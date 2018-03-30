Невероятное путешествие потерянного в море фотоаппарата

Правообладатель иллюстрации Park Lee Image caption Камень? Нет, это фотоаппарат после двух лет в морской воде

Невероятная история везения о фотокамере, потерянной в море более двух лет назад и обнаруженной лишь недавно, завершится возвращением ее владельцу.

Фотоаппарат выбросило на пляж Тайваня. Он был покрыт морскими водорослями и наростами и внешне мало походил на фотокамеру, но благодаря водонепроницаемому чехлу прекрасно сохранился.

Фотоаппарат обнаружили школьники и их учитель. Они решили найти владельца, разместив сообщение о находке в "Фейсбуке".

И им это удалось буквально за один день.

"Я не могла поверить, - рассказала Би-би-си владелица фотоаппарата Серина Цубакихара. - Я сильно удивилась, когда знакомый рассказал мне об этом и отправил пост [из "Фейсбука"] с фотографиями".

Правообладатель иллюстрации Serina Tsubakihara Image caption Фотография с найденной камеры, которая, казалось, была безвозвратно утеряна

Студентка японского университета отдыхала на острове Исигаки, префектура Окинава, который находится в 250 км от Тайваня. Там она и потеряла фотокамеру.

"Я ныряла с аквалангом и потеряла свой фотоаппарат после того, как у одного из моих знакомых закончился кислород, и ему потребовалась моя помощь".

Подводная одиссея

Это было в 2015 году, и когда Цубакихара выпустила фотоаппарат из рук, она была уверена, что больше никогда его не увидит.

Но камера, находившаяся в водонепроницаемом чехле, отправилась в собственное путешествие.

Правообладатель иллюстрации Serina Tsubakihara Image caption Самые последние фото датировались 2015 годом

Она преодолела расстояние в несколько сотен километров и в итоге оказалась на пляже Тайваня.

Там ее и нашли ученики начальной школы, пришедшие туда, чтобы навести порядок на пляже.

"Фотокамеру обнаружил 11-летний мальчик", - рассказала Би-би-си учительница Парк Ли.

Чехол больше напоминал камень. Он был полностью покрыт морскими наростами и ракушками.

"Мы сначала подумали, что она сломана, но затем случайно удалось отломить один из наростов на чехле, за которым мы увидели кнопку для открытия камеры", - отметила она.

Правообладатель иллюстрации Park Lee Image caption Чехол прекрасно сохранил фотоаппарат

За время нахождения в море внутрь чехла не попало ни капли воды, и камера внутри неплохо сохранилась.

"Еще удивительнее то, что один из мальчиков нажал кнопку включения, и выяснилось, что в фотоаппарате по-прежнему оставался заряд!"

Поиск владельца

Вернувшись в школу, Ли и ее ученики обсудили, как поступить с находкой.

"Некоторые дети считали, что мы заслужили камеру и можем оставить ее себе. Другие предложили попробовать найти владельца. В итоге мы все начали думать, как это лучше всего сделать".

Ли сказала, что поначалу у них были сомнения в том, можно ли посмотреть фотографии в фотоаппарате и разместить их в интернете, но это показалось лучшим способом найти владельца.

Правообладатель иллюстрации Serina Tsubakihara Image caption Камера преодолела сотни километров, перед тем как оказаться на пляже Тайваня

Некоторые фотографии были сделаны в Японии, что натолкнуло на мысль о том, что владелец камеры - японец. Поэтому сообщения в "Фейсбуке" были на двух языках - китайском и японском.

За один день сообщением поделились более 10 тыс. раз, и в итоге его прочитала Серина Цубакихара.

"Мне так повезло, и я очень счастлива, что благодаря этой чудесной возможности я испытала доброту людей в моей жизни. Эти фотографии напоминают мне о значимых моментах прошлого, они заставили меня пережить их заново", - рассказала она.

Она сообщила Би-би-си, что планирует посетить Тайвань в июне, чтобы отблагодарить учителя и школьников и забрать свою пропажу.