Соискатели убежища - главная угроза открытых границ Грузии-ЕС?

28 марта исполнился год с момента вступления в силу безвизового режима с ЕС для граждан Грузии. За это время около 240 тысяч граждан Грузии пересекли границу Шенгенской зоны без виз. Первую годовщину омрачает растущий поток соискателей убежища из Грузии, который может поставить под угрозу безвизовый режим.

"Думаю, никто не спорит, что мы - часть европейского общества, и чем меньше будет барьеров у нас с этим обществом, тем лучше для нашего же развития", - говорит 29-летняя Саломе Ткешелашвили.

Она несколько раз в год ездит за границу, иногда по работе, чаще туристом. Но, по ее словам, после введения безвизового режима пересекала границы европейских стран она уже с другим чувством.

"Я в прошлом году, после введения безвизового режима, побывала в Италии, Польше и Дании… Было чувство гордости от того, что я пересекаю европейскую границу, и мне для этого не нужна виза или какое-то дополнительное подтверждение от консульства или посольства. Это означает, что мы - единое общество, у нас в определенной степени единые ценности, и есть доверие к нам", - говорит Ткешелашвили.

Мы встретились с ней на проспекте Агмашенебели, в обновленной части исторического Тбилиси. Год назад проспект был украшен флагами Европейского союза. Здесь на протяжении двух дней проходили концерты и выставки, посвященные вступлению в силу безвизового режима с ЕС.

Для страны, которая стремится стать членом Евросоюза в будущем, отмена виз, кроме практической значимости, имела символическое значение.

Но сегодня, год спустя, грузинские власти ужесточают законодательство и проводят информационную кампанию для того, чтобы остановить поток соискателей убежища в Европе.

Лишь малая часть желающих получить убежище в ЕС граждан Грузии получает положительный ответ, но число запросов в последние месяцы растет, как и опасения того, что безвизовый режим с ЕС для Грузии окажется под угрозой.

Тревожная статистика

Безвизовый режим дает право на свободное посещение государств Шенгенской зоны сроком не более 90 из 180 дней. Речь идет о туристических, деловых и гостевых визитах, без права на трудоустройство.

Однако в случае возникновения существенных проблем безвизовый режим может быть приостановлен до тех пор, пока ситуация не будет решена.

Основанием для инициирования этого механизма может стать существенный рост незаконной миграции, отказов во въезде в Шенгенскую зону или безосновательных обращений о предоставлении убежища.

Также отзыв безвизового режима может быть задействован из-за снижения сотрудничества по реадмиссии или увеличения рисков безопасности для стран ЕС.

В правительстве говорят, что угрозы временного возвращения к визовым требованиям для Грузии на данном этапе нет, но есть обеспокоенность некоторых европейских стран увеличением числа соискателей убежища из Грузии.

Германия забила тревогу

В начале марта в Грузию прибыла делегация из Германии для обсуждения связанных с миграцией вопросов с представителями грузинских властей.

Ощутимый рост безосновательных прошений на получение убежища и нелегально находящихся в Германии лиц, согласно сообщению посольства Германии в Грузии, вызывает обеспокоенность правительства Германии и требует быстрого и действенного реагирования.

Согласно заявлению, после введения безвизового режима число соискателей убежища увеличилось втрое. Только в январе до 700 граждан Грузии попросили убежища в Германии. Почти все они получили отказ.

Германия не является исключением. По данным EASO - Европейского бюро поддержки в сфере предоставления убежища, всего в прошлом году в страны ЕС, а также Норвегию и Швейцарию, гражданами Грузии было подано заявок на получение убежища на 35% больше по сравнению с 2016 годом.

Рост прошений на получение убежища более чем на 50% может стать основанием для требования приостановки безвизового режима.

В январе этого года более 53 тыс. человек запросили убежища в странах ЕС, Норвегии и Швейцарии. Из них 1 859 заявок - от граждан Грузии, а это рекордный месячный показатель для Грузии за последние годы.

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Рассказ "беженца"

Темо [имя изменено] поехал в Германию в 2016 году через Австрию, получив туристическую визу. Там он подал заявление на статус беженца, надеясь начать новую жизнь.

"Я рассказал личную выдуманную историю, и на этом основании попросил убежища. Потом меня перевели в распределительный центр где-то на полтора месяца, а потом уже дали жилье в общежитии", - рассказывает он.

Он говорит, что ежемесячно получал пособие в размере 350 евро и мог посещать бесплатную школу для изучения немецкого языка.

Но через полтора месяца на свой запрос о предоставлении убежища он получил отказ. Темо должен был покинуть страну в месячный срок или в двухнедельный срок обжаловать это решение. Процедура обжалования растянулась примерно на полтора года, вспоминает он.

"Потом пришел ответ, что ничего не изменилось, и я должен покинуть страну", - говорит он.

Соискатели убежища из Грузии выбирают, как правило, те страны, которые предлагают мигрантам больше льгот и социальных гарантий, говорит Гогита Гведашвили, директор программ ЕС в Центре безопасности и развития Грузии.

