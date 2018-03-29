Рики Мартин сожалеет, что скрывал свою гомосексуальность

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Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мартин только что снялся в сериале "Американская история преступлений: убийство Джанни Версаче"

Пуэрториканский певец и актер Рики Мартин признался, что напрасно тратил силы, скрывая свою сексуальную ориентацию в самом начале музыкальной карьеры.

46-летний Мартин публично заявил о своей гомосексуальности в 2010 году, а недавно вступил в брак с художником Джваном Йосефом, с которым у него двое детей, рожденных от суррогатной матери.

В недавнем интервью журналу Attitude Мартин выразил сожаление, что так долго скрывал свою сексуальную ориентацию.

"Я был тайным гомосексуалистом и заставлял своих партнеров прятаться", - сказал он, признавшись, что некоторых партнеров он просил скрывать нетрадиционную ориентацию в его интересах.

Мартин говорит, что прибегал порой к крайним мерам, чтобы всеми силами избежать пересудов, которые могли бы помешать его карьере.

"Я не кидался в новые отношения, и я даже не имею в виду романтические отношения, я имею в виду любые отношения, потому что я не хотел, чтобы люди слишком хорошо меня узнавали, - говорит певец. - Я даже не мог посидеть поболтать ни с кем из замечательных продюсеров или кинорежиссеров, потому что боялся, что если они проведут со мной в разговорах больше двух часов, то они меня лучше узнают".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мартин подтвердил, что в начале 2018 года связал себя узами брака с художником Джваном Йосефом

Ранее Мартин уже рассказывал, что у него ушли годы на то, чтобы смириться со своей сексуальной ориентацией, и он все еще переживал по этому поводу, будучи на вершине успеха в 1999 году.

"Даже несмотря на то, что у меня были отношения с мужчинами после того, как я расстался со своей первой любовью, я все еще не мог принять себя как гомосексуала", - писал он в своей автобиографической книге.

"Я себя ненавидел"

Энрике Мартин Моралес родился в Пуэрто-Рико и уже в девять лет начал сниматься в телерекламе, а в 12 лет был принят в мальчиковую поп-группу Menudo.

Однако глобальную популярность ему принесла песня на английском языке Livin' La Vida Loca, и тогда же появились первые слухи о его сексуальных предпочтениях.

В 2000 году американская телеведущая Барбара Уолтерс в прямом эфире подняла этот вопрос и несколько раз спросила Мартина, является ли он гомосексуалистом. Позднее она выразила сожаление по этому поводу, назвав свою назойливость неприемлемой.

Однако постоянные пересуды в СМИ на этот счет сильно повлияли на Мартина.

"В какие-то минуты я просто себя ненавидел, - написал он в своей книге. - Потому что это всегда преподносилось сквозь столь негативную призму, как что-то скандальное или плохое, что это только укрепило мое желание отрицать свои эмоции".

Недавно Рики Мартин снялся в роли партнера покойного дизайнера Джанни Версаче в телесериале "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче". По его словам, в эту роль он привнес свой собственный опыт.

"С тем уровенем несправедливости, с которым мы как сообщество сталкивались в те годы, было трудно справиться. Я уже сыграл [в жизни] все эти роли, прежде чем начал сниматься в этом сериале. Так что я просто проживаю это заново", - рассказал он в интервью журналу Attitude.