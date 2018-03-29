Ученые раскрыли секрет якобы пустого саркофага

Правообладатель иллюстрации MACQUARIE MEDICAL IMAGING Image caption Сканирование саркофага позволило датировать его 600 годом до н.э.

Австралийские ученые обнаружили останки мумии в прежде считавшемся пустым саркофаге, которому более 2,5 тысяч лет.

Последние 150 лет саркофаг простоял в университетском музее Сиднея. Считалось, что он пустой, и поэтому его не открывали вплоть до прошлого года.

По словам археолога Джейми Фрейзера, это был волнующий момент.

"То, что мы увидели, было совершенно потрясающе. Это был один из тех моментов, когда просто перехватывает дыхание, и ты замираешь на мгновение. Я никогда не раскапывал древнее египетское захоронение, но это было что-то похожее", - рассказывает Фрейзер, работающий в музее Николсона при Университете Сиднея.

По словам ученых, мумия до этого была повреждена. Скорее всего, саркофаг вскрывали расхитители могил.

Правообладатель иллюстрации NICHOLSON MUSEUM/UNIVERSITY OF SYDNEY Image caption Ранее этот саркофаг считался пустым

Это один из четырех саркофагов, примерно в 1860 году вывезенных из Египта Чарльзом Николсоном, основателем музея и бывшим ректором Университета Сиднея.

В музейном реестре этот саркофаг числился пустым.

Поскольку он выглядел довольно непримечательно, говорит Фрейзер, египтологи не уделяли ему внимания и больше интересовались другими саркофагами музейной коллекции, которые и внешне более впечатляли, и имели хорошо сохранившиеся мумии.

Теперь эксперты пытаются индентифицировать мумию, примерно 10% останков которой обнаружены в саркофаге, поврежденном искателями могильных сокровищ.

Правообладатель иллюстрации MACQUARIE MEDICAL IMAGING Image caption Теперь останки мумии должны пройти радиоуглеродный анализ

Кто это был?

По словам археолога, иероглифы в саркофаге датируются примерно 600 годом до н.э и указывают, что он был сделан для женщины по имени Мернититес, которая, возможно, была жрицей.

На прошлой неделе ученые завершили разбор фрагментов и компьютерное сканирование останков. Было обнаружено несколько человеческих костей, перевязочные материалы, фрагменты смолистых веществ и более семи тысяч бусинок с погребального покрывала.

Теперь останки будут подвергнуты радиоуглеродному анализу, который, как надеется Джейми Фрейзер, подтвердит, что этот человек скончался примерно в 600 году до н.э.

Если это так, то тогда, вероятнее всего, саркофаг предназначался именно для него. А если выяснится, что это женщина, то она, по-видимому, и есть Мернититес, полагает ученый.

Находка дает возможность ученым провести более детальный анализ, потому что в наши дни на полностью сохранившихся мумиях подобные тесты не проводятся.

"В данном случае мы не можем причинить останкам какого-либо ущерба, который не был уже причинен расхитителями гробниц. Как раз наоборот, мы можем предотвратить дальнейшее разрушение останков и сохранить их должным образом", - говорит археолог.

Профессор Джон Магнуссен, радиолог из Университета Маккуори в Сиднее, сканировавший саркофаг, тоже указывает на важность этой находки.

"Она превратила груду мусора и пыли в настоящее археологическое открытие", - сказал профессор.