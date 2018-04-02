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Заявление: Число туристов, въезжающих в Россию из США, за первые три квартала 2017 года увеличилось на 25%.

Вердикт: Согласно данным Федеральной службы безопасности, - да, действительно увеличилось. Туристический поток из США в Россию стабильно рос с 2014 года.

Антироссийская пропаганда привела к резкому увеличению туристов, приезжающих в Россию из США в 2017 году, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

"Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, и у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть", - сказал Сафонов в интервью газете "Известия".

В последние годы в американских СМИ много говорят о России. Американские спецслужбы обвиняли Москву во вмешательстве в президентские выборы в США. Кроме того, в конце марта президент Дональд Трамп выслал из страны 60 российских дипломатов в качестве ответной меры на отравление в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Вину за это нападение Лондон возложил на Россию. Официальная Москва отрицает свою причастность и к отравлению, и к попытке вмешаться в ход выборов.

Согласно данным Пограничной службы ФСБ, общее количество въехавших в Россию иностранных граждан с января по сентябрь 2017 года выросло на 25%, по сравнению с предыдущим годом. Общая цифра за 12 месяцев 2017 даже еще чуть выше - 26%.

Однако число въехавших в Россию туристов из США - если учитывать все категории, включая деловые поездки, - за это время возросло на 18%.

Рост соответствующих показателей наблюдается с 2015 года, то есть турпоток начал восстанавливаться уже через год после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины.

Тогда Российский союз туриндустрии (РСТ) отмечал, что туристы из Европы и США не едут в Россию из-за напряженной политической обстановки.

Сейчас число туристов выше, чем было до конфликта, несмотря на то, что Госдепартамент США рекомендует американцам избегать поездок в Россию из-за "террористической угрозы и притеснений".

"Граждане США в России часто становятся жертвами злоупотреблений, насилия и вымогательств со стороны чиновников и полицейских", - говорится в предостережении на официальном сайте ведомства, которое также призывает граждан США не посещать Крым и Северный Кавказ.

Всемирная туристская организация при ООН статистику за 2017 год о турпотоке из Соединенных Штатов в Россию еще не опубликовала. В 2016 году, согласно ее данным, число туристов возросло, но незначительно, лишь на 1%.

В то же время после отравления Скрипалей в Солсбери, посольство России в Лондоне в своем "Твиттере" призывает британцев посетить Россию.

Как и в случае с американцами, число британцев, посетивших Россию в 2017 году, тоже выросло. Однако не так заметно, как в случае с гражданами США.

Согласно российской официальной статистике, в 2015-2016 годах из Британии в Россию приезжало меньше туристов, чем до начала вооруженного конфликта на востоке Украины.

Общее число граждан Британии, посетивших Россию с 2015 года, выросло незначительно, оставшись на уровне 190 тыс. визитов.

По словам Андреа Годфри из турагентства Regent Holidays, которая отвечает за российское направление, после отравления в Солсбери отмечается некоторое снижение количества заказов.

Официальная российская статистика за этот период пока недоступна.

Также остается под вопросом, как политическая ситуация отразится на числе посетителей Чемпионата мира по футболу, который Россия принимает этим летом.

По словам Годфри, в ее компании количество заказов выросло по сравнению с абсолютным падением в 2015 году из-за сбитого летом 2014 года боинга "Малазийских Авиалиний".

Транссибирская магистраль и Санкт-Петербург остаются привлекательными направлениями для британцев и американцев, поэтому даже если в этом году количество поездок снизится, в следующем оно снова возрастет, считает эксперт.

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"Антироссийская пропаганда"

Трудно сказать, мотивируются ли люди политической ситуацией, когда собираются в отпуск, однако некоторые представители российской туристической индустрии и в самом деле полагают, что повышенное внимание американских СМИ к России влечет туда все больше американцев.

Заместитель директора Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии Павел Румянцев утверждает, что туристической отрасли России на руку любая реклама, даже негативная. Она не отпугивает туристов. Напротив, они едут сюда, чтобы понять современную Россию, говорит Румянцев.

"В глазах американских туристов есть два образа России: в политическом отношении страны могут быть чем-то вроде соперников и соревноваться за власть на международной арене, но простых русских людей считают дружелюбными, гостеприимными и добросердечными".

Не последнюю роль играет и обменный курс. По словам Румянцева, доступные цены на внутренний транспорт и жилье также способствуют притоку туристов.