Глава ОЗХО: Британия не нарушила конвенцию по запрещению химоружия
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия по-прежнему находятся в критическом состоянии после полученного ими три недели назад отравления. Великобритания обвинила в нем Россию и потребовала ответа в двухнедельный срок.
Москва все обвинения отвергает и обвиняет Лондон в нежелании сотрудничать в расследовании этого дела.
Тем временем британские специалисты передали материалы и образцы примененного против Скрипалей отравляющего вещества группе международных экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Как относится к произошедшему руководство этой международной организации, созданной в 1997 при поддержке ООН и занимающейся контролем за соблюдением запрета на использование химического оружия, ликвидацией его запасов и помощью государствам в обеспечении защиты от химоружия?
Корреспондент Би-би-си Лиз Дюсет встретилась с генеральным директором ОЗХО Ахметом Узюмджю.
Би-би-си: Насколько важно расследование инцидента с применением отравляющего вещества в Солсбери?
Ахмет Узюмджю: Инцидент очень серьезный, мы имеем дело с наиболее токсичным веществом из всех, с которыми нам приходилось сталкиваться до сих пор.
Великобритания руководит расследованием. Мы предложили техническое содействие, которое было принято.
Наши эксперты отправились в Великобританию за образцами и доставили их в лабораторию в Гааге.
Образцы были разделены на несколько комплектов и распределены между уполномоченными лабораториями ОЗХО. Мы располагаем большой сетью сертифицированных лабораторий на такой случай.
Мы ожидаем, что результаты тестов станут известны в течение двух-трех недель, после чего мы передадим эти результаты Великобритании.
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Би-би-си: О чем могут рассказать эти результаты? О том, какое вещество было использовано? Какие структуры могли им воспользоваться? Можете ли вы подтвердить выводы специалистов британской лаборатории в Портон-Дауне, что это "Новичок"?
А.У.: Я, естественно, не могу забегать вперед и опережать выводы экспертов. Нам пока неизвестны результаты тестов, поэтому я бы не хотел давать какие-либо комментарии на этот счет.
Би-би-си: Но когда состав вещества станет известен, сможете ли вы назвать страну, которая стоит за этим нападением?
А.У.: Результаты анализов будут переданы Великобритании, и она по своему усмотрению будет распоряжаться ими и решать - обнародовать их или нет. Не в нашей компетенции принимать решение относительно дальнейших политических действий.
Би-би-си: Вас радует столь бурная международная реакция на это происшествие? Ведь это и есть ваша миссия - предотвратить использование химического оружия.
А.У.: Наша организация существует уже 21 год, и все эти годы мы боремся за полное прекращение использования не только химического оружия, но и ядовитых веществ, которые могут применяться в тех же целях, - например, хлора, который был использован во время химических атак в Сирии. В 2013 и 2017 годах мы стали свидетелями применения зарина.
Поэтому мы разделяем беспокойство стран-участниц конвенции, и данный инцидент, конечно, тоже станет предметом самого пристального рассмотрения с нашей стороны.
Би-би-си: Не кажется ли вам, что сейчас наступает момент для усиления контроля над химическим оружием: совсем недавно произошли химические атаки в Сирии и вот сейчас новый инцидент в самом сердце Британии - в Солсбери?
А.У.: Да. Не забывайте также о недавнем происшествии в Малайзии, где было использовано отравляющее вещество VX. Я надеюсь, что все эти случаи будут самым серьезным образом рассмотрены: нам необходима уверенность в том, что не происходит размывания норм, призванных предотвратить использование химического оружия.
Би-би-си: Но можно ли назвать нынешнюю ситуацию поворотным моментом? Ведь мы все чаще сталкиваемся с использованием такого оружия?
А.У.: Очень важно не допустить повторения подобных инцидентов. Конечно, правительства должны принять меры, но особая ответственность ложится на страны-участницы конвенции, которые должны еще раз перечитать подписанное ими соглашение, чтобы убедиться, что все обязательства относительно химического оружия ими соблюдаются.
Би-би-си: Кто бы ни стоял за атакой в Солсбери, произошедшее - это своего рода заявление о готовности не просто использовать отравляющее вещество для убийства двух человек, но и подвергнуть опасности население целого города.
А.У.: Вне зависимости от того, кто эти люди, они должны быть привлечены к ответственности.
Би-би-си: И у вас нет никаких предположений, кто бы это мог быть?
А.У.: Нам пока неизвестны результаты тестов, мы не знаем, какие политические действия должны последовать. Это дело стран-участниц конвенции - решать, какие политические шаги нужно предпринять. Как техническая организация, мы не можем быть вовлечены в политику.
Би-би-си: Результатами ваших исследований вы поделитесь только с Великобританией?
А.У.: В тот момент, когда мы их получим - да. Дальше дело Великобритании, захочет ли она обнародовать их, но они не обязаны этого делать.
Би-би-си: Россия утверждает, что Великобритания нарушила правила ОЗХО, потребовав ответить на обвинения всего в двухдневный срок. Так ли это?
А.У.: Статья 8 Конвенции дает ее участникам право запросить техническую помощь у ОЗХО. Такая помощь была предоставлена Великобритании. Другая статья позволяет стране-участнице обратиться за консультацией к другой стране.
Это то, о чем говорит Россия: согласно статье 9 Великобритания могла напрямую обратиться к другой стране. Но Британия предпочла обратиться в секретариат ОЗХО.
Би-би-си: То есть Великобритания ничего не нарушила?
А.У.: Абсолютно!
Би-би-си: И у России нет оснований требовать от Великобритании сотрудничества в расследовании?
А.У.: Статья 9 предусматривает такую возможность, но не накладывает каких-либо обязательств.