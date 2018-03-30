Пресса Британии: эксперты о новых версиях в деле Скрипаля

В обзоре британской прессы за 30 марта:

Эксперты о новых версиях в деле Скрипаля

В расследовании отравления бывшего двойного агента Сергей Скрипаля намечаются подвижки: сначала полицейские заявили, что нервно-паралитический яд "новичок", которым отравили бывшего разведчика, был нанесен на ручку его дома, теперь его дочь, 33-летняя Юлия Скрипаль, пришла в сознание, пишет Daily Telegraph.

Как пишет газета со ссылкой на свои источники, людей, которые нанесли отравляющее вещество на входную дверь дома Скрипаля, вероятно, было несколько.

"Следствие опасается, что метод, которым воспользовалась, как подозревают, группа убийц из России, дал исполнителям возможность уехать из страны через несколько часов после преступления".

"Нанеся нервно-паралитический токсин на входную дверь в ночь на воскресенье или позже, они располагали достаточным количеством времени, чтобы добраться до аэропорта Хитроу или Гатвик и улететь из Британии еще до того, как Скрипали потеряют сознание от воздействия яда", - пишет газета.

"Если предположение, что кто-то нанес какое-то вещество на входную дверь, верно, и это не перекрестная контаминация, то тот, кто это сделал, мог потом сбежать незамеченным по проходу сбоку от дома - кажется, его не покрывают камеры наблюдения", - говорит бывший сотрудник британских спецслужб Дэвид Видесетт.

Хамиш де Бреттон-Гордон, ранее возглавлявший в британской армии объединенный полк химической, биологической, радиационной и атомной защиты, говорит, что применить "новичок" могли только хорошо натренированные оперативники.

"Скорее всего, в нанесении вещества участвовали один или два человека. Агенты, применяющие "новичок", знают, как отсрочить действие токсина. Они надеялись, что яд будет обнаружен намного позже, а еще они надеялись, что мы ничего не заподозрим, потому что не сможем распознать токсин", - говорит он.

Подозреваемые, скорее всего, тщательно готовили операцию и заметали следы, говорит де Бреттон-Гордон. "И вновь это указывает нам на ФСБ", - резюмирует эксперт.

Протесты в Волоколамске и "хороший царь"

"Вонь от свалки "Ядрово" можно вынести, только если ветер дует не в твою сторону. Когда ветер меняется, запах сбивает с ног - это смесь бензина и едкой серы, которая забивает вам нос и лезет в глотку", - начинает репортаж со свалки "Ядрово" в Московской области корреспондент Guardian Эндрю Рот.

Запах от свалки "Ядрово" был всегда, но когда десятки детей в Волоколамске обратились за медицинской помощью, жалуясь на недомогание, близлежащий Волоколамск стал центром протеста.

Однако этот протест вряд ли коснется президента Владимира Путина, констатирует Рот.

"Хороший царь, плохие бояре", - так звучит русская поговорка. "Если бы Путин знал", - вздыхают местные".

"Мы не против Путина, мы даже за Путина", - говорит 55-летняя Елена Румянцева, когда репортер спрашивает ее, повлияло ли происходящее на ее отношение к президенту. "Мы сами не справляемся, попросим Путина. Привлечем его внимание. Только Путин", - описывает происходящее Рот.

Похожая картина в Кемерове, где 64 человека погибли в пожаре в торговом центре "Зимняя Вишня".

"На Путина смотрят как на потенциального арбитра в этом деле, несмотря на то, что он назначил губернатора, который с 1997 года управлял регионом, как персональным княжеством. У инициативной группы местных жителей, встретившихся с Путиным, была одна большая просьба - чтобы президент взял расследование пожара под личный контроль", - отмечает журналист.

"Протесты 2011 года, самые серьезные и масштабные за 18 лет путинского правления, подпитывались малыми группами людей, которые хотели бороться с коррупцией, или защитить лес, а поддерживали их либералы среднего класса и отдельные левые. Однако с тех пор Кремль явно научился лучше контролировать протест", - пишет газета.

"В Волоколамске протесты подогревается неуверенностью в официальной версии. Припаркованный рядом грузовик МЧС показывает жителям статистику, которая обновляется в режиме реального времени. "Даже сейчас они врут", - говорит активистка Румянцева".

"Кто-то из пострадавших считает, что правительство или управляющие свалкой скрывают информацию от жителей. Другие уверены, что всему виной - откаты местным чиновникам. Однако почти никто не считает, что вина лежит на Путине", - резюмирует автор.

Солсбери возвращается к жизни

Корреспондент таблоида Daily Mirror поехал в городок Солсбери, куда после нападения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля съехались журналисты и были введены войска химзащиты. Поговорив с местными жителями, журналист узнал, как город оправляется от шока.

"Наконец-то центр города вернулся к жизни - торговцы кричат у прилавков, ходят с колясками молодые мамы и парочки со стаканчиками "флэт уайт". Даже фургон с мороженым продает порцию за порцией, несмотря на дождь".

"Мы не боимся химической войны, но нам не нравится платить за парковку", - говорит настоятель местной церкви. В центре города только что ввели бесплатную парковку.

"Пришло время начать бороться и показать русским, кто здесь хозяин", - говорит 40-летняя мать Эбби Нэнсон.

"Моему сыну очень понравилось всеобщее возбуждение и вертолеты, сирены. Здесь ведь не Гильменд, а графство Уилтшир", - делится Нэнсон, пришедшая на рынок с трехлетним сыном Лукой.

Ресторатор Энди Григг сожалеет, что его не было в городе 4 марта, когда Скрипаля нашли без сознания.

"Один мой друг, который был как раз рядом, до сих пор носит то же самое пальто и брюки, что были на нем в тот день. Он ничего не стирал и не сжигал, и ничего с ним не произошло", - рассказывает Григг.

11 марта власти рекомендовали жителям города постирать одежду, на которую, возможно, попал "новичок", но сделали это не все.

"Мы все были здесь, в самом центре событий, но если уничтожать одежду по велению властей, то мы останемся ни с чем", - говорит еще один собеседник таблоида.

"Многие из нас были в парке. У некоторых моих друзей из осторожности забрали одежду. Они теперь не в безопасности, им просто холодно. У нас есть о чем волноваться, кроме "новичка", - говорит мужчина.

Однако некоторые жители все же последовали совету властей.

"Когда мы узнали, насколько это серьезно, мы сожгли всю нашу одежду в саду", - рассказывает работник IT-компании Пол.

"Я разбил телефон молотком, завернул в два пакета и выбросил в мусор. Мы были просто в ужасе", - добавляет Пол.

Обзор подготовил Артем Воронин, bbcrussian.com