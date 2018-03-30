СМИ России: трагедия "Зимней вишни" может повториться

В обзоре российских газет за 30 марта:

"Ведомости": строители ТРЦ пренебрегают требованиями

Система надзора сбоит, бизнес экономит на строительстве и эксплуатации, проверки и учения проводятся формально и нерегулярно, пишут "Ведомости". Газета публикует большое расследование и объясняет, почему трагедия "Зимней вишни" может повториться.

Эксперты рассказали, что в течение последних 20 лет система надзора в России постепенно превращалась из единой в разрозненную, а в 2007 году произошел окончательный раскол целостной системы нормирования строительства зданий.

Бывший советник председателя центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества Денис фон Мекк и управляющий партнер PFM Solutions Евгений Гриханов объяснили журналистам, что проектирование, строительство и надзор осуществляют три разные инстанции, у которых нет единого понимания всей картины.

Фон Мекк отмечает, что бизнес становится заложником несогласованности действий различных ведомств, а между самими ведомствами есть противоречия. Антитеррористические требования противоречат противопожарным.

"Так было всегда, еще в советское время вневедомственная охрана требовала ставить решетки на окнах, а пожарные - чтобы они беспрепятственно открывались", - подтверждает слова экспертов пожарный одного из отделов надзорной деятельности, подчиняющегося ГУ МЧС по Москве.

К тому же в России до сих пор отсутствует свод универсальных правил для строительства торговых центров (ТРЦ), как это сделано, например, для высотных зданий (т. е. общественных выше 50 м и жилых выше 75 м), отмечает фон Мекк. Есть строительные нормы и правила, которые предполагают наличие проекта для строительства любого капитального здания, указывает Гриханов.

Но есть законный способ начать строительство объекта любой сложности - специальные технические условия (СТУ). По сути, это нормы, разработанные и утвержденные для конкретного объекта капитального строительства, говорит фон Мекк. СТУ могут не отвечать каким-то общим нормам, но формально это не нарушение, а допущение в отношении отдельно взятого объекта с указанием компенсирующих мер для обеспечения противопожарной безопасности, рассказывает Гриханов.

Сегодня в России почти все крупные ТРЦ строятся на основании СТУ, констатируют фон Мекк и Гриханов. Самый яркий пример, указывает пожарный инспектор одного из отделов надзорной деятельности, подчиняющегося ГУ МЧС по Москве, - размещение детских игровых зон. Согласно утвержденным строительным нормам и правилам, их следует размещать не выше второго этажа и не дальше 20 м от запасного выхода.

Однако на практике собственники согласовывают СТУ, и детские площадки появляются на 3-4 этажах. Один из немногих примеров размещения детских заведений на первых этажах - торговые центры "Мeга" шведского гиганта IKEA. Там и в случае ЧП эвакуация детей осуществляется по отдельной схеме и по безбарьерным путям.

В России, по данным консалтинговой компании CBRE, 764 профессиональных торговых центра, в этом году ожидается открытие еще 29-ти. Кризисы не способствуют тому, чтобы девелоперы и строители уделяли повышенное внимание системам безопасности, замечает Гриханов. Стандартные способы экономии - заменить оригинальные материалы дешевыми аналогами, не закончить монтаж и пусконаладку противопожарной системы в расчете на то, что это сделает в будущем служба эксплуатации здания.

История с "Зимней вишней" может повториться в других торговых центрах страны, считает топ-менеджер крупной управляющей компании. И предпосылки уже были: в 2017 году практически полностью сгорел подмосковный строительный рынок "Синдика", крупные пожары случились в московских ТРЦ "Рио" на Дмитровском шоссе и "Филион", напоминает газета.

РБК: возможность для встречи Путина и Трампа сохраняется?

Посол США в России Джон Хантсман в четверг был вызван в МИД, где его проинформировали об ответных мерах на высылку российских дипломатов, рассказал глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

РБК комментирует высылку дипломатов и напоминает, что персонами нон грата объявляются 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генконсульства в Екатеринбурге. Они обязаны покинуть территорию России до 5 апреля. Кроме того, закроется консульство в Санкт-Петербурге.

Лавров рассказал, что Москва предложила созвать во вторник, 2 апреля, внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), "чтобы добиться нормального разговора <...> и установить истину" по делу Скрипаля. На нем, по словам Лаврова, российская сторона намерена предъявить конкретные вопросы, которые ранее уже задавала.

