Самые дальние перелёты мира: чем дальше, тем лучше?
В воскресенье лайнер австралийской авиакомпании Qantas Airlines совершил первый беспосадочный рейс между Австралией и Британией.
Он вылетел из аэропорта Перта в Западной Австралии, преодолел 14 498 километров приблизительно за 17 часов и успешно приземлился в лондонском аэропорту Хитроу, став вторым по протяжённости коммерческим рейсом в мире.
Qantas давно собиралась увеличить количество сверхдлинных рейсов в своём расписании, заметил глава компании Алан Джойс.
Авиакомпания выполняет рейс на Boeing 787-9 Dreamliner, который расходует вдвое меньше топлива, чем, например, Boeing 747.
По прилёту в Лондон рейс встречал даже коренной австралиец с диджериду.
Некоторые из пассажиров согласились поделиться данными о своем сне и самочувствии во время перелета с исследователями из Университета Сиднея.
На них надели специальные устройства, которые, среди прочего, фиксировали их психологическое состояние, особенности питания и уровень насыщения организма водой.
Даже те, у кого на бедре и локте не было подобных устройств, были, по всей видимости, довольны новым меню на борту Qantas.
Австралийский журналист и заядлый путешественник Крэйг Платт написал большой восторженный отзыв о перелёте в бизнес-классе первого в истории беспосадочного рейса из Перта в Лондон.
"Повышенные давление и влажность в кабине "Дримлайнера" должны по задумке помогать бороться с джетлагом (синдромом смены часового пояса) и, хотя я чувствовал себя утомлённым по приземлении, у меня не болела голова, а глаза не были красными, как это обычно бывает после долгих ночных перелётов", - радуется Платт.
Мужчину также впечатлило новое меню на борту, включающее, среди прочего, азиатского белого морского окуня с мини-брокколи.
Помимо еды, путешественники хвалили очень мягкую посадку.
...И остальные в Топ-5
На данный момент первый в мире по длине рейс - перелёт авиакомпании Qatar Airways из Дохи в Окленд, свидетельствуют данные Международной ассоциации воздушного транспорта.
Авиакомпания Qatar Airways с февраля 2017 года летает из столицы Катара Дохи в Новую Зеландию.
Полёт длится 16 часов и 20 минут - за это время лайнер пересекает 10 часовых поясов, 5 стран и в общей сложности покрывает 14 535 км. На обратном пути самолет находится в воздухе 17 часов и 30 минут.
Это самый длительный беспрерывной коммерческий рейс в мире.
Другие авиаперевозчики, включая Emirates и United Airlines, также осуществляют беспосадочные рейсы на расстояние более 14 тысяч километров.
Рейс Emirates, занимающий в данный момент третью строчку самых длинных регулярных перелётов в мире, проходит из всё того же новозеландского Окленда в Дубай за 17 часов.
В 2017 году United Airlines запустила рейс между Лос-Анджелесом и Сингапуром - это самый длинный беспосадочный перелет из США. Расстояние между городами оценивается в 14 114 км.
Лишь на 280 километров короче рейс той же авиакомпании из американского Хьюстона в Сидней.
Вопрос ближайшего будущего
Мировой финансовый кризис 2008-09 годов и рост цен на нефть привели к временному сокращению сверхдальних перелётов и отмене планов по открытию новых таких рейсов.
Однако последующее падение стоимости топлива и запуск новых экономичных самолётов вечными конкурентами Airbus и Boeing - например, Airbus A350-900ULR или Boeing 777-300ER - дали возможность авиакомпаниям вновь вернуться к во всех смыслах далеко идущим планам.
Так что уже совсем скоро нам предстоит узнать о запуске рейсов из Дубая в Панаму, из Дохи в Сан-Франциско и из Перта в Париж. И это может оказаться только затравкой.
Следующим рекордсменом может стать авиакомпания Singapore Airlines, которая собирается возобновить прямые полеты в Нью-Йорк в 2018 году. Этот рейс длится около 19 часов.
Она уже имела на своём счету рекорд в 15 300 км из Сингапура в Нью-Йорк через Северный полюс. Этот рейс значился в расписании компании с 2004 по 2013 год, когда его отменили по финансовым соображениям.
Так что же по-настоящему изменилось?
Борис Рыбак, генеральный директор компании "Инфомост-Консалтинг", специализирующейся в авиакосмической промышленности, заметил в беседе с Русской службой Би-би-си, что снятие ограничений по дальности полётов связано с технологическим успехом в конструкции самолётных двигателей.
"К этому примерялись давно, но чуть-чуть не хватало дальности самолётов. Сейчас, с внедрением нового поколения двигателей, которые экономичнее в удельных величинах, такая возможность появилась, и, конечно, её будут эксплуатировать все, у кого есть возможность их купить", - подчеркнул Рыбак.
Кроме того, чувствительность потребителей XXI века к скорости коммуникаций сыграла свою роль, уверен авиаэксперт.
"Вообще, идеология стыковочных рейсов, которая доминировала с начала 1970-х годов, уступает место прямым перелётам. Люди не хотят сидеть в аэропортах по четыре-пять часов, а то и сутки", - поясняет Рыбак.
"30 лет это никого не беспокоило, а сейчас стало: относительно недавно авиаперелёты были уделом богатых людей, а сейчас летает 4 миллиарда [человек] в год. Поведенческие стереотипы публики изменились", - резюмировал гендиректор "Инфомост-Консалтинга".