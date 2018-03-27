В российских городах прошли акции памяти погибших в Кемерове

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifullin/TASS Image caption Для того, чтобы собраться на траурный митинг, москвичам не понадобилось официального приглашения властей

Не дожидаясь официального объявления национального траура по погибшим в пожаре в Кемерове, жители многих российских городов сами организовали памятные акции.

После того, как траурный митинг инициативной группы в Москве поддержали оппозиционеры, столичная мэрия даже решила провести еще одно, отдельное, мероприятие.

Правда, на него пришло очень мало людей, а на изначально запланированном митинге в итоге потребовали отправить в отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и президента Владимира Путина.

Национальный траур по погибшим в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове пройдет 28 марта, тогда же, предположительно, состоятся первые похороны. МЧС объявило окончательную цифру погибших - 64 человека.

С самого утра митинг родственников и горожан проходил в Кемерове. Отдельно траур объявили несколько российских регионов, а жители сами организовывали мемориалы.

Мэрия Москвы против активистов

В Москве организация памятных мероприятий стала предметом заочного спора между мэрией и горожанами. Сначала 26 марта журналисты Елизавета Сурганова и Филипп Дзядко создали мероприятие в "Фейсбуке" под названием "Сбор в память о погибших в Кемерово". Акцию предлагалось провести в 19:00 27 марта на Пушкинской площади. На утро 27 марта около 6 тысяч человек отметили в паблике, что пойдут. С призывом прийти на акцию выступил оппозиционер Алексей Навальный.

Однако в два часа дня во вторник московская мэрия сообщила, что по просьбе председателя Общественной палаты Москвы, главного редактора "Независимой газеты" Константина Ремчукова мэрия организует специальное место, где москвичи смогут почтить память погибших. И не на Пушкинской, а на Манежной площади.

Как рассказал Ремчуков "Эху Москвы", он лично "обговорил" это место с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Те, кто собрался прийти на Пушкинскую площадь, расценили это как пиар со стороны мэрии и высказали опасения, что полиция разгонит их. "Мэрия объявила об официальном митинге на Манежке в 17:00! Специально, чтоб спровоцировать разгон инакомыслящих! Так что в 19:00 собравшиеся на Пушке окажутся вне закона!" - написал в обсуждении один из участников мероприятия.

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofyev/TASS Image caption На официальную акцию памяти, организованную московской мэрией, пришли сенатор Валентина Петренко, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, глава РСПП Александр Шохин и другие

Позже руководитель департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников заявил радиостанции "Говорит Москва", что власти не будут разгонять акцию на Пушкинской, но посоветовал всем прийти на Манежную. Другой член московской Общественной палаты, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов написал в Twitter, что власти организуют на Манежной площади мемориал, а не акцию: "На Пушкинской все будет в 19. А на Манежной будет и сегодня с 17 и завтра весь день. На Пушкинской акция, на Манежной место". Аналогичное разъяснение сразу после появления сообщения Венедиктова дали Би-би-си в пресс-службе мэрии.

Омбудсмен Татьяна Москалькова обвинила несистемную оппозицию в стремлении нажить "политический капиталец" на трагедии и устроить "праздник непослушания". Уже после начала акции на Манежной "Эхо Москвы" со ссылкой на "информированный источник, имеющий отношение к организации сегодняшней акции", сообщило, что московская мэрия решила "перехватить повестку" у организаторов акции на Пушкинской после того, как ее поддержал Навальный.

Волонтеры мэрии и лисята

Ближе к вечеру на Манежной площади установили рамки металлодетекторов, подтянули ОМОН и развернули два больших плаката "Кемерово 25.03.18" и "Кемерово мы с тобой" (так же назывались ток-шоу на федеральных телеканалах, посвященные памяти жертв пожара).

В 17 часов на площади было несколько сотен человек, они стояли в группах около памятника маршалу Жукову. Проходящих через рамки людей встречали волонтеры в белых накидках, они раздавали людям красные гвоздики и одинаковые детские игрушки - белых медведей и ярко-рыжих лисиц.

Сам мемориал памяти жертв пожара также был установлен заранее. На постаментах были сложены цветы, игрушки и фотографии детей. Около мемориала дежурили камеры центральных телеканалов. К ним вышел мэр Москвы Сергей Собянин и сенатор Валентина Петренко. Через некоторое время у мемориала из больших колонок включили громкую траурную музыку.

Площадь опустела уже через 40 минут. Группы людей брали у волонтеров цветы, клали их к мемориалу и через некоторое время уходили. Сами волонтеры начали снимать свои плащи, и к 18 часам совсем исчезли.

Одна из волонтеров рассказала Би-би-си, что представляет волонтерскую организацию при Общественной палате. По ее словам, всего на акции работали 30-40 волонтеров. Их созвали через соцсети и мессенджеры буквально через полчаса после объявления об акции мэрией. Уже в четыре часа они были на Манежной площади и начали подготовку: доставали цветы из коробок и разгружали детские игрушки. Закупкой цветов и игрушек, по словам волонтера, занимались Общественная палата и мэрия.

Другая волонтер сообщила Би-би-си, что представляет организацию "Мосволонтер" (официального партнера мэрии Москвы). Волонтерам обеих организаций централизованно раздали одинаковые белые дождевики, в которых они затем ходили по площади и раздавали всем желающим гвоздики и игрушки для возложения к мемориалу у ограды Александровского сада.

