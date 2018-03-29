"Здесь я могу сказать имя Навального". Песков ответил на вопросы студентов и попросил удалить запись

Правообладатель иллюстрации Lolita Usibova Image caption Выпускник МГУ Дмитрий Песков с радостью надел толстовку Высшей школы экономики

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков выступил перед студентами ВШЭ и рассказал, почему на федеральных телеканалах не произносят имени Алексея Навального, почему Путин не вышел к людям после трагедии в Кемерове и что не так делает МЧС. Русская служба Би-би-си публикует расшифровку разговора, запись которого была удалена факультетом по просьбе самого Пескова.

Песков 29 марта принял участие в студенческом ток-шоу "В точку", организованном факультетом коммуникации, медиа и дизайна Высшей школы экономики. Это учебная программа, на которую приглашают известных людей, а студенты задают им вопросы. Запись общения обычно выкладывают в социальных сетях. Отрывки разговора с Песковым транслировались в четверг в "Инстаграме" этой передачи.

Перед началом разговора студентам не ставили никаких условий о неразглашении содержания встречи. В конце ток-шоу Песков, уже прощаясь, поинтересовался у аудитории: "Мы же с вами офф-рекорд разговариваем?" Зал ему ничего не ответил.

Media playback is unsupported on your device Три важных вопроса Дмитрию Пескову: о домогательствах, Кемерове и госканалах

Спустя несколько часов после окончания ток-шоу несколько студентов ВШЭ, которые принимали участие в его организации, сообщили Русской службе Би-би-си, что запись передачи была удалена. По их словам, медиацентр ВШЭ, который занимается съемкой, режиссурой и монтажом подобных шоу, отказался отдавать студентам запись и публиковать ее, объяснив это тем, что она была удалена.

"Официальной записи этой встречи нет. И не буду скрывать, что по просьбе Дмитрия Сергеевича Пескова "вышка" не будет публиковать полную запись этой встречи", - рассказал Русской службе Би-би-си руководитель образовательной программы ВШЭ "Журналистика" Сергей Корзун. Он добавил, что такое решение приняло руководство факультета. Также он сообщил, что встреча проходила "в закрытом режиме", это значит, что на нее не приглашали "никого со стороны".

Русская служба Би-би-си располагает аудиозаписью выступления Пескова перед студентами и публикует расшифровку ток-шоу "В точку" с небольшими сокращениями.

О пожаре в Кемерове

Вопрос: Президент назвал пожар в Кемерово преступной халатностью, разгильдяйством. Что это значит? Означает ли это, что достаточно наказать виновных? Или что необходимо менять систему надзора за безопасностью подобных мест?

Песков: И то, и другое. Когда происходят такие трагедии, сразу вскрываются все проблемы, с которыми мы живем каждый день, которые мы не замечаем. Точнее, мы чаще всего знаем о существовании этих проблем, но мы сомневаемся, порою не понимая, что многие эти проблемные ситуации могут представлять угрозу для жизни.

Понятно, что люди хотят, чтобы срочно кто-то был призван к ответу, кого-то надо наказать: и власть, и Путина, и [главу МЧС Владимира] Пучкова, и спасателей. Но каждую ситуацию нужно делить на две составляющие. Первая - у каждой трагедии есть свой архитектор: это тот, кто вовремя не протянул систему сигнализации, тот, кто закупил дешевые горючие материалы, которые при горении распространяют газ, который убивает людей, тот, кто не нажал кнопку сигнализации, хотя должен был это сделать. Он даже внятно не может объяснить, но он - один из факторов, это те, кто убежал, бросив детей.

Есть те, кто виноват. Вот одна часть - это те, кто виноват конкретно. Это те, из-за кого погибли несчастные люди.

А есть вторая часть - это системный сбой. Мы все знаем про пожарных, что есть пожарные герои, а есть те, кто берет взятки за оформление документов. К сожалению, наши правила, СНИПы (строительные нормы и правила - Би-би-си) и другие, они составлены таким образом, что их выполнить практически нельзя. Должны быть прозрачные правила, и должно быть честное бескомпромиссное выполнение этих правил. Это у нас работает пока несовершенно.

Вопрос: Позавчера в Кемерове собрались люди, и губернатор Аман Тулеев сказал, что там 200 человек, которые "постоянно бузотерили". На деле оказалось, что там около двух тысяч, среди которых были те, чьи родственники погибли. В это время в город приехал Владимир Путин. И люди, которые были на улице, потом лишь видели репортажи о его приезде. Почему Владимир Путин не вышел к народу, когда его ждали?

