"Раскачивают ситуацию". Что говорили власти после пожара в Кемерове

Президент России Владимир Путин. Вспомнил о демографии

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"Первое чувство, когда говорят о количестве погибших и погибших детей, хочется не плакать, а реветь хочется. А когда послушаешь, что здесь сказано, уже другие чувства возникают, честно скажу. Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Из-за чего?! Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства. [...] Мы призываем детей рожать, а в результате таких вот вещей столько детей потеряли".

"Мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе из-за границы, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой. Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах".

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Заподозрил провокацию

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"Чужого горя нет. И были примеры героического поведения людей, которые на пожаре жертвовали жизнью, чтобы спасать других. Но, с другой стороны, надо понимать, что даже такие трагедии будут использоваться для провокаций. Это, к сожалению, факт, с которым нам придется жить, точно понимая сейчас уже всю отработанную для таких случаев технологию провокаций. Это же драматичная история. Мы точно понимаем, как это распространялось. Это уже не ошибка, это провокация".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отказался оценивать работу кемеровских властей

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"Главное - детально разобраться в том, что произошло, выяснить причины того, что произошло, и потом обдуманно уже давать какие-то оценки. Большего я сказать не могу.

Я не хотел бы сейчас давать какую-то оценку, да и вряд ли могу давать оценку действиям администрации Кемерово в эти критические дни, это не моя работа".

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Попросил прощения у Путина

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"Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории".

"Уважаемые кузбассовцы, я обращаюсь к вам, потому что время очень трудное, очень тяжелый период мы переживаем. Про трагедию вы все знаете. И вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей. Пытаются на чужом горе нажиться и, соответственно, страшно просто раскачивают ситуацию".

Мэр Кемерово Илья Середюк. Пригласил в морг

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"Если вы не верите в официальные цифры, давайте соберём группу, поедем в морг. Если вы хотите зайти в здание - давайте создадим группу. Я вам обещаю, что будет честное расследование".

Член Совета Федерации Елена Мизулина. Пожалела Путина

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"Я бы хотела высказать слова соболезнования и поддержки нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину. […] Для него это удар в спину, это страшное потрясение! […] Он у нас духовный воин, сильный. Но ему тоже наша поддержка нужна!"

Первый вице-губернатор региона Владимир Чернов. Обвинил протестующих в дискредитации власти

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"Когда спрашивали, у кого пострадали родственники, поднимали руки чуть ли не 500 человек, это о чем-то должно говорить. По оценкам, предварительно процентов 25-30 - это те люди, которые пришли посочувствовать, сопереживать. Но немало присутствовало и людей, мы делаем выводы, что это четко спланированная акция, которая была направлена на дискредитацию в целом структур власти. Я считаю, что это абсолютно правильное решение, если возникает критика, что губернатор вчера не появился на митинге".

Дмитрий Медведев, председатель правительства России. Выразил соболезнования

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"В Кемерово произошла страшная трагедия, пожар унес жизни десятков людей. Самое страшное, что погибли дети, много детей. Конечно, наши мысли сейчас с семьями всех погибших. Боль, которую они переживают, представить себе невозможно просто. От правительства Российской Федерации хотел бы принести искренние соболезнования, это действительно страшное горе, огромная утрата не только для Кузбасса, но и для всей нашей страны".