Би-би-си попыталась пообщаться с одной из женщин, которая в группе людей собиралась отнести к мемориалу полученные от волонтеров цветы и игрушку - оранжевого лисенка. Однако женщина отказалась говорить, заявив, что она тут "от организации".

Некоторые пришедшие на акцию рассказали Русской службе Би-би-си, что узнали об акции на Манежной площади из теленовостей или из соцсетей. Молодая женщина с ребенком рассказала, что прочитала об этой акции в "Инстаграме" и решила прийти, потому что у нее "такие же дети".

Две студентки на Манеже рассказали, что пойдут и на акцию на Пушкинской площади. "Одна акция была объявлена еще вчера, когда люди считали, что государство игнорирует эту ситуацию. А эта акция была объявлена сегодня, и можно считать, что эта акция - прикормка. Но является ли это важным, когда люди просто хотят выразить свою скорбь? Поэтому я иду на обе акции, чтобы просто поддержать людей", - рассказала одна из девушек.

"Тулеева в отставку"

Те, кто решил прийти на Пушкинскую площадь, начали собираться там еще в половине седьмого вечера. Сначала пришедших было несколько сотен, к семи часам - официальному началу стихийной несанкционированной акции - люди не умещались на площади.

Media playback is unsupported on your device "Скажите правду и всё": как прошел стихийный митинг в Кемерове

Мемориал был установлен у подножия памятника Пушкину, куда люди несли цветы, свечи и игрушки. Из свечей участники акции выложили слово "Кемерово". Когда из-за толпы подобраться к памятнику стало невозможно, люди стали передавать цветы вперед по толпе.

Многие пришли на акцию с однотипными черными плакатами "Россия в огне", "Кемерово" и "Москва скорбит".

Так как акция была заявлена как молчаливая, на ней не должно было быть выступлений - люди просто стояли на площади и долго не расходились. К восьми часам из метро продолжали выходить люди с цветами, чтобы отнести их к стихийному мемориалу. На акцию пришли политики Алексей Навальный, Дмитрий Гудков, Григорий Явлинский.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifullin/TASS Image caption Участники акции на Пушкинской перестали помещаться на площади

"Я тут, потому что у меня тоже есть ребенок, потому что дети не должны умирать из-за халатности взрослых. Такого не может происходить в нормальной стране", - плача, говорила девушка с ребенком на плечах. Она рассказала, что не хочет "ассоциировать себя" с официальной акцией на Манежной, потому что "не любит вранье".

Несмотря на то, что мероприятие было заявлено как неполитическое (организаторы просили приходить без плакатов и лозунгов), многие не скрывали своего отношения к властям. "Я считаю, что вся эта история - результат той политики, которая сейчас верховодит в нашем государстве", - сказал Би-би-си пришедший на Пушкинскую площадь мужчина.

Ближе к восьми часам вечера некоторые из участников акции начали скандировать лозунги: "Тулеева в отставку!", "Путина в отставку!" и "Нельзя молчать!". Но другие пришедшие на площадь попросили не превращать траурное мероприятие в политический митинг.

По оценкам МВД России, на московские акции в память о погибших в Кемерове пришло более 12 тысяч человек.

"Кемерово, мы с тобой"

В Санкт-Петербурге также прошло две памятные акции: одна - организованная властями, другая - активистами и поддержанная Навальным.

Губернатор Георгий Полтавченко и городское духовенство пришли на Дворцовую площадь. Как и в Москве, пришедшим почтить память некие волонтеры раздавали гвоздики и свечки, а перед сценой были развёрнуты плакаты "Кемерово, мы с тобой", передает "Фонтанка".

Гражданская акция петербуржцев прошла на Марсовом поле, ее посетили около тысячи человек, сообщила газета "Бумага". На нее горожане пришли с плакатами "Коррупция убивает детей", "Сколько было жертв?", "Требуем правды" и "Интересно, выбирая между своей отставкой и отставкой Тулеева, куда поедет отдыхать Путин?"

В других городах траурные мероприятия собрали по несколько сотен человек. На акцию на площади Труда в Екатеринбурге пришли 250-300 человек, рассказал Би-би-си ее организатор Евгений Рон.

"Было видно, что каждый пришедший переживает личную трагедию. Атмосфера сложилась очень настоящая, теплая, люди говорили друг другу слова поддержки. Полиция никак не вмешивалась в ход мероприятия, да и полицейских особо не было видно. Даже один из них пообещал приложить усилия, чтобы мемориал не разрушили", - сообщил он Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS Image caption В Екатеринбурге почтить память погибших в кемеровском пожаре собрались несколько сотен человек

В Новосибирске горожане организовали стихийный мемориал в Нарымском сквере. По данным издания "Тайга.Инфо", сотни новосибирцев с 18:00 по местному времени приносили в сквер игрушки, цветы и свечи. Люди приходили целыми семьями.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Стихийный мемориал в Новосибирске

Несколько сотен жителей Читы пришли на памятную акцию на площадь Ленина.

В самом Кемерове стихийный митинг, начавшийся во вторник утром, продлился 11 часов. Около 20:00 по местному времени (16:00 мск) люди начали расходиться.