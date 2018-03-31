Пожар в Кемерове, смерть Мавроди, скандал вокруг Facebook: что вы могли пропустить

Мы собрали семь популярных публикаций, которые напомнят вам о самых важных событиях уходящей недели и расскажут о том, что вы могли пропустить.

1. "Это был поджог": о чем рассказали задержанные после пожара в Кемерове

Правообладатель иллюстрации KIRILL KUHMAR/TASS Image caption Управляющей ТЦ "Зимняя вишня" Надежде Судденок может грозить лишение свободы на срок до десяти лет

Глвным событием на этой неделе в России стал произошедший 25 марта пожар в торговом центре в Кемерове. За несколько дней после трагедии было высказано несколько версий произошедшего. Задержанные руководители и сотрудники торгового центра, где при пожаре погибли более 60 человек, заявили журналистам, что ТЦ мог сгореть в результате поджога, а пожарная сигнализация была отключена кем-то за 15 минут до начала пожара.

2. Западные страны выслали 140 российских дипломатов. Но у России их тысячи

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Более двух десятков стран выслали российских дипломатов в связи с отравлением в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Однако 140 дипломатов - это лишь небольшая часть российского международного присутствия. У России 242 представительства по всему миру - 143 посольства, 87 консульств и 12 других дипломатических миссий. Как высылка такого количества дипломатов отразится на международном дипломатическом присутствии России? Объясняет эксперт Алекс Оливер.

3. Племянница Скрипаля: Сергей не просил у Путина разрешения вернуться

Image caption Виктория Скрипаль утверждает, что Сергей Скрипаль "стопудово" не писал письмо Владимиру Путину с просьбой разрешить ему вернуться в Россию

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля считает, что он не обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой разрешить ему вернуться в Россию. В интервью Русской службе Би-би-си Виктория Скрипаль подчеркнула, что уверена в этом.

4. Тысячи человек вышли на акцию в Волоколамске с требованием ввести режим ЧС

Image caption Власти не скрывают, что на полигоне выделяются свалочные газы, в связи с чем в городе не раз было зафиксировано повышенное содержание сероводорода и других вредных веществ

Несколько тысяч жителей Волоколамска в четверг вечером вышли на стихийную акцию протеста у администрации города, требуя ввести режим чрезвычайной ситуации в районе и закрыть мусорный полигон "Ядрово". В итоге власти объявили лишь о "начале процедуры ввода ЧС".

5. Сергей Мавроди: закат одного из символов 90-х

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В понедельник утром, 26 марта, в Москве в возрасте 62 лет скончался основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди - одна из знаковых фигур 90-х, которая и в нулевые нашла себе необычное применение. Русская служба Би-би-си вспомнила все самое интересное из жизни знаменитого авантюриста.

6. Новый скандал вокруг Facebook: рост любой ценой?

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Издание BuzzFeed опубликовало внутренний меморандум Facebook, который летом 2016 года разослал топ-менеджер компании Эндрю Босуорт. В нем описывается "доктрина" соцсети, согласно которой любые средства хороши для её роста.

7. Ученые нашли галактику без темной материи

Правообладатель иллюстрации NASA/ESA/P. VAN DOKKUM Image caption Изображение с телескопа "Хаббл": обнаруженная галактика настолько тусклая, что сквозь нее можно увидеть и другие.

Ученые обнаружили необычайно прозрачную галактику, размером примерно равную Млечному Пути. Она может стать источником уникальной информации для астрофизиков. Объект под кодовым названием NGC1052-DF2 выглядит так, будто в нем отсутствует темная материя.