Они зачастую указывают несуществующие причины для того, чтобы получить убежище, и в абсолютном большинстве случаев получают отказ, говорит он.

По словам директора информационного центра НАТО и ЕС Нино Болквадзе, в Германии 98% соискателей убежища из Грузии отказывают, а в масштабе ЕС, по последним данным, этот показатель составляет 97%.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В марте 2018 года грузинские власти вновь запустили информационную кампанию по безвизовому режиму с ЕС

Безопасная страна происхождения

Этим и другим рискам, с которыми столкнутся желающие получить убежище в европейских странах, посвящена уже третья волна информационной кампании по безвизовому режиму, которую власти Грузии вместе с инфоцентром запустили в марте 2018 года.

"В 1990-х было много случаев, когда уезжали и подавали прошение на получение убежища на основании того, что в Грузии нарушались их права, их преследовали и дискриминировали по разным признакам. Сегодня уже иная реальность, и население должно осознать, что злоупотребление возможностями, которые предоставляет ЕС, навредит в первую очередь им самим", - говорит она.

Болквадзе отмечает, что в странах, которые признают Грузию безопасной страной, срок рассмотрения запросов грузинских соискателей убежища занимает около десяти дней, и это значительно сокращает их поток.

Согласно данным грузинского МИДа, восемь стран ЕС и Шенгена уже признали Грузию безопасной страной, и консультации в этом направлении продолжаются.

"Нужно отметить, что список безопасных стран происхождения утвержден не всеми странами ЕС/Шенгена, и есть только у 15 стран. Независимо от процесса утверждения Грузии безопасной страной происхождения, важно сокращение сроков рассмотрения запросов из Грузии на предоставление убежища, и это уже случилось в некоторых странах, к примеру, в Швеции и Германии", - отмечает заместитель министра иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили в письменном ответе Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Грузия во многих странах ЕС считается безопасной страной происхождения

Миграция и криминал

Тамар Хулордава, глава парламентского комитета Грузии по интеграции с Европой, отмечает, что государство выполняет обязательства в рамках визовой либерализации, и это подтверждается в опубликованном в декабре докладе Еврокомиссии.

В целом, процесс визовой либерализации с Грузией оценивается позитивно, и оснований для тревоги, согласно этому докладу, нет, говорит она.

"Доклад был опубликован в декабре, соответственно, тенденции последних месяцев в нем не отражены, когда, видимо, был определенный рост соискателей убежища. Я не могу назвать обеспокоенность, которая была высказана по этому поводу, безосновательной, но надо также отметить, что население Грузии - всего 3 миллиона 700 тысяч человек. Из Грузии не может быть такого большого потока миграции, который мог бы побеспокоить какую-нибудь большую европейскую страну", - говорит она.

Проблемой, которая вызывает недовольство некоторых партнеров Грузии, остается криминальная активность граждан Грузии в ЕС. Эта тема вызывала дискуссии и до вступления в силу безвизового режима, но ситуация, по мнению Хулордавы, не является критической.

Согласно заявлениям грузинских властей, Тбилиси усиливает сотрудничество с правоохранительными органами европейских стран и планирует расширить институт полицейских атташе Грузии.

Кроме того, грузинский парламент хочет усложнить смену фамилии, чтобы этим не злоупотребляли те, кто занимается преступной деятельностью за границей.

Они приезжали на родину, меняли фамилии, а потом опять отправлялись в Европу. Теперь совершеннолетний сможет менять фамилию только раз, за исключением некоторых случаев, связанных с браком или усыновлением.

В поисках выхода

Темо вернулся в Грузию несколько месяцев назад. По его словам, он бы и сегодня поехал за границу, но только с семьей и правом на работу и передвижение.

"Здесь я начинаю работать в восемь утра и работаю иногда до одиннадцати только для того, чтобы выплатить банковские долги. Если бы было право работы с этим безвизовым режимом, конечно, я бы поехал", - говорит он.

По словам Гведашвили, главная причина, которая толкает граждан Грузии на нарушения безвизового режима, - это тяжелое социальное положение в Грузии, поэтому важно вести переговоры с европейскими странами о поддержке легальной трудовой миграции из Грузии.

"У нас очень хороший пример с Польшей, где наши граждане могут в течение шести месяцев легально работать. Достижение аналогичных соглашений с другими странами будет одним из фундаментальных факторов для того, чтобы избежать высоких показателей соискателей убежища из Грузии", - говорит он.

В то время как число запросов из Грузии на получение убежища за последний год выросло, Темо уже не видит смысла пытаться перебраться в Европу беженцем.

"Вот сдашься, это растянется во времени, документы уже испорчены, потому что ты не вернулся, и через четыре-пять месяцев максимум ты получаешь ответ о том, что должен покинуть страну. Ну, или будешь скитаться по странам, пока тебя в итоге все равно не депортируют сюда", - говорит он.