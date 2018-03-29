СМИ России: массовые проверки пожарной безопасности после кемеровской трагедии

В обзоре российских газет за 29 марта:

"Коммерсант": МЧС проверит всех

Торговые центры страны, а также школы, театры и рестораны ожидают массовых проверок пожарной безопасности. "Коммерсант" пишет, что МЧС приступило к тотальному контролю, который был обещан после кемеровской трагедии.

Организации не протестуют и даже сами запрашивают проверки у МЧС, хотя для крупных торговых центров тренировочная эвакуация может вылиться в потерю 5-6 млн руб. выручки и даже прекращение работы. По неофициальным данным, из-за проблем с пожарной безопасностью уже закрыт районный ТЦ "Щелково" на востоке Москвы, сообщает газета.

По данным "Магазина магазинов", в России работают 754 качественных торговых центра общей площадью 22,5 млн кв. м, и большинство участников рынка предсказуемо лояльны к планам МЧС. "Мы сами связались с проверяющими органами, которые сообщили, что мероприятия будут организованы сразу после вынесения необходимых решений", - говорит глава Российского совета торговых центров Булат Шакиров. Он также сказал, что масштабная проверка крупного объекта площадью около 100 тыс. кв. м сотрудниками МЧС может занимать около месяца, это время требуется для обхода всех помещений, тестирования оборудования и оформления документации.

С дополнительными пожарными проверками и учениями придется столкнуться не только девелоперам и управляющим компаниям, но и ритейлерам. Директор по управлению BlackStone Keeping Company Ольга Штода указывает, что в подконтрольных компании торговых центрах в минувшие два дня уже были проведены пожарные учения с участием всех арендаторов.

"Известия": генералы полетят с комфортом

Российские генералы впервые получат возможность с комфортом летать в самолетах по стране и за рубеж за счет минобороны. "Известия" пишут, что речь идет не только о бизнес-классе, но и о редком и самом дорогостоящем первом классе. По сведениям издания, соответствующий приказ военного ведомства, как ожидается, будет подписан в ближайшее время.

Никогда прежде высшим офицерам не были положены такие преимущества, им оплачивали перелеты только в эконом-классе, напоминает газета.

По словам бывшего командующего фронтовой авиацией ВВС России генерал-полковника Николая Антошкина, высшие офицеры теперь смогут гарантированно улететь в нужном направлении, поскольку дорогие билеты всегда остаются в продаже. Генерал также отмечает, что для доставки генералов в командировку, а то и в отпуск использовались самолеты военно-транспортной авиации. Их эксплуатация обходится гораздо дороже любого билета первого класса.

Издание упоминает, что перелеты в первом классе могут стоить очень дорого. К примеру, в прошлом году путешествие российского бизнес-туриста из Токио во Франкфурт стоило больше миллиона рублей.

"Ведомости": обыск как орудие устрашения

Из инструмента следствия обыск превратился в орудие политического устрашения, пишут "Ведомости, ссылаясь на правозащитников. За последние 10,5 года российские силовики получили от судов 1 976 021 разрешений на производство обыска или обследования жилища - это 96,32% от общего числа запросов, подсчитали аналитики "Международной Агоры".

В начале 1990-х годов в России получил распространение термин "маски-шоу", описывающий обыск с силовой поддержкой спецназа как эффективное средство давления на партнеров или соперников по бизнесу, напоминают эксперты "Агоры". Позднее такой инструмент начал применяться и против политических оппонентов власти, а в последнее время распространилась практика серийных обысков.

Так, по данным руководителя избирательного штаба Алексея Навального Леонида Волкова, с лета 2017 года полицейские не менее 150 раз вторгались в помещения Фонда борьбы с коррупцией и региональные штабы Навального.

В офисы "Открытой России" за три года зафиксировано около 50 проникновений. Объектами массовых систематических обысков чаще всего становились представители оппозиционных организаций, а также крымские татары, отмечают эксперты.

Еще одна цель обысков - изъятие электронных устройств с последующим несанкционированным доступом к личным данным, переписке, аккаунтам в соцсетях. Например, в июне 2012 года у Навального при обыске изъяли ноутбук, планшеты и мобильные телефоны, а через две недели у него взломали электронную почту и аккаунт в "Твиттере".

Расширение границ вмешательства правоохранительных органов в различные сферы жизнедеятельности привело к трансформации обыска - из инструмента следственных действий он превращается в своего рода сигнал, который транслируется и воспринимается всеми участниками политических, административных и бизнес-процессов, считает политолог Михаил Виноградов: "Теперь уже важен не столько результат, сколько сам факт проведения обыска - мы наблюдаем рост их числа с подобной мотивацией".

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си