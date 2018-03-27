Виагра без рецепта: что нужно знать перед покупкой?
Препарат для лечения эректильной дисфункции у мужчин Viagra Connect в Британии отныне можно купить без рецепта.
Как практически у всех лекарств, у нового препарата может быть побочное действие.
Чем Viagra Connect отличается от обычной Viagra, которая продается по рецепту, и что следует учитывать ее потенциальным покупателям, прежде чем начать прием этих голубых таблеток?
Viagra Connect и Viagra: в чем разница?
И тот и другой препарат содержат одно и то же действующее вещество - силденафил цитрат, но в разных дозах.
Силденафил цитрат - это ингибитор фосфодиэстеразы 5-го типа (ФДЭ-5), чье действие выражено в том, что он (блокируя определенный фермент) расширяет кровообращение в органах малого таза и тем самым способствует достижению эрекции.
Обычный препарат Viagra продается в таблетках по 25 мг, 50мг и 100мг (в блистерах по 4-16 таблеток).
Viagra Connect выпускается исключительно в дозировке по 50 мг (в блистерах по 4-8 таблеток), что как раз и является наиболее оптимальной дозой.
Кому рекомендован Viagra Connect?
Viagra Connect - это препарат, рекомендованный исключительно мужчинам с импотенцией.
Он не рекомендован подросткам до 18-ти лет (и они по-прежнему не смогут его купить в британских аптеках), однако женщины смогут его приобрести для своих партнеров.
Он также не рекомендуется мужчинам, которым по состоянию здоровья не следует заниматься сексом, например, имеющим серьезные сердечно-сосудистые заболевания.
В качестве общего правила: мужчины, которые начинают задыхаться при выполнении несложных физических упражнений - например, при подъеме по лестнице - не должны принимать препарат от эректильной дисфункции.
Как и где купить Viagra Connect?
Приобрести препарат можно будет в большинстве аптек, но на полке, как аспирин, он лежать не будет.
Надо будет подойти к фармацевту и попросить выдать вам препарат, при этом фармацевт должен будет задать ряд вопросов, чтобы убедиться, что вам не вредно его принимать, и ответить на ваши вопросы, если таковые последуют.
Для этого можно будет удалиться в консультационную комнату, каковые имеются в большинстве аптек.
Упаковка из 4-х таблеток будет стоить 19 фунтов 99 пенсов (примерно 23 евро или 1 614 рублей).
Насколько действенен этот препарат?
Во многих случаях он помогает справиться с эректильной дисфункцией, но не всегда и не у всех.
Силденафил цитрат помогает расширить кровеносные сосуды, увеличить приток крови к пенису и достичь эрекции в ответ на сексуальную стимуляцию.
Но необходимо учитывать, что сам по себе препарат может не вызвать эрекцию, если нет естественного влечения к партнеру.
Viagra Connect можно принимать безотносительно приему пищи, однако его действие может замедлиться, если вы только что хорошо поели, а затем приняли таблетку.
Этот препарат следует принимать примерно за час до полового акта.
Не следует совмещать прием Viagra Connect c грейпфрутом или грейпфрутовым соком, так как это может помешать нормальному действию лекарства.
Рекомендуется принимать не более 1 таблетки по 50 мг в день.
Если у вас не было эрекции довольно продолжительное время, то вам может понадобиться несколько попыток достичь ее даже с помощью Viagra Connect.
Прием большого количества алкоголя также может затруднить достижение эрекции.
Что если эрекция будет длиться слишком долго?
Были редкие случаи, когда принимавшие этот препарат мужчины сообщали о болезненной или чрезмерно продолжительной эрекции, длившейся более 4-х часов.
Если это произошло с вами, немедленно обратитесь к врачу.
Каково может быть побочное действие?
Наиболее часто встречается (может наблюдаться у более 1-го человека из 10-ти):
- головная боль
Часто (<1 из 10-ти случаев):
- головокружение
- затуманенное зрение или цианопсия (нарушение восприятия цветовых оттенков, при котором человек начинает видеть все в голубых тонах)
- "приливы"
- заложенность носа
- тошнота
Прекратите прием препарата и срочно обратитесь за медицинской помощью, если у вас наблюдаются такие серьезные побочные эффекты, как:
- боль в области грудной клетки
- внезапное ухудшение или полная потеря зрения
- аллергическая реакция (затрудненное дыхание, хрипы, отёк губ, век или всего лица)
- судороги или потеря сознания
Взаимодействие с другими препаратами
Пациенты, принимающие антиангинальные препараты против стенокрадии, не должны принимать Viagra Connect.
То же самое относится и к тем, кто использует стимуляторы (так называемые "попперы" типа амилнитрита) в рекреационных целях.
Не рекомендован одновременный прием Viagra Connect с риоцигуатом и с антиретровирусным препаратом для лечения ВИЧ/СПИДа ритронавир.
Покупая Viagra Connect, перечислите фармацевту все лекарства, которые вы принимаете на регулярной основе.
Порой эректильная дисфункция может быть симптомом какого-то заболевания, к примеру, сердечно-сосудистого или диабета, поэтому, если проблема не уходит, то после шести месяцев приема Viagra Connect стоит обратиться к врачу.
Можно ли купить Viagra Connect в интернете?
Некоторые британские сетевые аптеки будут продавать этот препарат по интернету после онлайн-консультации.
Препарат, купленный у нелицензированного продавца, может быть поддельным и в лучшем случае неэффективным, а в худшем - нанести вред здоровью.
В России Viagra, как правило, продается по рецепту.