большинстве аптек.

Упаковка из 4-х таблеток будет стоить 19 фунтов 99 пенсов (примерно 23 евро или 1 614 рублей).

Насколько действенен этот препарат?

Во многих случаях он помогает справиться с эректильной дисфункцией, но не всегда и не у всех.

Силденафил цитрат помогает расширить кровеносные сосуды, увеличить приток крови к пенису и достичь эрекции в ответ на сексуальную стимуляцию.

Но необходимо учитывать, что сам по себе препарат может не вызвать эрекцию, если нет естественного влечения к партнеру.

Viagra Connect можно принимать безотносительно приему пищи, однако его действие может замедлиться, если вы только что хорошо поели, а затем приняли таблетку.

Этот препарат следует принимать примерно за час до полового акта.

Не следует совмещать прием Viagra Connect c грейпфрутом или грейпфрутовым соком, так как это может помешать нормальному действию лекарства.

Рекомендуется принимать не более 1 таблетки по 50 мг в день.

Если у вас не было эрекции довольно продолжительное время, то вам может понадобиться несколько попыток достичь ее даже с помощью Viagra Connect.

Прием большого количества алкоголя также может затруднить достижение эрекции.

Что если эрекция будет длиться слишком долго?

Были редкие случаи, когда принимавшие этот препарат мужчины сообщали о болезненной или чрезмерно продолжительной эрекции, длившейся более 4-х часов.

Если это произошло с вами, немедленно обратитесь к врачу.

Каково может быть побочное действие?

Наиболее часто встречается (может наблюдаться у более 1-го человека из 10-ти):

головная боль

Часто (<1 из 10-ти случаев):

головокружение

затуманенное зрение или цианопсия (нарушение восприятия цветовых оттенков, при котором человек начинает видеть все в голубых тонах)

"приливы"

заложенность носа

тошнота

Прекратите прием препарата и срочно обратитесь за медицинской помощью, если у вас наблюдаются такие серьезные побочные эффекты, как:

боль в области грудной клетки

внезапное ухудшение или полная потеря зрения

аллергическая реакция (затрудненное дыхание, хрипы, отёк губ, век или всего лица)

судороги или потеря сознания

Взаимодействие с другими препаратами

Пациенты, принимающие антиангинальные препараты против стенокрадии, не должны принимать Viagra Connect.

То же самое относится и к тем, кто использует стимуляторы (так называемые "попперы" типа амилнитрита) в рекреационных целях.

Не рекомендован одновременный прием Viagra Connect с риоцигуатом и с антиретровирусным препаратом для лечения ВИЧ/СПИДа ритронавир.

Покупая Viagra Connect, перечислите фармацевту все лекарства, которые вы принимаете на регулярной основе.

Порой эректильная дисфункция может быть симптомом какого-то заболевания, к примеру, сердечно-сосудистого или диабета, поэтому, если проблема не уходит, то после шести месяцев приема Viagra Connect стоит обратиться к врачу.

Можно ли купить Viagra Connect в интернете?

Некоторые британские сетевые аптеки будут продавать этот препарат по интернету после онлайн-консультации.

Препарат, купленный у нелицензированного продавца, может быть поддельным и в лучшем случае неэффективным, а в худшем - нанести вред здоровью.

В России Viagra, как правило, продается по рецепту.