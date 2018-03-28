Ким Чен Ын в Пекине: почему Китай так важен для КНДР

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лидеры Китая и Северной Кореи: снова лучшие друзья?

В среду рано утром по местному времени китайские государственные СМИ подтвердили, что загадочным гостем из-за реки Ялуцзян, прибывшим в Пекин на бронированном поезде и принимаемым с почестями, был никто иной как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, пишет эксперт по странам Азии Анкит Панда.

Это первый зарубежный визит Ким Чен Ына после его прихода к власти в 2011 году.

После более шести лет политических чисток, внутренней консолидации власти и достижений в сфере ракетно-ядерных технологий Ким оставил свое уединенное королевство, приняв приглашение китайского лидера Си Цзиньпина.

В обычных условиях такой визит можно было бы расценить как индикатор уверенности в себе северокорейского лидера, контролирующего государственный аппарат настолько хорошо, что можно даже позволить себе оставить на время страну без присмотра.

Менее уверенный руководитель мог бы побояться, что, если он выедет заграницу, его власть может пошатнуться, или даже случится государственный переворот.

Но Ким не просто уверен в себе. Он выступает в роли государственного деятеля, стоящего рядом с Си Цзиньпином - лидером ядерной державы, постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Кроме того, как и Ким Чен Ын, Си Цзиньпин после недавних изменений в конституции Китая, почти наверняка будет править пожизненно. Поэтому личные отношения этих двух лидеров имеют важное значение.

Как сообщается, по окончании визита Ким Чен Ына Китай уведомил о нем США, еще более подчеркнув важную роль, которую северокорейский лидер играет сейчас в Северо-Восточной Азии.

Ким Чен Ын рассматривает ядерное оружие как способ укрепить статус и престиж своей страны, и его поездка в Китай - еще одно тому подтверждение.

Заметное отсутствие Китая

Однако, рассматривая этот визит Кима, мы не можем абстрагироваться от международной ситуации, а она сейчас совершенно неординарна.

Своим новогодним телеобращением, в котором он заявил о завершении северокорейской ракетно-ядерной программы, Ким положил начало процессу дипломатических переговоров с Южной Кореей, находящейся по другую сторону демилитаризованной зоны, отделяющей ее от КНДР.

Этот процесс продолжается до сих пор.

В четверг послы двух корейских государств должны снова встретиться, чтобы обсудить повестку своего третьего саммита, запланированного на конец апреля.

Ожидается, что Ким Чен Ын встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в приграничной деревне Пханмунджом, где был подписан договор о прекращении огня, послуживший окончанием Корейской войны.

В мае должна состояться первая встреча лидера Северной Кореи с президентом США. Дональд Трамп принял предложение Ким Чен Ына обсудить ядерное разоружение Корейского полуострова. Оно было передано Вашингтону через Южную Корею.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В мае должна состояться первая встреча лидера Северной Кореи с президентом США Дональдом Трампом

Отсутствие Китая в этих переговорах было особенно заметным.

Крупнейшая страна в регионе, единственный союзник Северной Кореи и ее ключевой торговый партнер, Китай имеет существенные рычаги влияния на КНДР. Отношения этих двух стран Мао Цзэдун когда-то назвал "близкими как губы и зубы", подчеркнув этой фразой не только близость, но и взаимозависимость двух стран.

С 2013 года большинство аналитиков отмечали ухудшение отношений между Пекином и Пхеньяном. Ким Чен Ын уволил и обвинил в уголовных преступлениях своего дядю Чан Сон Тхэка, которого считали ключевой фигурой в Пхеньяне, отвечающей за развитие двусторонних отношений (он был особенно влиятелен в вопросах экономики).

В 2016 и 2017 годах Северная Корея проводила запуски баллистических ракет в дни, когда в Китае проходили важные события. В частности, когда в 2016 году Китай принимал в Гуанчжоу лидеров "Большой двадцатки", а также во время открытия форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" на саммите стран БРИК в Сямэне в 2017-м.

В 2017 году Китай поддержал резолюцию Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций против Северной Кореи.

Несмотря на то, что исполнение этих санкций Китай не слишком контролирует, особенно в отношении несанкционированной морской торговли и финансовых учреждений на приграничных территориях, Пекин принял во внимание призыв Вашингтона оказать максимальное давление на соседа, стремясь выполнить пожелание Трампа.

Северная Корея расценила ужесточение санкций как несправедливую агрессию в свой адрес.

Однако какой бы ни была неприязнь между давними партнерами, она не настолько велика, чтобы первыми иностранными лидерами, с которыми Ким Чен Ын встретился после прихода к власти, стали бы президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп, а не Си Цзиньпин.

Вместо этого Ким, как его отец и дед, выбрал Пекин в качестве своего первого зарубежного визита.

Следующие месяцы откроют ящик Пандоры в Северно-Восточной Азии. Как южнокорейские, так и китайские официальные лица отмечают, что Ким Чен Ын готов обсуждать вопросы ядерного разоружения.

Однако, как обычно, Северная Корея и Вашингтон могут вкладывать в это разный смысл. Для Северной Кореи отсутствие на полуострове ядерного оружия означает отсутствие ядерных гарантий США для Южной Кореи.

Пока идет подготовка к саммиту между двумя Кореями, а непредсказуемый Белый дом в Вашингтоне решился на свою встречу с лидером КНДР, Китай четко дал понять: им пренебрегать не стоит.

В феврале и марте ключевым игроком в отношениях с Пхеньяном был Мун Чжэ Ин, но этот период, возможно, уже завершился.

Анкит Панда -эксперт Федерации американских ученых (FAS) и редактор издания Diplomat.