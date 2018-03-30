10 главных фотографий недели

Пожар в Кемерове, снос башни в Екатеринбурге, визит Ким Чен Ына в Китай и другие самые важные и интересные события недели в фотографиях.

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Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове тушили больше суток.

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Мемориал, возникший у стен сгоревшего кемеровоского ТЦ. К зданию, в котором погибли 64 человека (в основном дети) жители города несли цветы, записки, мягкие игрушки и свечи.

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В Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню. Большую часть снесли взрывом, остальное разберут вручную. Строительство башни началось в 1983 году, заморозили строительство в 1991 году. Сооружение высотой 220 метров считалось самым высоким в городе.

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24 марта тысячи молодых людей вышли на улицы Нью-Йорка, протестуя против распространения огнестрельного оружия. Марш был организован выжившими после стрельбы в школе в Паркленде, Флорида, произошедшей 14 февраля. Тогда погибли 17 человек.

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На фото - калифорнийская пустыня. Сюда свозят выкупленные у владельцев автомобили Audi и Volkswagen. В результате нашумевшего дизельного скандала компания Volkswagen вынуждена была выкупать автомобили с двигателями TDI, которые не соответствовали заявленным показателям вредных выбросов.

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В Париже почтили минутой молчания память подполковника Арно Бертрама, полицейского, который предложил обменять себя на заложника в ходе атаки экстремистов на юго-западе Франции (в Каркассоне и Требе). Бертрам получил тяжелое огнестрельное ранение в ходе штурма магазина и стал четвертой жертвой серии нападений, произошедших 23 марта.

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Первый с 2011 года зарубежный визит лидера КНДР Ким Чен Ына - в Китай. Поезд отправляется с платформы вокзала в Пекине, где Ким Чен Ын был радушно встречен лидером КНР Си Цзиньпином.

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Это романтичное фото цветущего луга - о борьбе с наркоторговлей в Мексике. Несмотря на все усилия местной полиции, в стране продолжают незаконно культивировать опиумный мак (на фото - как раз маковая плантация) и производить опиумную камедь.

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Ничего необычного. Просто конкурс красоты альпак, устроенный международным центром в Телфорде, графство Шропшир, Великобритания. Альпаку-победителя удостоили титула суперчемпиона. Победителя выбирали в двух категориях - Уакайа (самый распространенный вид шерсти альпак) и Сури (считается самой ценной шерстью в мире).

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Футбольный матч у берегов Гренландии. Сотрудники береговой охраны Норвегии азартно гоняют мяч на льдине.

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