"Шесть картинок": как Запад высылал российских дипломатов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Премьер Британии Тереза Мэй сумела убедить союзников выступить единым фронтом

Великобритании в считанные дни удалось собрать беспрецедентную коалицию против Кремля и убедить почти три десятка стран выслать российских дипломатов в ответ на отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери.

Но как?

Россия утверждает, что давлением и подлогом, поскольку уверена, что никаких прямых доказательств причастности Москвы представлено не было. Западные чиновники, политики и эксперты говорят, что доказательств было достаточно.

Русская служба Би-би-си разбиралась, кто, как и с кем договаривался и как принималось решение.

"Провал Терезы Мэй"

Россия отрицает причастность к инциденту, а Запад утверждает, что никто другой не мог отправить перебежчика в реанимацию боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

Прямых доказательств доставки и применения российскими спецслужбами "Новичка" в Англии публике представлено не было. Россия утверждает, что их нет вовсе, и свидетельством тому называет брифинг британского посла в Москве 22 марта.

Лори Бристоу собрал в тот день около 80 аккредитованных в Москве иностранных дипломатов, чтобы изложить британскую версию трагических событий в Солсбери. За день до этого аналогичный брифинг для иностранного дипкорпуса организовал российский МИД. По мнению британцев, он изобиловал "весьма неприятными случаями личных оскорблений и дезинформации".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Послы съехались в МИД России 21 марта. Через день они отправились к Бристоу.

На ответном брифинге Бристоу "рассказал о том, как отреагировали власти Великобритании на нападение в Солсбери и почему они возлагают вину на Россию", сообщило посольство Великобритании. В тот же день британский МИД опубликовал полный текст выступления и его перевод на русский язык.

Свое выступление посол сопроводил визуальной презентацией из шести слайдов, которую через неделю опубликовала российская газета "Коммерсант". Публикация возмутила официального представителя российского МИДа Марию Захарову.

"На основе шести картинок приняты решения об ответственности государства в химической атаке", - написала она у себя в "Фейсбуке".

"Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением".

Секретные материалы

Пост Захаровой ретранслировал на всю страну "Первый канал" - основной источник информации для населения России.

Телеведущий сообщил, что на брифинге Бристоу были представлены "секретные материалы", представляющие собой "доказательства Великобритании по делу Скрипаля, которые Лондон использовал для давления на другие страны". Телеканал назвал их "примитивной компьютерной презентацией".

Британский МИД ответил симметрично - саркастическим твитом.

Социальным сетям Форин-офиса раскрутка не помешает: пост Захаровой в "Фейсбуке" расшерили 2000 раз, тогда как ролики в Youtube-канале британского МИДа о позиции Лондона, фактически повторящие слайды посла, к моменту скандала едва набрали по сотне просмотров.

Присутствовавшие на брифинге Бристоу дипломаты ставят под сомнение версию о шести секретных слайдах, убедивших США, Европу и союзников выслать российских дипломатов.

"В ходе встречи информация конфиденциального или секретного характера не обсуждалась", - сообщило Русской службе Би-би-си посольство Латвии в Москве.

Источник в британском правительстве сказал, что на слайдах, сопровождавших брифинг посла, была визуально представлена информация, до этого озвученная Терезой Мэй в парламенте.

"Этот документ полностью соответствует тому, что премьер-министр сообщила в публичном выступлении", - сказал он Русской службе Би-би-си.

Прямые контакты

"На этой встрече мы не просили другие страны высылать российских дипломатов", - ответило британское посольство на вопрос о закрытом брифинге Бристоу.

Для этого Лондон напрямую общался с союзниками.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption День прощания в российском посольстве в Лондоне 20 марта

"Учитывая серьезность происшествия, Великобритания имела целую серию других контактов - как двусторонних, так и многосторонних - с международными партнерами на всех уровнях", - говорится в ответе посольства на вопросы Русской службы Би-би-си.

МИД Литвы на вопрос о московской презентации ответил, что Вильнюс "принял решение о высылке российских дипломатов в результате прямых консультаций с партнерами в Великобритании по дипломатическим каналам, а также после консультаций с другими странами-членами ЕС".

Так же поступила Латвия.

"Решение было принято Латвией после заседания Евросовета 22 и 23 марта, в координации с партнерами по ЕС и НАТО", - сообщило латвийское посольство в Москве.

"Мэй сработала превосходно"

В масштабной внешнеполитической операции были задействованы и политики, и спецслужбы, и дипломаты, уверен бывший представитель Великобритании в ООН Марк Лайалл Грант.

"И те, и другие, и третьи. Разумеется, и глава Форин-офиса, и другие министры были вовлечены в этот процесс", - сказал он Би-би-си.

"Несомненно, часть звонков совершила лично премьер-министр. И полагаю, мой преемник общался со своими коллегами в Европе и других ключевых странах-союзниках", - сказал Грант, занимавший пост советника правительства по национальной безопасности с 2015 по 2017 годы.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption День 22 марта Мэй провела в компании европейских лидеров в Брюсселе

Аврал не обошел стороной дипломатов.

"Каждый посол напрямую связывался с властями страны пребывания, чтобы объяснить причины, по которым мы приняли решение, и преложить им последовать нашему примеру", - сказал Грант вечерней программе BBC Radio 4.

Мэй лично убеждала глав других государств выступить единым фронтом, говорит её однопартиец Том Тугендхат, глава комитета иностранных дел Палаты общин британского парламента:

"Премьер-министр задержалась в Брюсселе на целый день и она лично представила доказательства в предельно ясной форме. Буквально только что я разговаривал с президентом Эстонии (Керсти Кальюлайд), и она очень лестно отзывалась о работе, которую проделала Тереза Мэй, чтобы собрать международную коалицию".

"Я считаю, что и она, и Форин-офис сработали превосходно", - сказал Тугендхат.