Принятые меры можно охарактеризовать как "адекватные и взвешенные", считает директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев. "Совершенно нормальная реакция, которая оставляет двери открытыми для продолжения отношений", - говорит эксперт.

Кроме того, по его мнению, после публичной высылки дипломатов уже в рабочем порядке будет возможно вернуть на их место других. Несмотря на принятые меры, сохраняется возможность для диалога, в том числе проведение встречи Путина и Трампа, о которой они договорились в ходе телефонного разговора 20 марта, добавляет Ознобищев.

"Коммерсант": жители Волоколамска добились введения ЧС

Власти Волоколамского района объявили о введении режима ЧС из-за свалки в "Ядрово", пишет "Коммерсант". Именно этого требовали жители на митинге в четверг.

По оценкам активистов, на площади у администрации собрались около 6 тыс. человек. Протестующие заявили об "экологической катастрофе" и потребовали обнародовать информацию о токсичных газах.

И. о. главы района Андрей Вихарев заявил о 12-кратном превышении допустимого порога загрязнителей в воздухе. Житель Волоколамска Вадим Сотов рассказал, что напряженность в городе нарастает, ее не снизили ни обещания властей урегулировать проблему "Ядрово", ни отставка главы района Евгения Гаврилова после митинга 21 марта. По словам Сотова, инициативная группа пригласила независимых экспертов, ссылаясь на которых, жители заявляют: ПДК по сероводороду превышена от 85 до 126 раз.

По мнению экспертов, проблемы в области обращения с отходами в Подмосковье усилились в том числе после закрытия в июне 2017 года крупнейшего в регионе мусорного полигона "Кучино" (Балашиха). Всего сегодня в Московской области работают 15 полигонов (еще 24 полигона закрыты) по обращению с твердыми бытовыми отходами, на часть из них были перераспределены отходы, которые ранее направлялись в "Кучино".

"У большинства из действующих полигонов есть проблемы", - говорит глава партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин. Это "Алексинский карьер" в Клинском районе, "Тимохово" в Ногинске, "Воловичи" в Коломне и "Торбеево" в Люберцах. Значительная часть московского мусора свозится на эти четыре полигона и в "Ядрово".

"Весь мусор из Зеленограда идет в "Ядрово", также туда направляются отходы из Строгино, Митино и всех районов в этом направлении. А если закрыть "Ядрово", все это пойдет в "Алексинский карьер". Полигоны перегружены, везде не соблюдается нормативный прием отходов, то есть везде можно сейчас проверить и любой полигон по итогу проверки закрыть", - считает Закондырин.

"Известия": российские клиники принимают иностранцев

В прошлом году самым популярным направлением медицинского туризма в Россию стала стоматология, пишут "Известия", ссылаясь на исследование экспертно-аналитического центра РАНХиГС.

В прошлом году медицинскими услугами, оказываемыми в России, заинтересовались 110 тыс. иностранных туристов, 44% из них воспользовались услугами зубного врача. Другими популярными медицинскими направлениями в России стали гинекология и урология, на которые пришлось в совокупности 25%, еще 10% - на пластическую хирургию.

Наибольшим успехом у иностранцев пользуются стоматологи из таких городов, как Воронеж, Рязань и Владимир. Лечение других заболеваний проходило в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и других городах. В исследовании РАНХиГС подчеркивается: на лечение иностранные туристы приезжали в основном из таких стран, как Китай, Южная Корея, Япония и Вьетнам. Хотя спрос на российскую медицину наблюдается и среди европейцев, например, из Финляндии и Германии.

Сейчас в России цена на стоматологические услуги в долларовом исчислении до 80% ниже, чем на родине интуристов. "Мы прогнозируем, что рынок этого вида туризма будет развиваться. Конечно, необходимо повышать качество сервиса, который предоставляется нашим гостям", - отметил директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

Согласно госпрограмме, до 2025 года поток иностранных туристов, приезжающих в Россию лечиться, должен ежегодно составлять около 500 тыс. человек, а в экономику страны должно поступать 13 млрд рублей. В минздраве ранее говорили, что Россия за семь-восемь лет может войти в пятерку самых популярных стран для медицинского туризма.

Что еще почитать:

Совместное расследование "Новой газеты" и телеканала "Дождь" о гольф-империи Виктора Христенко. После ухода из правительства бывший министр промышленности стал владельцем гольф-полей, одна только земля под которыми стоит миллиарды рублей.

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си