Англичанам придется сдавать бутылки и банки

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Покупатели должны будут вносить возвратный депозит при покупке напитков в разовой посуде

В ближайшее время жителям Англии, покупающим напитки в магазинах, придется дополнительно платить за тару - бутылки и банки, в которые они налиты.

Таким образом британские власти пытаются увеличить долю перерабатываемых отходов и уменьшить количество мусора. Депозит "за тару" станет надбавкой к привычной цене, но покупатель сможет получить эти деньги назад, если вернет посуду.

Схема будет распространяться на все напитки, разлитые в стеклянные и пластиковые бутылки, а также в стальные и алюминиевые банки (но не в тетрапаки).

Детали новых правил еще предстоит согласовать, как и размер залога, однако в Германии, где работает аналогичная схема, он составляет в среднем около четверти евро, а в Швеции - 0,1 евро.

Правительство анонсировало грядущие нововведения после выхода на Би-би-си документального сериала "Голубая планета II", где рассказывается об угрозе загрязнения Мирового океана. В частности, там показано, как морские обитатели глотают пластик, принимая его за планктон.

По словам британского министра по вопросам окружающей среды Майкла Гоува, пластиковый мусор вносит хаос в океанскую экосистему, а использованные бутылки и банки в конечном итоге оказываются не на тротуарах, а смываются в реки, озера и моря.

"Мы уже запретили опасные микрогранулы и сократили использование пластиковых пакетов, теперь пришло время взяться за пластиковые бутылки, чтобы помочь очистить наши океаны", - заявил Гоув.

"Нужно менять наше отношение к этому вопросу и наше поведение. И опыт показывает, что схема возвратных депозитов при продаже напитков является эффективным средством, способным повлиять на ситуацию", - уверяет министр.

В Великобритании ежегодно продается около 13 млрд пластиковых бутылок с напитками, из которых более 3 млрд не возвращается в переработку.

Ранее о введении аналогичной системы возвратных депозитов уже объявила Шотландия, в Уэльсе также идет ее обсуждение.

Принятие аналогичных мер в нескольких странах Европы привело к значительному увеличению объема переработки пластиковой тары.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption За 60-70 лет человечество произвело больше 8 млрд тонн различного пластика

"Гениальное решение"

Заявление о новых мерах было с восторгом встречено экологами и борцами за чистоту окружающей среды, но у бизнесменов могут вызывать тревогу предстоящие издержки.

Сейчас производители пластика вносят в местные бюджеты лишь 10% расходов на вторичную переработку упаковки.

Местные органы власти также беспокоятся, что введение новой программы может привести к урезанию бюджетных расходов на уборку мусора с улиц.

Член движения в защиту сельских районов Англии Саманта Хардинг назвала эту меру гениальным решением.

"Я жду - не дождусь, когда мы сможем увидеть результаты введения системы возвратных депозитов, не в последнюю очередь - исчезновение всевозможных использованных контейнеров из-под напитков, уродующих наши прекрасные сельские пейзажи", - заявила она.

"Что важно - производители теперь будут полностью оплачивать переработку их упаковки, снижая нагрузку на налогоплательщиков и создавая серьезный прецедент для других областей бизнеса, где затраты на охрану окружающей среды можно возложить на виновных в загрязнении", - добавила Хардинг.

Чиновники изучили опыт применения схем возвратных депозитов в ряде североевропейских стран.

Их впечатлил пример Норвегии, где перерабатывается до 94% бутылок из ПЭТ - прозрачного пластика для упаковки воды и газированных напитков.

Система в Норвегии была организована самими компаниями-производителями напитков, после того как правительство ввело налог на каждую не переработанную бутылку. В магазинах установили автоматы, которые принимают использованные бутылки и банки - и выдают купон на возврат депозита.

По словам министра Гоува, 5-пенсовый сбор, введенный пару лет назад на пластиковые пакеты, демонстрирует, насколько эффективной подобная схема может оказаться в Великобритании, поскольку с тех пор использование таких пакетов в стране снизилось на 83%.

Он говорит, что крайне важно начать действовать уже сейчас, и ссылается на два исследования, опубликованные на прошедшей неделе.

Согласно одному из них, объем пластикового мусора в мировом океане может в ближайшее десятилетие утроиться, если не принять решительных мер.

Другое предупреждает, что Большое тихоокеанское мусорное пятно - искусственный остров из пластикового мусора, чей размер вдвое превышает территорию Франции, - на самом деле содержит 79 тысяч тонн плавающих отходов и микрочастиц пластика, а не 5 тысяч, как считалось ранее.