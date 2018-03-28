Глава ОЗХО: Британия не нарушила конвенцию по запрещению химоружия

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Очень важно не допустить повторения подобных инцидентов, считает генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия по-прежнему находятся в критическом состоянии после полученного ими три недели назад отравления. Великобритания обвинила в нем Россию и потребовала ответа в двухнедельный срок.

Москва все обвинения отвергает и обвиняет Лондон в нежелании сотрудничать в расследовании этого дела.

Тем временем британские специалисты передали материалы и образцы примененного против Скрипалей отравляющего вещества группе международных экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Как относится к произошедшему руководство этой международной организации, созданной в 1997 при поддержке ООН и занимающейся контролем за соблюдением запрета на использование химического оружия, ликвидацией его запасов и помощью государствам в обеспечении защиты от химоружия?

Корреспондент Би-би-си Лиз Дюсет встретилась с генеральным директором ОЗХО Ахметом Узюмджю.

Би-би-си: Насколько важно расследование инцидента с применением отравляющего вещества в Солсбери?

Ахмет Узюмджю: Инцидент очень серьезный, мы имеем дело с наиболее токсичным веществом из всех, с которыми нам приходилось сталкиваться до сих пор.

Великобритания руководит расследованием. Мы предложили техническое содействие, которое было принято.

Наши эксперты отправились в Великобританию за образцами и доставили их в лабораторию в Гааге.

Образцы были разделены на несколько комплектов и распределены между уполномоченными лабораториями ОЗХО. Мы располагаем большой сетью сертифицированных лабораторий на такой случай.

Мы ожидаем, что результаты тестов станут известны в течение двух-трех недель, после чего мы передадим эти результаты Великобритании.

Би-би-си: О чем могут рассказать эти результаты? О том, какое вещество было использовано? Какие структуры могли им воспользоваться? Можете ли вы подтвердить выводы специалистов британской лаборатории в Портон-Дауне, что это "Новичок"?

А.У.: Я, естественно, не могу забегать вперед и опережать выводы экспертов. Нам пока неизвестны результаты тестов, поэтому я бы не хотел давать какие-либо комментарии на этот счет.

Би-би-си: Но когда состав вещества станет известен, сможете ли вы назвать страну, которая стоит за этим нападением?

А.У.: Результаты анализов будут переданы Великобритании, и она по своему усмотрению будет распоряжаться ими и решать - обнародовать их или нет. Не в нашей компетенции принимать решение относительно дальнейших политических действий.

Би-би-си: Вас радует столь бурная международная реакция на это происшествие? Ведь это и есть ваша миссия - предотвратить использование химического оружия.

А.У.: Наша организация существует уже 21 год, и все эти годы мы боремся за полное прекращение использования не только химического оружия, но и ядовитых веществ, которые могут применяться в тех же целях, - например, хлора, который был использован во время химических атак в Сирии. В 2013 и 2017 годах мы стали свидетелями применения зарина.

Поэтому мы разделяем беспокойство стран-участниц конвенции, и данный инцидент, конечно, тоже станет предметом самого пристального рассмотрения с нашей стороны.

Би-би-си: Не кажется ли вам, что сейчас наступает момент для усиления контроля над химическим оружием: совсем недавно произошли химические атаки в Сирии и вот сейчас новый инцидент в самом сердце Британии - в Солсбери?

А.У.: Да. Не забывайте также о недавнем происшествии в Малайзии, где было использовано отравляющее вещество VX. Я надеюсь, что все эти случаи будут самым серьезным образом рассмотрены: нам необходима уверенность в том, что не происходит размывания норм, призванных предотвратить использование химического оружия.

Би-би-си: Но можно ли назвать нынешнюю ситуацию поворотным моментом? Ведь мы все чаще сталкиваемся с использованием такого оружия?

А.У.: Очень важно не допустить повторения подобных инцидентов. Конечно, правительства должны принять меры, но особая ответственность ложится на страны-участницы конвенции, которые должны еще раз перечитать подписанное ими соглашение, чтобы убедиться, что все обязательства относительно химического оружия ими соблюдаются.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полиция сообщает, что расследование этого преступления в Солсбери может затянуться на месяцы

Би-би-си: Кто бы ни стоял за атакой в Солсбери, произошедшее - это своего рода заявление о готовности не просто использовать отравляющее вещество для убийства двух человек, но и подвергнуть опасности население целого города.

А.У.: Вне зависимости от того, кто эти люди, они должны быть привлечены к ответственности.

Би-би-си: И у вас нет никаких предположений, кто бы это мог быть?

А.У.: Нам пока неизвестны результаты тестов, мы не знаем, какие политические действия должны последовать. Это дело стран-участниц конвенции - решать, какие политические шаги нужно предпринять. Как техническая организация, мы не можем быть вовлечены в политику.

Би-би-си: Результатами ваших исследований вы поделитесь только с Великобританией?

А.У.: В тот момент, когда мы их получим - да. Дальше дело Великобритании, захочет ли она обнародовать их, но они не обязаны этого делать.

Би-би-си: Россия утверждает, что Великобритания нарушила правила ОЗХО, потребовав ответить на обвинения всего в двухдневный срок. Так ли это?

А.У.: Статья 8 Конвенции дает ее участникам право запросить техническую помощь у ОЗХО. Такая помощь была предоставлена Великобритании. Другая статья позволяет стране-участнице обратиться за консультацией к другой стране.

Это то, о чем говорит Россия: согласно статье 9 Великобритания могла напрямую обратиться к другой стране. Но Британия предпочла обратиться в секретариат ОЗХО.

Би-би-си: То есть Великобритания ничего не нарушила?

А.У.: Абсолютно!

Би-би-си: И у России нет оснований требовать от Великобритании сотрудничества в расследовании?

А.У.: Статья 9 предусматривает такую возможность, но не накладывает каких-либо обязательств.