Песков: Я тоже там был. И действительно я видел, что там были даже не две тысячи, а больше. Действительно, неудачное слово использовал губернатор Тулеев. Я видел этих людей, их действительно было очень много, была абсолютная концентрация боли.

Были лозунги: "Мы хотим правду", "Тулеева в отставку" и "Виновных к ответу". Естественно, в эмоциональной среде быстро распространились слухи о том, что погибших гораздо больше, чем цифры, которые были озвучены.

Чаще всего так и происходит: сплетни, распространение сарафанного радио, тем более в таких трагических ситуациях. Кстати говоря, не обошлось и без доброжелателей в кавычках - тех, кто сознательно вбрасывал такую информацию.

Это никоим образом не было решающим фактором. Но это пытались подогревать, и в соцсети были вбросы. Вбросы мы установили - в основном из двух стран шло: из Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300-400-500 погибших таким образом вбрасывается.

Правообладатель иллюстрации Lolita Usibova

Почему Путин не вышел? Все достаточно просто. Толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма.

С толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно. В такой ситуации выходить с митинговым заявлением, с которыми он выходил в период предвыборной кампании - это кощунство, это не решит проблемы, а главное - не ответит на вопросы людей. Предметно говорить не с кем, когда столько людей.

С толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно. Предметно говорить не с кем, когда столько людей Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

На протяжении часа, что шло совещание, мы пытались выяснить, где есть какая-то инициативная группа. Это абсолютно было не запланировано, ничего. Мы узнали потом, что из живой толпы организовалась инициативная группа - несколько человек, которые решили сами проверить морги и посчитать, сколько там было трупов. И они отправились туда, и Путин попросил узнать, где они. И он поехал в этот морг, где и состоялась та самая беседа. И там уже был разговор, четко сформулированный: какие претензии к власти, по каким вопросам не верят власти, что хотят, что для них сейчас самое главное. И он дал ответы, вот что произошло.

<...> Идеально ли сработала власть в общении с горожанами? Нет, не идеально. Это вопрос коммуникаций, это плохая работа по линии Public Relations. На самом деле все просто - нужно было с самого начала, на месте наладить предельно широкий поток информации, доводить информацию до людей всеми возможными способами. Этого сделано не было. И это стало причиной недоверия к власти, которое потом искусственно стали, естественно, разогревать.

Всегда в таких ситуациях появляется очень много людей, сил, которые пытаются использовать этот процесс, этот эмоциональный перегрев в своих целях. Это неизбежно.

О журналистах

Вопрос: Вы каждый день общаетесь с журналистами. Кто-то вам из них нравится? Кого узнаете по голосу?

Песков: Ну, если из кремлевского пула... Вы знаете, что Путина сопровождает пул. Хотя, наверное, это старомодное понятие. Как таковой пул из 20-30 человек больше не нужен. СМИ и СМК (средства массовой коммуникации - Би-би-си) настолько зашли вперед, что больше не нужно, чтобы ездили пять газет, три телеканала, три информационных агентства, чтобы они все время были с президентом. Это совершенно не нужно. Настолько увеличилась скорость распространения информации, настолько стали множественными источники доведения информации, их так много.

О государственных телеканалах

Вопрос: Почему протесты, какими бы они ни были - против коррупции, против свалок - в государственных СМИ практически не освещаются?

Песков: Я не соглашусь с вами, что по "России-1" [протесты] не показывают. Показывают, но, может быть, не так детально. Они ("Россия-1" и "Первый" - Би-би-си) показывают проблемы комплексно. Существование проблем никто не скрывает. Когда она вот так вот во весь рост встала? Примерно год назад на "прямой линии" президента, когда речь шла о другой свалке, которая была закрыта, но это было со всеми разборами полетов, со всеми констатациями.

Сейчас каналы, конечно, пытаются получить полную информацию. То есть, наличие проблемы, реакция властей и что будет делать власть. Государственное телевидение не может сказать: "Отчаянная ситуация в Волоколамске, люди задыхаются, люди при смерти в больнице из-за того, что нанюхались этого дерьма".

У СМИ, помимо права на освещение, есть еще и обязанности. И особенно эта обязанность распространяется на государственные СМИ.

