Зачем блокируют эвакуационные выходы из торговых центров?

Правообладатель иллюстрации DMITRY SEREBRYAKOV/AFP Image caption При эвакуации из ТЦ "Зимняя вишня" все специально предназначенные для этого выходы оказались заблокированы

МЧС России подтвердило, что все эвакуационные выходы в сгоревшем ТЦ "Зимняя вишня" были закрыты. Русская служба Би-би-си разбиралась, как обстоит дело в других торговых центрах по всей России.

Министерство опубликовало подробности операции по эвакуации из кемеровского торгового центра. Из официального сообщения ведомства следует, что в ТЦ после начала пожара царила неразбериха. Начальник службы пожаротушения Андрей Бурсин, первым прибывший на место пожара, заявил: "Все эвакуационные выходы были закрыты, все до одного".

Обстоятельства трагедии в Кемерово спровоцировали масштабную дискуссию о пожарной безопасности торговых центров. И вопрос доступности эвакуационных выходов стал одним из главных.

В Москве активистка Катрин Ненашева решила проверить, как обстоит дело в ТЦ "Охотный ряд". "В Охотном ряду с запасными выходами какой-то казус - на карте указано, что они есть, а по факту на дверях написано "Служебный вход" и "Вход только по карточкам". Двери, естественно, закрыты абсолютно везде", - написала она в своем посте в "Фейсбуке". "Все у нас работает. Все. Двери на магните и откроются при пожаре сами", - успокоил Ненашеву не представившийся сотрудник торгового центра.

В других городах активисты и журналисты столкнулись с той же проблемой. В Саратове сотрудники интернет-издания "Свободные новости" посетили три торговых центра, и везде пожарные лестницы были заблокированы. Представители администрации в одном случае сказали, что "ключ от аварийного выхода находится у охранника", а в другом также объяснили, что при пожаре двери разблокируются автоматически.

Местный блогер и журналист Елена Налимова утверждает, что в одном из этих ТЦ - "Триумф-Молл" - как минимум семь эвакуационных выходов, указанных на плане эвакуации, закрыты или превращены в магазины. "Это грубейшее нарушение - [в торговом центре] висит план, который не совпадает с реальным положением дел", - сказала она Русской службе Би-би-си.

Налимова говорит, что продавцы ТЦ жаловались ей: во время последней пожарной тревоги, когда загорелась машина на парковке, людей из "Триумф-молла" выводили по узким неработающим эскалаторам. В Саратовской области сейчас идут совместные официальные проверки торговых центров.

В Воронеже основатель сообщества "ВКонтакте" "Воот" Владимир Благодырев обнаружил закрытые на магнитные замки пожарные выходы в двух торговых центрах.

В одном из них попасть на эвакуационную лестницу ему удалось лишь на четвертом этаже - двери на втором и третьем были закрыты. Во втором молле Благодырев нашел несколько дверей, запертых на ключ, но большинство выходов, как оказалось, все же оснащены магнитными замками. Они открываются, если происходит подача электричества, рассказал активист Русской службе Би-би-си.

Детская комната. Пути отхода

Руководство "Зимней вишни" обвиняли и в том, что детский центр был на последнем этаже. Хотя по нормам детские зоны в ТЦ и других общественных зданиях должны располагаться не выше второго этажа, чтобы детей было проще эвакуировать. Регулирующие это СНиПы (строительные нормы и правила) были приняты в 2009 году.

В реальности же большинство ТЦ в России размещают такие зоны на последних этажах. Арендная плата на первых этажах выше, и детские заведения не могут себе ее позволить.

К примеру, в московском "Авиапарке", крупнейшем ТЦ в Европе, на третьем и четвертом этажах находятся парк "Кидзания", центры "Паутинка", "Забава". Разрешение на это нужно получить у МЧС и минстроя.

Как пояснили в администрации "Авиапарка", контролеры проводили оценку пожарного риска. "Оценка учитывает все возможные модели поведения людей при максимальной загруженности здания - порядка 100 тыс. человек одновременно", - сообщил представитель торгового центра.

В расположенных в Москве и Подмосковье моллах владельцы нередко предпочитают магнитным замкам систему типа "Антипаника": она позволяет свободно открыть дверь изнутри по ходу движения, просто нажав на продольную ручку. Снаружи ее открыть нельзя.

