Дело Скрипаля: какие санкции против России предлагают на Западе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После отравления бывшего российского разведчика к российским деньгам за Западе будут относиться с еще большим подозрением

Ответ западных стран властям России, которых они считают ответственными за отравление в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, может не ограничиться высылкой российских дипломатов.

За этим может последовать очередной виток экономических санкций. Русская служба Би-би-си ознакомилась с идеями на этот счет, которые высказывали западные политики и чиновники.

Арестовать российскую госсобственность в Британии и США

Кто предложил? Премьер-министр Британии Тереза Мэй; посол США в России Джон Хантсман.

В чем суть? Тереза Мэй 14 марта заявила, что в числе ответных мер на отравление Сергея и Юлии Скрипалей Британия "заморозит любые активы российского государства", если обнаружится, что они связаны с угрозой жизни и имуществу британцев.

Посол США в России Джон Хантсман 29 марта не исключил, что США заморозят российские активы в США. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК. До этого США приняли решение выслать 60 российских дипломатов.

Насколько это серьезно? Дипломатическая собственность является неприкосновенной. Это следует из положений Венской конвенции 1961 года. Помещения представительства, а также имущество внутри и средства передвижения пользуются иммунитетом от обыска, ареста, изъятия и других действий.

Но Хантсман в интервью телеканалу РБК заявил о том, что "существуют другие соглашения, достигнутые в разное время, которые тем или иным образом касаются вопросов дипломатической собственности, дипломатических объектов".

Действия США и Британии могут быть обоснованы тем, что Россия использовала эти объекты не по назначению: например, сдавала в аренду. В таком случае эти объекты можно лишить иммунитета, пояснил Русской службе Би-би-си партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев.

Другой вариант: Лондон и Вашингтон могут заявить, что они таким образом отвечают на действия Москвы. Возможность защитных контрмер прописана в резолюции "Ответственность государств за международно-противоправные деяния", которая утверждена генассамблеей ООН. В дальнейшем это может привести к "войне контрмер", предупреждает Дораев.

Ужесточить требования к визам для богатых россиян

Кто предложил? Член британской Палаты общин Рапа Хак.

В чем суть? Речь идет о визах для инвесторов (Tier 1 Investor visa), которые дают тем, кто обещает вложить в британские облигации или акции минимум 2 миллиона фунтов. Спустя несколько лет такие люди могут претендовать на вид на жительство в стране. Чем больше сумма инвестиций, тем быстрее можно получить вид на жительство, а затем и гражданство.

Насколько это серьезно? Требования к инвесторским визам уже менялись в 2015 и 2016 годах, напомнила глава британского министерства внутренних дел Эмбер Радд. В частности, был принят закон "О криминальных финансах", который позволяет государству арестовать любой актив стоимостью от 50 тысяч фунтов, если он был приобретен на средства сомнительного происхождения. После реформы число выданных виз Tier 1 резко сократилось.

"Я попросила своих сотрудников посмотреть, какие реформы мы можем продолжить, а также изучить меры, принятые за пару прошедших лет", - сообщила глава МВД Британии.

После отравления Скрипаля власти решили присмотреться к действующим инвесторским визам 700 россиян. Прежде всего это касается разрешений на въезд, которые были выданы до изменения порядка выдачи, то есть до 2015 года.

Запретить инвесторам покупать российские гособлигации

Кто предложил: глава комитета иностранных дел Палаты общин Том Таджендхэт.

В чем суть? Запретить крупнейшим европейским клиринговым компаниям, таким как Euroclear и Clearstream, обслуживать операции с российскими государственными облигациями. Клиринговые компании отвечают за расчеты по еврооблигациям.

Если это произойдет, то российские бонды не смогут перепродаваться на вторичном рынке, что будет ограничивать доступ европейских и американских инвесторов к их покупке.

Насколько это серьезно? Премьер-министр Британии Тереза Мэй согласилась рассмотреть предложение.

Инициативу прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он заявил, что Кремль очень внимательно наблюдает за ситуацией с возможностью введения санкций против госдолга.

Заместитель главы российского минфина Алексей Моисеев сказал журналистам, что введение ограничений на российский долг - это "очень плохо".

"Это будет плохо не только для нас, но и для тех инвесторов, которые все эти ценные бумаги уже купили. Не очень понятно, что они с этими ценными бумагами будут делать", - цитирует его агентство Рейтер.

В начале марта Россия разместила еврооблигации на 4 млрд долларов. Среди них - 11-летние новые облигации на 1,5 млрд долларов и дополнительный выпуск бондов с погашением в 2047 году.

В итоге инвесторы из Британии купили половину дополнительного транша и выкупили 22% нового выпуска. Также среди крупных покупателей были инвесторы из России и США.