День скорби по погибшим в Кемерове. Фотографии

  • 28 марта 2018
Москва Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Москвичи приходят почтить память погибших в Кемерово на Манежную площадь

28 марта в России объявлен днем траура по погибшим при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

Во всех российских регионах отменены развлекательные мероприятия, во многих городах проходят памятные акции.

Люди также приносят свечи, цветы и игрушки к российским посольствам и консульствам за границей.

В Кемерове начались похороны погибших при пожаре в ТЦ Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption В Кемерове начались похороны погибших при пожаре
Ставрополь Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption В Ставрополе люди несут цветы и игрушки к мемориалу на Александровской площади
Красноярск Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Жители Красноярска приходят почтить память погибших в Кемерове на набережную Енисея
Владивосток Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption На акции памяти во Владивостоке пришедшие выпустили в небо белые шары, а водители автомобилей, остановившиеся рядом с площадью, нажали клаксоны
Симферополь Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Люди приходят к импровизированному мемориалу у памятника Ленину на главной площади Симферополя в аннексированном Крыму
Кемерово Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption В самом Кемерове в среду прошли первые прощания с погибшими. Были похоронены 15 человек
Киев Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption В Киеве люди оставляют цветы, мягкие игрушки и записки между прутьями забора вокруг посольства России на Украине
Минск Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption В российском посольстве в Минске открыта книга соболезнований. В знак солидарности с Россией в среду в Беларуси приспущены государственные флаги и отменены развлекательные программы по ТВ
Берлин Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Люди приносят цветы и зажигают свечи у российского посольства в Берлине...
Будапешт Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption ...и Будапеште
Таллин Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Цветы и игрушки приносят к дверям посольства России в Эстонии. Мэр Таллина Таави Аас заявил, что город готов оказать материальную и практическую помощь в лечении и реабилитации пострадавших в Кемерове детей
Хельсинки Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption После известия о событиях в Кемерове цветы, свечи и игрушки начали нести к зданию российского посольства в Хельсинки
Стамбул Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Соболезнующие приносят цветы к зданию генерального консульства России в Стамбуле
Донецк Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Жители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) организовали мемориал в центре Донецка

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