С одной стороны, мы можете сказать: "Трагедия! Люди умирают! Дети при смерти! Власти ничего не делают! Избили мэра! Губернатора Воробьева вытаскивал ОМОН! Всего вам доброго, переходим к прогнозу погоды". Будет ли это соответствовать действительности с точки зрения государственных СМИ? Нет. Здесь есть правда, но ее нужно сбалансированно подавать.

<...> Государственное СМИ не может давать [информацию], как дает "Дождь". "Дождь" может позволить себе безответственность, это частное СМИ.

Про объединение МЧС и минобороны

Вопрос: Выступление курсантов МЧС на 9 мая висело на волоске. Многие это связывают с тем, что министерство разваливается и перейдет под управление министерства обороны. Это слухи. Вы можете как-то это прокомментировать?

Песков: МЧС всегда было очень важным министерством, потому что мы живем в очень сложное техногенное время. <...> МЧС в том виде, как у нас, есть только в Российской Федерации. Это очень престижная профессия, и высоко ценится в правительстве и президентом.

От руководителя министерства зависит, насколько активно идет promotion - информационное продвижение того, что делает министерство. Может быть, нынешний состав министерства чем-то недорабатывает в плане промоушена. Не значит, что они плохо работают. Они самоотверженно работают, они работают очень много. Но, наверное, не так, как нужно, активно населению рассказывают.

Можно ли объединить МЧС с министерством обороны? Нет, нельзя. Это абсолютно не соответствует действительности. Разная специфика - разные задачи. МЧС - спасает, армия - защищает.

О сексуальных домогательствах

Вопрос: Кремль никак не комментировал ситуацию с обвинениями в домогательствах депутата Леонида Слуцкого. Как вы относитесь к обвинениям в домогательствах Леонида Слуцкого и тому, что комиссия Госдумы по этике не нашла в его действиях никаких нарушений?

Песков: Как чиновник, я не могу комментировать то, что происходит в Думе, это было бы неправильно, тем более будучи пресс-секретарем президента. Но что касается истории домогательства со Слуцким. Есть конкретная женщина, которая обвиняет его в том, что он приставал.

Они имеют право, защищать свои интересы в том порядке, который установлен законом. Соответственно, они могут реализовать свое право, никто им не мешает. В данном случае, это не столько связано с комиссией по этике, сколько связано с правоохранительными органами. Мне неизвестно, что кто-то реализовывает свои права по защите чести и достоинства в порядке, установленном законом.

Второе. Чуть-чуть тут есть какая-то дань моде. Пытаемся угнаться за той вакханалией, которая творится сейчас в Америке. Если Слуцкий напал на эту бедную журналистку. Она где была, чего она терпела? Я не знаю, наверное, девушкам виднее. Его можно посчитать не очень приятным мужчиной. Если он тебя зажал, если он тебя домогался, ты чего молчала, чего в милицию не пошла?

Может быть он подонок, но никто же из них не пришёл в полицию, не сказал, что меня Вайнштейн изнасиловал. Нет! Хотела заработать 10 миллионов долларов. Как называется женщина, которая за 10 миллионов долларов переспала с мужчиной? Может быть, грубо говорю, но она называется проститутка Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

Почему столько времени прошло, и ты выходишь в комиссию по этике? Вы знаете, мне это напоминает голливудских звезд, которые стали звёздами, которые сделали многое, что не подобает понятию чести и достоинства. Но они это сделали, чтобы стать звёздами. Они заработали сотни миллионов долларов, и по истечении 10 лет они говорят, что Вайнштейн плохой.

Может быть он подонок, но никто же из них не пришёл в полицию, не сказал, что меня Вайнштейн изнасиловал. Нет! Хотела заработать 10 миллионов долларов. Как называется женщина, которая за 10 миллионов долларов переспала с мужчиной? Может быть, грубо говорю, но она называется проститутка. А если ты хочешь защитить свою честь и достоинство - ты идешь в полицию в тот же день. Это мое личное мнение, может быть, я ошибаюсь, простите.

О Навальном

Вопрос: Ни вы, ни Путин на публике не произносите фамилию Навальный. Как тогда Навального называют в коридорах Кремля?

Песков: Навальный. (Зал начинает громко аплодировать)

Вопрос: А когда Навального в эфирах "России" и "Первого" канала называют не Навальным, а "определенными политическими силами"- это комплексное освещение?

