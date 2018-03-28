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28 марта в России - общенациональный траур в связи с гибелью 64 человек при пожаре в торговом центре в Кемерове. Президент страны впервые прокомментировал пожар спустя полтора дня после трагедии, а траур проходит лишь через три дня. Однако это не самая большая пауза между трагическим событием и откликом властей за последние годы.

Первые комментарии чиновников о пожаре в Кемерове появились утром 27 марта и вызывали негативную реакцию местных жителей, собравшихся в центре города. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил прощения лично у президента Владимира Путина, его заместитель Сергей Цивилев обвинил организатора митинга, потерявшего семью в пожаре, в пиаре.

Траур был назначен на среду. Но уже во время траура чиновники начали говорить о некоем заговоре против президента и попытках дестабилизировать ситуацию, воспользовавшись чужим горем.

Как правило, президент России объявляет общенациональный траур на следующий день после трагедии, но так происходит не всегда. Подробная инфографика Би-би-си.

Когда и как объявляли траур

В России нет процедуры объявления траура - только президент имеет право на объявление общенационального траура своим указом.

Официальный траур предполагает отмену праздничных, развлекательных и спортивных мероприятий по всей стране или в регионе, где произошла трагедия. Также приспускаются государственные флаги.

Традиция объявления траура после массовых катастроф в СССР появилась в 1988 году. Тогда землетрясение в Армении унесло жизни 25 тысяч человек. До этого "всенародный траур" объявляли только после смертей коммунистических вождей - от Владимира Ленина до Константина Черненко, а также после гибели первого космонавта Юрия Гагарина в 1968 году. Эти дни в СССР были нерабочими.

В 1990-е годы появилась неформальная практика объявления общенациональных трауров после трагедий, унесших жизни более 100 человек. Хотя у этого правила есть исключения: пожар в управлении внутренних дел Самары в 1999 году унес 57 жизней и стал поводом для национального траура спустя неделю.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Кемеровской области трехдневный траур объявлен с 27 марта

При столкновении школьного автобуса и тепловоза в Ростовской области в сентябре 1996 года погибли 17 детей, и траур также был объявлен по всей стране.

В 2007 поводом для траура стала смерть одного человека - первого президента России Бориса Ельцина. После смерти патриарха Алексия II 2008 году траур не объявили, хотя президент Дмитрий Медведев отменил свой визит в Италию.

Молчание президента

Самое известное молчание Путина - пауза после крушения подлодки "Курск" в 2000 году. Избранный лишь за полгода до этого президент прервал свой отпуск только спустя пять дней после трагедии. Подробных комментариев он не давал, и пресса критиковала его за длительное молчание.

Впервые он публично сказал что-то о "Курске" спустя две недели после происшествия, в интервью Ларри Кингу из CNN - не вдаваясь в подробности, он сказал о подводной лодке: "Она утонула".

До этого Путин встречался с родственниками моряков - встреча была закрытой и вести запись на ней запрещали. Встреча в Доме офицеров в Видяево выдалась напряженной, ее аудиозапись потом попала в СМИ.

С тех пор Путин всего несколько раз встречался с родственниками погибших, в частности, после взрывов на шахте "Распадская" в Кемеровской области в 2010-м и теперь в самом Кемерове.

Во время теракта в московском театральном центре на Дубровке в 2002 году Путин молчал четыре дня. Во время теракта в школе в Беслане в 2004 году - три дня.

Когда произошел пожар в пермском клубе "Хромая лошадь" в 2009 году (трагедия унесла жизни 156 человек) президентом был Дмитрий Медведев. Он высказался на следующий день после трагедии, сказав, что у владельцев клуба нет "ни мозгов, ни совести". Путин, занимавший тогда должность премьер-министра, приехал в Пермь спустя три дня после пожара. Он положил цветы у импровизированного мемориала возле клуба. Его визит не анонсировался, и прилетел он в город ночью. На фотографиях было видно, что кроме него возле клуба находятся только чиновники.

Путин приносил цветы и после теракта в метро Петербурга в 2017 году и 27 марта в Кемерово.

Но обстановка различалась кардинально. В Петербурге Путин появился неожиданно, подошел к мемориалу вместе с журналистами и охраной, положил цветы там же, где стояли другие люди, и вышел.

В Кемерове он приехал к мемориалу в одиночестве, на безлюдной площади. В то время, как в центре города собирались горожане и родственники погибших, Путин проехал по перекрытым улицам, прошел по пустой площади в окружении охраны, не пересекаясь ни с кем даже взглядом.

Трагедия "Зимней вишни"

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. По последним официальным данным, его жертвами стали 64 человека, среди которых более 40 детей. Многие местные жители ставят под сомнение эти цифры, утверждая, что в реальности жертв гораздо больше.

Ранее траур был объявлен в ряде регионов местными властями. Так, траур по погибшим в Кемерове объявили в Екатеринбурге, Кемеровской области, Рязанской области, Брянской области, Приморском крае, Новосибирске, Республике Бурятии, Ингушетии, Якутске.

В самом Кемерове во вторник прошел народный сход, на который пришло несколько тысяч человек. Разъяренным горожанам, которые не верят официальным оценкам числа погибших в местном торговом центре "Зимняя вишня", удалось заставить чиновников пустить их не только на центральную площадь, но и в морг. Те в ответ обвинили их в желании попиариться.

Рано утром 27 марта в Кемерово прилетел президент России Владимир Путин. Он не посетил митинг, но навестил пострадавших в больнице, поговорил с инициативной группой горожан, которые спрашивали у него об отставке губернатора области Амана Тулеева, и провел совещание с участием самого Тулеева.

В это время общественность уже широко обсуждала, почему не объявляется всероссийский траур, начался сбор подписей под несколькими петициями и кампания в соцсетях.

Соответствующий указ президент Путин подписал лишь после возвращения из Кемерова в Москву.

Указ об общенациональном трауре был подписан лишь после полудня во вторник,