"Спаситель Вселенной": умер спасший сотни еврейских детей учитель

Правообладатель иллюстрации Mats van Soolingen Image caption Решение, кого из детей спасти, а кого нет, было самым сложным в его жизни, рассказывал Йохан ван Хульст

Некоторые дети, которых спас Йохан ван Хульст, были настолько маленькими, что не помнят этого.

Ван Хульст умер в возрасте 107 лет 22 марта 2018 года. Он был частью подпольной сети, которая смогла спасти 600 голландских детей от нацистов.

Их удалось спасти благодаря тщательно спланированным операциям. Детей тайно вывозили буквально на глазах у нацистов, которые собирались доставить их в концентрационные лагеря.

В 1942 году, спустя два года после немецкого вторжения в Нидерланды, ван Хульст - сын обойщика мебели - работал лектором в кальвинистском педагогическом колледже в Амстердаме. Школа находилась в преимущественно еврейском районе Плантаж в центре города.

Тогда, летом 1942 года, колледж был на пороге закрытия, так как правительство отказалось от его финансирования. Ван Хульст, в отличие от администрации колледжа, настаивал на том, чтобы учебное заведение продолжало свою работу и без государственных субсибий. Он даже обращался к родителям учеников с просьбой о пожертвованиях.

Колледж не закрыли. А оставшиеся преподаватели, включая ван Хульста, у которого на тот момент уже было двое детей и должность директора, продолжили работать с двойной нагрузкой при мизерных зарплатах.

Напротив колледжа Хульста находилось здание бывшего театра Холландше-Шоубург, которое в 1941 году заняли нацисты. Теперь оно использовалось как депортационный центр.

Данные о тех, кого удерживали в этом центре, утеряны, но историки считают, что примерно за 18 месяцев до конца 1943 года из бывшего театра были депортированы около 46 тысяч человек.

Большинство из них встретили смерть в концентрационных лагерях в Вестерборке в Нидерландах или Освенциме и Собиборе в оккупированной Польше.

Правообладатель иллюстрации Jewish Historical Museum Image caption Директор яслей Генриетта Пиментель убедила ван Хульста присоединиться к спасательной миссии

Администратор депортационного центра Вальтер Зюскинд был наполовину евреем и наполовину немцем. Но нацисты поручили ему управлять центром, игнорируя его еврейское происхождение из-за тесных связей с СС.

Вскоре после вступления на эту должность Зюскинд заметил, что помогать задержанным не так уж и сложно. Он подделывал данные о прибытии людей, например, записывал, что задержали 60 человек, а не 75, как было в реальности. Эти "лишние" пятнадцать человек он отпускал на свободу.

Делать это стало еще проще тогда, когда в начале 1943 года нацисты заняли ясли неподалеку от театра и коледжа ван Хульста. В яслях должны были содержаться еврейские дети до их отправки в лагеря смерти.

Зюскинд скооперировался с директором яслей Гениеттой Пиментель. Вместе они выкрадывали детей в момент, когда трамвай проезжал мимо входа в ясли. После того как Пиментель "завербовала" ван Хульста, спасательная операция набрала обороты.

Между зданием колледжа ван Хульста и яслей Пиментель стояла изгородь. Через нее нянечки Пиментель передавали детей ван Хульсту, который, в свою очередь, передавал их членам Сопротивления, которые их прятали.

Никто из тех, кто был спасен, не регистрировался по прибытии, поэтому их исчезновение никто не мог заметить. Согласие на их отправку давали сами родители.

Спасти можно было лишь небольшое количество детей, чтобы не возбудить никаких подозрений. Именно тот факт, что помочь можно было только небольшому числу детей детей, а других обречь на погибель, мучал спасителей.

"Все понимали, что если нам привезли 30 детей, то мы не могли спасти всех. Нам нужно было выбирать, и это было самое ужасное, что нам приходилось когда-либо делать", - рассказывал в интервью голландскому телеканалу NOS ван Хульст.

Правообладатель иллюстрации National Holocaust Museum Image caption Колледж ван Хульста (слева) и здание яслей (с белыми ставнями справа).

Одной из тех, кого спас ван Хульст, была Лис Каранса, чья семья почти полностью погибла в Собиборе. Четырехлетнюю Лис вынесли из яслей в сумке, и позже она воссоединилась со своей матерью.

"Мне не разрешили попрощаться с матерью и бабушкой, потому что я могла закатить сцену. Мне разрешили только помахать. Я ощущала себя крайне одинокой", - рассказывала Лис.

Для того, чтобы район Плантаж мог скрывать свои спасательные операции, ему нужно было поддерживать неприлично хорошие отношения с нацистами.

Зюскинд, а также работники депортационного центра и яслей продолжали трудиться на своих работах. А ван Хульст проворачивал трюки, который убеждали нацистов, что он на их стороне.

"Йохан разрыгрывал такую сцену. Его студенты следили за сотрудниками СС, а он кричал на них за это, мол, "пусть эти люди делают свою работу, это не ваше дело". И подмигивал эсесовцам, чтобы завоевать их расположение", - рассказала Би-би-си куратор Еврейского культурного квартала Амстердама Аннемик Грингольд.

"Он регулярно повторял эту сцену, чтобы убедить эсесовцев в своей лояльности".

Все это происходило, пока его жена Анна пребывала в неведении, потому что он не хотел обременять ее компрометирующей информацией.

Правообладатель иллюстрации JCK Image caption Не ясно, сколько именно детей были спасены, но точно не менее 600

Конечно, спасателям была необходима толика удачи.

Однажды власти без предупреждения отправили инспектора в школу ван Хульста. Она услышала плач ребенка. По счастливой случайности инспектор также была членом движения Сопротивления и в итоге присоединилась к операции ван Хульста.

Конец операции спасения пришел внезапно. Генриетта Пиментель была арестована в 1943 году и убита в Освенциме пару месяцев спустя.

Тогда же отдали приказ вычистить ясли. Многие дети оставались в нем - и не всех можно было спасти.

"Представьте, что перед вами стоят 80, 90, или например 70, 100 детей. И вам нужно решить, кого взять с собой. Это был самый тяжелый день в моей жизни", - однажды признался ван Хульст.

Тот факт, что он не смог спасти больше детей, преследовал ван Хульста до конца его дней, рассказала Грингольд.

"Я думаю лишь о том, чего не смог сделать, о тех тысячах детей, которых не смог спасти", - говорил ван Хульст в интервью газете Het Parool в 2015 году.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выражал почтение ван Хульсту

Ван Хульсту удалось спасти свой колледж от закрытия на протяжении всей войны, сопротивляясь попыткам нацистов призвать его учеников на фронт.

Сам он продолжал участвовать в Сопротивлении. Последние недели войны он провел в бегах, так как ему передали, что его собираются арестовать.

У него было буквально несколько минут до рейда полицейских, чтобы скрыться.

Уже после войны он на протяжении 25 лет работал в голландском Сенате, а также являлся членом Европейского парламента с 1961 по 1968 год.

Он активно занимался политикой и образованием, написал сотни статей от руки и в возрасте 99 лет выиграл шахматный турнир.

В его бывшей школе сейчас располагается Национальный музей Холокоста.

Сам ван Хульст редко говорил о своих действиях во время Второй мировой войны, но другие видели, насколько его вклад был значимым.

В 1972 году он был удостоен звания "Праведника народов мира", которое Израиль присуждает тем, кто сам евреем не является, но помогал еврейскому народу во время войны.

В 2015 году израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал ван Хульсту: "Мы говорим, что те, кто спасает одну жизнь, спасает Вселенную. Вы спасли сотни Вселенных".