Собеседник Русской службы Би-би-си Дмитрий, долгое время проработавший в крупном торговом центре в Подмосковье, рассказывает, что там механизмом типа "Антипаника" были оборудованы выходы на всех этажах.

Руководство комплекса, по его словам, внимательно следило за тем, чтобы эвакуационные пути всегда были свободны, и незамедлительно штрафовало арендаторов за оставленные в проходах вещи.

Сейчас Дмитрий работает в строительном гипермаркете, где некоторое время назад случилась внеплановая эвакуация. Люди без проблем вышли в открытые пожарные выходы, рассказывает он.

Противоречат или дополняют?

При этом необходимость обеспечить доступ к эвакуационным выходам входит в противоречие с другими требованиями, когда речь идет о торгово-развлекательных комплексах, убежден журналист и архитектурный критик Григорий Ревзин.

"Я в свое время вышел из состава градсовета Москвы, потому что мы там все время вынуждены были согласовывать торговые центры", - пишет Ревзин в своем "Фейсбуке".

По словам критика, в вопросе организации работы торговых центров сталкиваются три противоречащих друг другу протокола.

"Противопожарный требует максимальной скорости эвакуации и максимального количества выходов. Но протокол антитеррористической безопасности требует затруднения входа и проверки каждого входящего. А протокол охраны от воров требует затруднения выхода, замедления на выходе и возможности проверки. Отсюда лишние с точки зрения безопасности людей и товаров входы-выходы просто не могут не закрывать. Их закрывают везде".

Опрошенные Би-би-си специалисты утверждают, что противопожарные правила и меры антитеррористической безопасности не противоречат друг другу. "Законодатель специально все продумал, и одни требования дополняют другие", - объяснила представитель пресс-службы ГК СЕРКОНС (компания занимается сертификацией в сфере промышленной и пожарной безопасности) Евгения Баранова. По ее словам, [эвакуационные] выходы должны быть открыты всегда, когда в здании присутствуют люди.

Баранова объяснила, что один из распространенных способов организовать быструю эвакуацию изнутри здания и одновременно защиту от несанкционированного проникновения снаружи - двери типа "Антипаника".

Директор крупной сети ресторанов в Москве, пожелавший остаться неназванным, в разговоре с Русской службой Би-би-си назвал бредом предположения о том, что некие нормы антитеррористической безопасности предписывают арендаторам запирать аварийные двери. "Наоборот все **** [крайне настойчиво требуют - Би-би-си] держать все выходы открытыми".

"Боятся краж" и "экономят"

Тем не менее, из судебной практики очевидно, что проблемы с пожарной безопасностью в общественных местах есть во многих регионах России.

В базе судебных дел проекта "РосПравосудие" без труда находятся десятки административных дел, поступивших в суды после проверок пожарной и антитеррористической безопасности. Часто надзорные органы сталкиваются с теми же нарушениями, которые встретили активисты в Саратове и Воронеже.

Так, например, в 2016 году суд в Невельске установил, что в местном торговом центре на втором и третьем этажах и вовсе нет эвакуационных выходов. Инстанция обязала ТЦ обеспечить пути эвакуации.

Можно предположить, что сотрудники ТЦ блокируют эвакуационные выходы (если таковые существуют) вовсе не по недосмотру. В одном из комплексов, который посетил воронежский общественник Благодырев, запертые двери ему объяснили тем, что "боятся краж".

"Система "Антипаника" для дверей - это примерно 20-30 евро на каждую дверь. Представьте, что у вас 1,5 тысячи дверей. В Москве это используется почти повсеместно, но многие собственники в регионах хотят сэкономить. Я прочитал, что многие торговые центры держат эвакуационные двери закрытыми. Например, чтобы никто не мог выйти из торгового зала, украв зубную щетку. Это можно легко решить с помощью сирены, которая включится, если кто-то решит несанкционированно покинуть помещение. В случае эвакуации сирена автоматически выключается. Но это тоже затраты!" - рассказал Би-би-си пожелавший остаться анонимным архитектор, партнер международного архитектурного бюро.

По его словам, сотрудники торговых центров должны очень грамотно действовать при эвакуации, но собственники экономят на учениях. "Представьте, в субботу вы полдня не работаете из-за учений - кинотеатры и магазины потребуют заплатить за простой", - объясняет он.