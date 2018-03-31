Пожар в Кемерове, смерть Мавроди, скандал вокруг Facebook: что вы могли пропустить
Мы собрали семь популярных публикаций, которые напомнят вам о самых важных событиях уходящей недели и расскажут о том, что вы могли пропустить.
1. "Это был поджог": о чем рассказали задержанные после пожара в Кемерове
Глвным событием на этой неделе в России стал произошедший 25 марта пожар в торговом центре в Кемерове. За несколько дней после трагедии было высказано несколько версий произошедшего. Задержанные руководители и сотрудники торгового центра, где при пожаре погибли более 60 человек, заявили журналистам, что ТЦ мог сгореть в результате поджога, а пожарная сигнализация была отключена кем-то за 15 минут до начала пожара.
2. Западные страны выслали 140 российских дипломатов. Но у России их тысячи
Более двух десятков стран выслали российских дипломатов в связи с отравлением в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Однако 140 дипломатов - это лишь небольшая часть российского международного присутствия. У России 242 представительства по всему миру - 143 посольства, 87 консульств и 12 других дипломатических миссий. Как высылка такого количества дипломатов отразится на международном дипломатическом присутствии России? Объясняет эксперт Алекс Оливер.
3. Племянница Скрипаля: Сергей не просил у Путина разрешения вернуться
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля считает, что он не обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой разрешить ему вернуться в Россию. В интервью Русской службе Би-би-си Виктория Скрипаль подчеркнула, что уверена в этом.
4. Тысячи человек вышли на акцию в Волоколамске с требованием ввести режим ЧС
Несколько тысяч жителей Волоколамска в четверг вечером вышли на стихийную акцию протеста у администрации города, требуя ввести режим чрезвычайной ситуации в районе и закрыть мусорный полигон "Ядрово". В итоге власти объявили лишь о "начале процедуры ввода ЧС".
5. Сергей Мавроди: закат одного из символов 90-х
В понедельник утром, 26 марта, в Москве в возрасте 62 лет скончался основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди - одна из знаковых фигур 90-х, которая и в нулевые нашла себе необычное применение. Русская служба Би-би-си вспомнила все самое интересное из жизни знаменитого авантюриста.
6. Новый скандал вокруг Facebook: рост любой ценой?
Издание BuzzFeed опубликовало внутренний меморандум Facebook, который летом 2016 года разослал топ-менеджер компании Эндрю Босуорт. В нем описывается "доктрина" соцсети, согласно которой любые средства хороши для её роста.
7. Ученые нашли галактику без темной материи
Ученые обнаружили необычайно прозрачную галактику, размером примерно равную Млечному Пути. Она может стать источником уникальной информации для астрофизиков. Объект под кодовым названием NGC1052-DF2 выглядит так, будто в нем отсутствует темная материя.