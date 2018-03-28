СМИ России: в скорбящих родителях увидели оппозиционеров

В обзоре российских газет за 28 марта:

"Ведомости": Тулеев извинился перед Путиным

Спустя почти двое суток после пожара в Кемерове президент России Владимир Путин объявил траур. "Ведомости" пишут, что это правильная, но запоздалая реакция.

Указ об объявлении траура Путин подписал после того, как во вторник утром побывал в Кемерове. Издание акцентирует внимание на том, что кемеровский губернатор Аман Тулеев, который не ездил на место пожара и пока не встретился с родственниками пострадавших, извинился за трагедию персонально перед Путиным. Губернатор рассказал об оппозиционных "бузотерах", пытающихся использовать народное горе в своих интересах.

Федеральные власти во вторник вели себя так, как нужно было в понедельник, говорит политолог Михаил Виноградов: "Ключевая проблема федеральной власти - способность демонстрировать эмпатию, настроенность на одну волну со скорбью и гневом, которые испытывает российское общество независимо от политических взглядов. Назначение альтернативных скорбных мероприятий в Москве и Петербурге показывает, что эту эмпатию настроить не удается".

"С объявлением траура власти опоздали. Возможно, было нежелание портить позитивный настрой после выборов и была надежда, что трагедия окажется не настолько масштабной и можно будет обойтись минимальным ее присутствием в информпространстве", - предполагает политолог Аббас Галлямов.

По мнению политолога Константина Калачева, власти могли ждать подтверждения данных о числе погибших: "Решение выглядит несколько затянутым, но в итоге Путин в Кемерово прилетел, с инициативной группой встретился, цветы возложил и провел совещание, на котором выглядел более чем достойно".

А вот региональные власти продемонстрировали неумение вести себя в такой ситуации, единодушны эксперты. "Региональные власти показали свою полную неадекватность, - считает Галлямов. - Если бы Тулеев с самого начала поехал на место трагедии, встречался с родственниками, наказывал виновных, то и претензий к нему не возникло бы. Он ничего этого не делал и выпал из повестки. Все это интерпретировалось как то, что власть бесконечно далека от людей и равнодушна к их проблемам. Следующей ошибкой Тулеева были слова о "200 бузотерах".

Трагедия показала абсолютную неспособность власти разговаривать с людьми, согласен эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: "Поведение Тулеева фантастическое - он извиняется перед Путиным. То есть власти подотчетны перед главным начальником, а не перед людьми".

В целом реакция региональных властей была безобразной, полагает Калачев: "Рассказывать о том, что вышли 200 оппозиционеров, - это ни в какие ворота. Тулеев, который когда-то был профессиональным народным трибуном, сейчас похож на престарелого сатрапа, который заискивает перед царем и не может повторить собственные прошлые подвиги - выйти и пообщаться с людьми, разделить с ними скорбь".

По мнению Галлямова, сейчас принципиальный вопрос - уволит ли Путин Тулеева: "Когда любой ценой пытаешься усидеть в кресле, обвиняя родителей погибших детей в оппозиционности, это выглядит бесконечно цинично и бьет по всей системе в целом", - считает политолог.

"Ведомости": власть не попала в резонанс с обществом

Власть и общество в России умеют быть вместе в радости, но не в горе. Можно верить заявлениям властей о подъеме экономики, о мощи оружия, о росте уважения к России в мире, пишут "Ведомости" в редакционном комментарии. Но уровень доверия общества к словам руководства рефлекторно падает до нуля, когда речь идет о масштабных трагедиях.

Сотни людей стихийно вышли утром к зданию администрации Кемеровской области и потребовали раскрыть правду о количестве погибших при пожаре. По версии митингующих, погибших около 300 человек.

Издание пишет, что официальным версиям не верят, потому что за этим стоит опыт "Курска", "Норд-оста", Беслана и других катастроф, когда власти действительно недоговаривали, умалчивали, скрывали и попросту врали гражданам об истинном масштабе трагедий.

"Митинг, начавшийся с требований сказать правду, эволюционировал в митинг с требованиями отставки тех, кто может эту правду скрывать уже хотя бы в силу монополии на знание этой правды" - пишет газета. И уточняет, что даже когда группа из числа участников митинга съездила в морг, чтобы проверить официальную версию о 64 погибших, по возвращении им не поверили.

Причем недоверие не измеряется традиционными способами - например, уровнем протестного голосования. Кузбасс всегда был лоялистским регионом и только что отдал Владимиру Путину 85% голосов при явке в 83%.

Ночной прилет президента в Кемерово издание называет попыткой закрыть брешь недоверия. Правда, попыткой неудачной: официальное объявление траура отстало от фактического погружения страны в траур, власть не попала в резонанс с обществом.

РБК: альянс ждет жесткого ответа Москвы

НАТО сократит численность персонала в постпредстве России при своей штаб-квартире на десять человек, пишет РБК. Окно для диалога с Москвой остается открытым, уверен генсек альянса. Москва, скорее всего, ответит жестко, говорят эксперты.

Вслед за странами Запада, которые накануне коллективно выслали российских дипломатов из своих стран, на "дело Скрипалей" во вторник отреагировало НАТО. Общая численность российской миссии при штаб-квартире НАТО сокращается с 30 до 20 человек, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире альянса. Отзыв аккредитации означает, что Россия не сможет заместить вакантные позиции в постпредстве.

Такое решение Столтенберг прямо связал с атакой в английском Солсбери, которая стала, по его словам, первым применением нервно-паралитического вещества на территории НАТО со времен основания организации в 1949 году. Столтенберг, упоминая о заявлении Североатлантического совета от 14 марта, вновь подчеркнул: Брюссель поддерживает позицию Лондона, согласно которой инцидент стал делом рук России.

Решение НАТО является символическим, поскольку в ином случае миссию не сократили бы, а целиком закрыли, уверен эксперт-международник, руководитель агентства "Внешняя политика" Андрей Сушенцов. "Большой перечень западных стран, намеренных выслать по одному-два человека, подтверждает символичность решения", - отметил он.

Все государства имеют во всех своих представительствах людей, выполняющих разведывательные функции, однако прямо связывать выдворение с работой контрразведки неверно, отмечает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

По мнению Тимофеева, решение Брюсселя о высылке дипломатов - недружественный жест, который не решит проблем в отношениях России и НАТО. "Наверняка мы ответим зеркально: это может быть и закрытие информбюро НАТО в Москве, сокращение сотрудничества. Проблема в другом, в наших отношениях и так практически все что можно уже заморожено", - отметил он.

"В России доминирует представление о том, что надо отвечать не симметрично, а с повышением, демонстрируя возмущение несправедливыми шагами. Однако дело здесь не в реальных шагах, а в информационном шуме вокруг них", - уверен Сушенцов.

По его словам, главное соперничество сейчас идет именно в освещении атаки в Солсбери. "Факты не интересуют никого, интересует поведение "главного подозреваемого". И реакция Москвы сыграла в итоге на руку нашим противникам, это ограничило нам место для маневров", - пояснил РБК эксперт. При этом, по словам Сушенцова, полного разрыва отношений и "фронтального противостояния" никто из международных игроков не ищет.

Что еще почитать:

"Россию заклеймили обзором". В распоряжении "Коммерсанта" оказался документ с закрытого брифинга в британском посольстве, в котором представители официального Лондона описали свой взгляд на "дело Скрипаля".

"Запасные выходы закрывают из-за профилактики терроризма". О том, как устроена система безопасности торговых центров в России, "Новой газете" рассказал разработчик систем безопасности для промышленных и торговых помещений Дмитрий Борощук.

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си