Песков: Это такой тренд, который задается государством. Навальный, здесь я могу сказать его имя. Ничего в этом страшного нет.

Он действительно в какой-то момент обещал иметь политические перспективы. Действительно, в какой-то момент очень многим в нашей стране показалось, что это новая растущая сила. Это был 2011−2012 год. Он действительно обладает ораторскими способностями, которые он развил после специального обучения в Америке. Ходил там на ораторские курсы.

По всей видимости, он как-то готовился к политической карьере. У него был пиковый момент, он искусственно использовал болезненную для всего общества антикоррупционную стезю. Он первый ее вытащил на поверхность и за счет этого приобрел большую популярность. Он овладел технологией массовых акций, протестов и так далее. Но он не смог со временем, с годами добавить к этому какую-то идеологию.

Но общественное восприятие развивается по определенным законам. Если ты хочешь общественной поддержки, а не маргинальной, ты должен предъявить контент, связанный с развитием. Люди подсознательно ищут вопрос, что будет с нами дальше? Как я буду зарабатывать деньги? Кто будет лечить моих детей? Кто будет наказывать преступников? Кто будет мне платить и какую пенсию в старости? Никто ли не будет ограничивать мои свободы? Подсознательно все ищут ответ. И если программа того или иного политика несет в себе в разных степенях ответы на этот комплекс вопросов, политик начинает расти.

Если он замыкается в какой-то повестке дня… Понимаете, нельзя стать политиком на "часах Пескова". Невозможно. К счастью, так устроен мир, и так устроено общественное восприятие. Навальный не смог, он остался в антикоррупционных историях, которые уже с успехом подхватила и власть, и другие партии.

Да простит меня Явлинский, но Явлинский на самом деле похоронщик нашей оппозиции. Из-за своих амбиций оппозиция не смогла объединиться. И Навальный повторил его путь. Сколько раз у него была возможность объединиться с тем же Гудковым, с той же Собчак, с тем же Немцовым и так далее. Обогатить палитру оппозиционную, сделать ее более состоятельной.

Мой товарищ Венедиктов мне рассказывает, что Навальный в плане своего эго очень уязвим Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

Но только из-за своего эго… Я его ни разу не видел, с ним не знаком. Но мой товарищ Венедиктов мне рассказывает, что он (Навальный - Би-би-си) в плане своего эго очень уязвим. Он очень болезненный такой нарцисс и эгоист. А в политике очень сложно быть эгоистом, надо уметь идти на компромиссы, надо уметь выстраивать блоки, коалиции. Он не смог этого сделать. Он не смог переступить через себя, и он выполнил ту же роль, что и Явлинский. А без оппозиции, без реальной оппозиции, страна жить не может. Оппозиция должна быть.

Про дебаты

Вопрос: В ходе предвыборной гонки мы видели множество дебатов. Почему президент никогда не принимает участие в дебатах?

Песков: А вы дебаты видели? (В зале смеются) Вы хотите, чтобы Путин там был? Мне кажется, что это абсолютно невозможно с уровнем культуры дебатов, и он несет ответственность за то, что произошло за нашей стране за последние 18 лет. Он вел страну, и он - главный архитектор всех достижений, и он никогда не снимал с себя ответственность за эти победы. И перед ним стоят люди, многие из них являются стопроцентными популистами. Ну какие дебаты…

Про себя

Вопрос: Можно ли материться чиновникам? (На этом вопросе Пескову показали фрагмент передачи, где он произносит матерное слово)

Песков: Это перед Новым годом было, мы просто хулиганили. На самом деле, конечно нельзя.

Вы знаете, есть закон, который не нужно нарушать, есть правила приличия, хотя иногда, конечно, хочется вставить крепкое слово для описания ситуации.

Вопрос: (Пескову показывают интервью Путина, где президент говорит, что его пресс-секретарь "несет пургу") Готовы ли вы спорить с президентом в этом вопросе? И вообще готовы ли с ним спорить?

Песков: Дискуссии имеют место, и мы действительно спорим. С ним очень сложно спорить, потому что он достаточно жесткий человек и всегда аргументированно представляет свою позицию. Если ты не можешь противопоставить его аргументации свою, основанную на реальных фактах, то ты проигрываешь, и он тебя с удовольствием размажет. Так и происходит.

Вопрос: Чего вы боитесь?

Песков: Перемен. В этом моя слабость.